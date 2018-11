Arabia Saudită - „un aliat grozav”. Trump pune la îndoială concluziile serviciilor de informații

Observatorii arata ca presedintele Trump a pus la indoiala concluzia CIA ca printul mostenitor ale Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman ar fi raspunzator pentru moartea ziaristului Jamal Khashoggi. In declaratia lui Trump se arata ca e posibil ca Statele Unite sa nu stie cu precizie vreodata care sint circumstantele omorului.

El a reamintit ca atit regele Salman, cit si fiul sau Mohammed neaga cu hotarire ca ar fi stiut despre planul vizind executarea lui Jamal Khashoggi, act pe care presedintele l-a denumit „o crima”. Declaratia continua: „Agentiile noastre de informatii continua sa evalueze informatiile, dar este posibil ca printul mostenitor sa fi stiut despre acest tragic eveniment – poate a stiut, poate nu a stiut”, a aratat presedintele Donald Trump, contrazicind ceea ce presa a caracterizat drept concluzia CIA-ului ca Mohammed a ordonat asasinarea lui Jamal Khashoggi.

In ciuda dovezilor care i-au fost prezentate probabil, de catre agentie, Trump lasa sa se inteleaga ca importanta relatiilor economice si interesele de securitate nationala – si in special miliardele de dolari care urmeaza sa intre in tara din vinzarile de arme catre Arabia Saudita – au prioritate in fata nevoii de a stabili cine l-a ucis pe Jamal Khashoggi, care era rezident american, si a impune pedepsele care se impun. „Au fost si sint un aliat grozav”, a spus Trump despre Arabia Saudita, aratind ca Statele Unite intentioneaza sa ramina un partener de nadejde pentru regatul saudit.

Declaratia presedintelui si o alta a secretarului de stat Mike Pompeo nu au lasat nici un dubiu ca raporturile cu Arabia Saidita vor continua. „Este o lume dura. Orientul Mijlociu, in particular”, a spus Mike Pompeo, continuind: „Este obligatia presedintelui si a Departamentului de Stat sa ne asiguram ca adoptam politici care promoveaza interesele de securitate nationala ale Statelor Unite. Asa cum presedintele a spus astazi, Statele Unite vor continua sa intretina relatii cu Arabia Saudita”, a aratat Pompeo.

Concluzia CIA are la baza inregistrari audio din consulatul unde Jamal Khashoggi a fost ucis, furnizate de turci, interceptari ale unor convorbiri telefonice si analize ale unor experti. Agentia a stabilit ca ar fi fost practic imposibil ca printul mostenitor, care conduce tara cu o mina de fier, sa nu fi stiut despre o asemenea operatiune, pusa la cale de colaboratori ai sai apropiati.

Bruce Riedel, fost ofiter CIA a declarat: „Nu vom sti niciodata pentru ca nu vrem sa stim”. El a continuat: „Administratia apara o tara pentru care cei mai multi americani nu au nici o afectiune si un individ despre care cei mai multi americani cred ca este un criminal”.