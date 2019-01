Experții sunt de părere că, după aproape 27 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, s-a ajuns la neîncredere în virtuțile democrației. Se aud tot mai des lamentări de tipul: „Nu votez, deoarece oricum nu pot schimba nimic”, „Nu mă interesează alegerile, fiindcă se schimbă doar niște profitori cu alți oportuniști, niște hoți cu alți hoți”. Ar putea votul din 24 februarie să învingă mentalitățile fataliste? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

Politicienii moldoveni le-au urat cetățenilor un an mai bun și cu mai multe realizări. Oamenii cu care am discutat la Orhei spun că în 2019 trebuie mult optimism și credință, să fie alegătorii solidari în lupta pentru alungarea minciunii, nepotismului și furtului din banii publici, pentru ca Republica Moldova să devină țara pe care și-o doresc cu toții, în care fiecare cetățean să aibă un loc de muncă și posibilitatea de a-și crește copiii frumos, țară în care măcar o parte din speranțele și așteptările alegătorilor să se îndeplinească.

– „În 2019 așteptăm schimbări în viață și neamurile, neamurile de la conducere să aibă nevoie de norod și să trăiască bine în țară tot norodul, că-i sărăcie mare la noi în țară acum.”

Europa Liberă: Dar de ce ziceți că-i sărăcie?

– „Îi sărăcie, pentru că lumea n-are de lucru, totu-i scump: medicamentele, producția toată-i scumpă. Numai se grăiește la televizor, dar așa, în realitate, nu-i nimic bun.”

Europa Liberă: La 24 februarie o să mergeți și o să votați deputații în Parlamentul Republicii Moldova. Cine merită votul cetățeanului?

– „Când o să intrăm în cabină, atunci o să vedem...”

Europa Liberă: Nu, cum să fie acel om, acel partid, acel politician?

– „Acel partid trebuie să fie din partea norodului.”

Europa Liberă: Ei spun că reprezintă poporul.

– „Norodul s-a dezamăgit, pentru că nu-i regulă în țară, nu-i regulă că, iaca, nu se controlează nimic la noi; producția nu se controlează, medicamentele nu se controlează.”

​Europa Liberă: În ziua alegerilor va fi și un referendum. Știți pentru ce?

– „Știu, știu! Eu privesc televizorul. O să fie și scăderea numărului deputaților la 61.”

Europa Liberă: Și vreți să fie redus numărul deputaților?

– „Noi vrem...”

Europa Liberă: Dar asta se va întâmpla peste patru ani.

– „Da?... Dar de ce?”

Europa Liberă: Pentru că acum e un referendum consultativ, iar după asta deputații vor lua în calcul ceea ce vrea poporul și peste patru ani, dacă...

– „Așa o să se schimbe, peste patru ani?! Noi am vrut acum ca să fie schimbări, dar se va vedea.”

– „Totu-i bun și totu-i bine, numai dacă s-ar schimba nacealnicii.”

Europa Liberă: Dar de ce trebuie să se schimbe?

– „De atâta că ei nu-s uniți, toți se critică, se judecă. Îi privim la Mesager, îi Doamne ferește! Îs proști.”

VIDEO: La piața din Orhei de vorba cu Ilie Guzun.

​Europa Liberă: Dvs. o să mergeți să votați la 24 februarie și să alegeți deputații din următorul Parlament. E greu astăzi să faci alegerea?

– „Nu-i greu, dar n-avem încredere în nimeni.”

Europa Liberă: Și ce o să faceți? N-o să mergeți să votați?

– „Nu, mă duc! Decât mi-a rămânea votul să-l folosească alții, mai bine îl folosesc eu.”

Europa Liberă: Ce așteptați de la 2019?

– „Bucurii, sănătate, fericire și un an bun să fie.”

Europa Liberă: Bucuriile astea cine le poate aduce în casele cetățenilor?

– „Copiii, copiii... Altcineva cine poate să le aducă?”

Europa Liberă: Politicienii.

– „(Râde.) Și politicienii, da.”

Europa Liberă: E un an electoral. La 24 februarie va trebui să mergeți să votați. E greu, e ușor astăzi să faci alegerea, să știi cui să-i încredințezi mandatul să ajungă acolo, în Parlament?

– „Of, Doamne! Cum să vă spun? Nici nu știi pe cine să alegi în timpul de față, pentru că mulți au promis și nimic nu s-a făcut.”

Europa Liberă: Ce ați aștepta să facă cei care promit?

– „Și starea economică, și socială, și pensionarii, și drumurile, și toate-s aici. Au promis marea și sarea și nimic nu s-a făcut.”

Europa Liberă: Și acum au să vă bată la ușă și iarăși au să vină cu promisiuni.

– „Da, îi drept!”

Europa Liberă: Că au să aducă bunăstare în casă, în buzunarul cetățeanului, că vor scăpa țara de sărăcie, de corupție. Cum știți dacă vă spun adevărul sau nu?

– „Nu știu. N-am încredere în nimeni.”

Europa Liberă: Dar la alegeri o să mergeți?

– „O să mergem. Pe care ne-a spune inima, pe acela îl vom alege, dar cu promisiunile lor în timpul de față îi tare greu.”

Europa Liberă: Ascultați inima sau rațiunea?

– „Inima. 101 deputați îs prea mulți.”

Europa Liberă: O să alegeți și în circumscripție, și pe listă de partid.

– „Da.”

​Europa Liberă: Credeți că va fi deputatul mai aproape de grijile cetățeanului?

– „Poate cineva se va mai uita și la acești de la țară.”

Europa Liberă: Dar vă închipuiți cam cum vor face ei o majoritate parlamentară?

– „Coaliția nu e bună. Trebuie unul să fie pentru toți, cinstit.”

Europa Liberă: Dar cine ar merita cu cine să se unească, pentru că niciun partid nu va veni cu o majoritate?

– „Nu știu. Să fi fost pe timpul Uniunii Sovietice, vă mai spuneam, dar în timpul de față e greu.”

Europa Liberă: Va fi și un referendum. Știți pentru ce trebuie să votați?

– „Pentru drepturile omului. Duceți-vă într-o țară străină, omul îi stimat, omul are de lucru, omul îi plătit. Dar la noi? Oleacă în Orhei s-a schimbat, poate ceva o să fie...”

Europa Liberă: Ce așteptați de la 2019?

– „Schimbări mari să fie, adică pensiile mai mari, salariile mai mari.”

Europa Liberă: De unde bani?

– „Bani? La asta las’ să se gândească Guvernul, Parlamentul.”

Europa Liberă: Parlamentul o să-l votați Dvs. acum, pe 24 februarie.

– „Corect, da.”

Europa Liberă: E ușor să știi cui să-i dai votul?

– „Nu, nu-i ușor!”

Europa Liberă: De ce?

– „N-ai încredere în nimeni astăzi.”

Europa Liberă: De ce s-a pierdut această încredere în clasa politică?

– „Pentru că s-au comportat așa cu poporul. Ei cât au avut nevoie de scaun, de kresla (fotoliul) lor moale, au umblat pe la fiecare persoană și au rugat; cum s-au așezat, au uitat de popor.”

Europa Liberă: Și acum, când o să-i trimiteți acolo, în Parlament, o să le cereți socoteală. Ce o să-i întrebați când vin să discute cu Dvs.?

– „Fiecare deputat din Parlament să arate lunar lucrul pe care îl face în sector, să-l vadă poporul.”

Europa Liberă: Deputatul face legi.

– „Da, nu numai legi, dar promit că fac una, fac alta, dar să le vadă lumea, că ei, într-adevăr, lucrează, dar să nu stea să se sfădească, să se certe, să se înjosească unul pe altul, cum își arată ei acolo și poporul se uită pe cine a ales.”

Photo Gallery: Orhei - Portrete, merinde și drumuri pe zăpadă

Europa Liberă: Dvs. o să trebuiască să mai răspundeți la două întrebări în cadrul unui referendum. Știți care vor fi acele întrebări?

– „Am uitat, doamnă.”

Europa Liberă: Va fi un referendum consultativ și Dvs. va trebui să răspundeți dacă trebuie redus numărul deputaților de la 101 la 61...

– „A, da, da, iaca, da...”

Europa Liberă: Și dacă trebuie rechemat, revocat deputatul din Parlament.

– „Corect! Asta trebuie de făcut, dar de făcut așa ca, într-adevăr, să-l poată elibera din scaunul cela.”

Europa Liberă: Asta va fi valabil, dacă cetățenii vor răspunde, peste patru ani.

– „Nu, asta-i o întrebare alunecătoare, așa, șmecheră, că poporul rămâne și rămâne așa, că dacă o să se revolte unu-doi pentru deputatul cela, asta nu-i nimic și el va dovedi că el îi corect, dar poporul nu-i corect.”

Europa Liberă: Ce viitor are Moldova?

– „Nu pot să vă spun nimic. În acești 27 de ani n-am văzut nimic, nimic...”

Europa Liberă: Ce ați așteptat să se întâmple în acești 27 de ani?

– „Dacă să vorbim că suntem o țară democrată, să fie liber cuvântul omului adică, dar nu așa – eu, dacă-s deputat ori eu îs director, ce vreau aceea fac. Eu îs, cum s-ar zice moldovenește, buricul pământului.”

Europa Liberă: Dvs., ca și cetățean, cum ați pus umărul ca să fie făcută schimbarea în bine?

– „M-am gândit, doamnă, că dacă atâtea promisiuni au făcut, m-am gândit că o să fie înspre bine, dar astăzi n-am încredere în nimeni.”

Europa Liberă: Dar ați votat de fiecare dată?

– „De fiecare dată! Și ce folos?”

Europa Liberă: Și ați votat aceiași politicieni sau diferiți?

– „Nu, diferiți, diferiți. Și de atâta și m-am dezamăgit eu. Două trebuie să fie, două partide. Atunci se vede care și cum lucrează. Două partide dacă ar fi cum, iaca, în Europa, cum în America – două să fie și atunci s-ar vedea lucrul, dar așa îs 40 și niciunul nu lucrează omenește.”

Europa Liberă: Ce așteptați de la 2019?

– „Aștept să nu fie niciunul din Parlament, niciunul! Că am luptat la Pridnestrovie (Transnistria), am luptat și la ce, pentru cine am luptat eu? Pentru cine? Parlament? Asta-i „сходка воровская” (adunarea hoților), cum se spune în limba rusă; asta-i adunarea banditismului pe care l-am filtrat, l-am ales și i-am susținut, și i-am hrănit. Așa că trebuie nu 60, dar nici 6! Să trăiască aici pe care „i-am botezat” eu din Parlament.”

Europa Liberă: E ușor astăzi să știi cui să-i dai votul?

– „E greu, draga mea. Am ales atâția ani și am ales și, iaca, ce am cules. Care vot, despre care vot să mă duc eu, pentru cine?! Eu nu sunt acel care nu înțeleg ce se face. În țara asta trebuie să fii ori permanent beat, ori prost de tot, dacă vrei să trăiești mult. Altfel nu-i chip. Cum prinzi a înțelege ceva, la televizor nu-i chip de uitat, că-s numai minciuni. Eu nu înțeleg la ce ne-au adus. Din groapa asta nu știu cum o să ieșim.”

– „Clar că noi ne gândim să-i votăm, dar să facă ceva și pentru noi, să ne fie mai ușor, să avem o viață mai ușoară de trăit...”

Europa Liberă: Dar asta vă promit ei când vin și vă cer votul?

– „Clar că asta ne promit, dar noi știm ce vor face ei? Numai promit, promit, dar nimic nu fac. Noi ne bazăm pe dânșii și rămânem tot cu nimic și singuri muncim și singuri, iaca, ajungem la un așa nivel că suntem și bolnavi.”

Europa Liberă: În acești patru ani pe care o să-i aibă viitorii deputați din Parlamentul Republicii Moldova, ce probleme ar trebui, în primul rând, să rezolve?

– „Să aibă oamenii de lucru, să nu se ducă, să umble peste hotare, să lase copiii aici și familiile se distrug, se despărțesc; tinerii numai se iau și se despărțesc, se duc, le trebuie copeică, că fără copeică... Iaca, parcă te gândești că strângi copeica ceea, zici că oleacă s-o mai strângi, dar cum s-o strângi când te uiți că-ți trebuie toate celea? Și aceea, o hârtie de veceu, că mi-e rușine să zic, și fără aceea nu putem acum. Parcă mai spălăm noi, cum eram deprinși acasă...”

Europa Liberă: Locuri de muncă și încă?

– „Prețurile să fie puțin mai scăzute oleacă, să nu fie așa prețuri, că venim, iaca eu, de exemplu, îs bolnavă și am o pensie mizerabilă. Să vă spun, o să vă fie și rușine și o să râdeți - 650 de lei. Ce aceștia-s bani? Și mă stărui să leg tei de curmei, să fac așa ca să-mi ajungă. Nu mai mâncăm cârnațul ista în toată ziua, Doamne, iartă-mă, că nici nu-i bun să-l mănânci chiar în toată ziua, dar te stărui să mănânci ceva mai sănătos, dar iaca cum...”

Europa Liberă: Altă problemă?

– „Să se termine corupția asta, furturile acestea, dezamăgirile acestea.”

Europa Liberă: Dar de ce-i corupție mare?

– „Ei, dar de ce? Că socot că așa-i moldovanul nostru hapsân, numai pentru buzunarul lui. Dacă ar fi facă și o binefacere și la altul, poate n-ar fi așa; să se mai gândească și la alții care n-au, să le mai dea și să facă dreptate în țară. Iaca care-i problema.”

Europa Liberă: La alegeri o să mergeți?

– „Să fiu sănătoasă și să văd cum o să mă pot deplasa, că cu bățul ista în mână mă deplasez cam greu. Nici nu m-am gândit la moment încă cui. Știți, dacă toți ne amăgesc și ne dezamăgesc, nici nu știm pe cine să alegem.”

Europa Liberă: O să fie și un referendum. Știți la ce întrebări trebuie să răspundeți?

– „Nu știu. Nu că nu știu, dar nu știu cum o să mă deplasez, dacă eu numai în băț merg și numai cu frica în spinare.”

Europa Liberă: Ce așteptați de la 2019?

– „Bucurie, sănătate și moarte la vreme. Dacă Domnul îți dă sănătate, znacit (înseamnă că) întâlnești și Anul Nou, și Crăciunul vesel și când în familie toți îs sănătoși ai bucurie. De atâta vă zic și Dvs.: Sănătate și mulți ani!”

Europa Liberă: La mulți ani! Anul acesta e un an cu multe încercări, cu multe provocări, un an electoral. Va trebui să mergeți să votați, e o nouă reformă electorală, veți vota în baza sistemului mixt. E ușor să știi cui să-i dai votul?

– „Știu! Îi secret.”

Europa Liberă: Nu vă cer să-mi spuneți cui, dar știți cui?

– „Știu!”

Europa Liberă: Veți vota și pe listă de partid, și în circumscripție.

– „Și de politică, și de partid, și de liberali, și de Unire. O să alegem.”

Europa Liberă: Ce înseamnă vot mixt?

– „Ian lămurește mata ce înseamnă mai întâi.”

Europa Liberă: Păi, Dvs. ați zis că cunoașteți?

– „Apoi nu, partidele, dar dintr-atâtea, 46 de partide, nu-i nicio țară așa mică și să fie partide atât de multe. Partidele îs prea multe. Sokratiti! (De redus!)”

Europa Liberă: Va fi și un referendum. Știți la ce întrebări o să răspundeți?

– „Depinde la ce temă va fi referendumul.”

Europa Liberă: Dvs. ați zis că cunoașteți ce va fi la 24 februarie?

– „Apoi, votarea în Parlament, care vor lua депутатские места, кресла, кресла в парламенте (locurile de deputați, fotoliile din parlament). Și vsio (gata).”

Europa Liberă: Dar va fi și referendum și va trebui să spuneți dacă sunteți de acord...

– „Da ori nu?”

Europa Liberă: Dacă sunteți de acord să fie redus numărul deputaților.

– „Dar ce trebuie pe 100 de scaune acolo să șadă? Tot aceeași problemă au s-o hotărască cei ce-s 100 ori 60. Mata din ce partid ești?”

Europa Liberă: Eu sunt Valentina Ursu de la radio.

– „Eu nu-s politican, dar, uite, „в горах живём, газет читаем” (trăim în munți, citim ziare).”

Europa Liberă: Ce așteptați de la 2019?

– „Păi, un viitor mai bun și cu realizări mai reușite.”

Europa Liberă: Dar viitorul acesta bun cine îl face, cu cine îl faceți?

– „Noi, poporul. Depinde cum vrem să fie.”

Europa Liberă: Dar cum ați dori să fie?

– „Lumea să trăiască mai bine, să nu stea, să nu umble cu mâna întinsă și să ceară. Vedeți că bătrânilor acum, săracii, nu prea le ajunge? Cu pensia asta de 600 de lei cine să trăiască?”

Europa Liberă: Dvs., tinerii, cum vă câștigați bucata de pâine – ușor, greu? Cât munciți?

– „Foarte greu, foarte greu!”

Europa Liberă: Cât munciți?

– „Mult! Și nu prea mult stau în țară la noi. Vedeți că posturi de muncă cam nu prea sunt...”

Europa Liberă: 24 februarie e ziua alegerilor, o să mergeți să vă dați votul. E ușor, e greu să știi cui să-i încredințezi mandatul în Parlament?

– „Cam e greu să iei decizia, dar vom vedea, vom vedea până atunci.”

Europa Liberă: O să mergeți la vot?

– „Desigur! D-apoi asta-i datoria oricărui moldovean.”

Europa Liberă: Cunoașteți în baza cărui vot o să alegeți deputații? Votul mixt.

– „(Râde.) Vom vedea până atunci, dacă vor face să-i fie la lume bine, de ce și nu? Dar vedeți că acum îi cam greu, foarte greu. Dacă ar fi salariile mai mari, nu ar fi corupția aceasta, că mulți aleg să plece din țară, pentru că prețurile îs ridicate, salariile sunt mici, viața e mizeră aici.”

– „De la 2019 aștept un an mai bun decât a fost 2018 și să ne bucurăm cu toții din plin de ceea ce ne-a da Domnul.”

Europa Liberă: Este un an electoral. Va trebui să mergeți să alegeți deputații în Parlament.

– „Da, este un an electoral, un an greoi, aș spune, dar trebuie să ne decidem și să mergem la urne ca să votăm.”

– „O votare corectă, că ne ajunge atâtea greșeli în viață câte s-au făcut. Suntem, oameni buni, de ani de zile și noi ajungem tot în glod, în glod, în glod... Voi ce-i cu voi? Voi sunteți Orhei?”

Europa Liberă: Ce vor decide aceste alegeri din 24 februarie?

– „O să ajungem și o să vedem.”

Europa Liberă: Ce ați vrea Dvs. să fie?

– „Aș vrea bunătate, libertate, demnitate și pace, și înțelegere, și respect, iaca ce aș vrea. Înțelegeți?”

– „Valorile general-umane să persiste...”

Europa Liberă: Ce preț are votul cetățeanului azi?

– „Foarte scump, foarte scump! Foarte și foarte, dar omul nu înțelege.”

Europa Liberă: Dar ce preț are promisiunea politicianului?

– „Sub zero, la nivelul minusului un milion sau un miliard cum au furat ei. Iaca ce-s deputații. Se părea că o să trăim în cerul cerului câte ne-au promis. Și unde suntem? În glodul glodului! I-au zombat așa de tare pe oamenii ăștia, parcă se tem. De câte ori zic: Doamne, bine că mai este în Moldova asta câte un om care-i pentru țară și mai răsuflă, și mai există, dar să fie de aiștia alde Plahotniuc și Voronin nu mai știam că este Moldova, că a fost limba română și steagul... Nimic!”

Europa Liberă: În următorii patru ani, Orheiul și Republica Moldova cum ați vrea să arate?

– „Aș vrea să arate ca Norvegia și Suedia, care ocupă primul loc în lume după nivelul de trai, leafă, stimă, respect...”

Europa Liberă: Schimbarea de unde vine?

– „Schimbarea de sus vine, soarele de sus ne încălzește.”

Europa Liberă: Schimbarea vine de la cetățean sau de la politician?

– „De la... pământ, când semeni roada în pământ o pui, așa-i? Și crește, și mănânci pâinea sus, apoi iaca...”

Europa Liberă: Păi de unde?

– „De la cetățean...”

– „De la simplu, de la simplul om.”

Europa Liberă: Va fi și un referendum în ziua alegerilor. Știți la ce întrebări va trebui să răspundeți?

– „Știm! D-apoi cum?”

– „Știți când o să fie referendum și schimbat acestea? Când o să fie legile ca în Pribaltika (republicile baltice) și ca în Norvegia și Suedia, atunci o să trebuiască să schimbăm și aceste voturi, pot să fie atunci și 20, dar până atunci las’ să fie așa.”

Europa Liberă: 101 deputați să rămână?

– „Da, pentru că...”

– „Nu, îi foarte mult pentru republica noastră.”

– „Nu, uite, el îi bun 101, dar să fie schimbat, după ce o să fie democrație adevărată, dar până atunci nu trebuie.”

Europa Liberă: Ce așteptați de la 2019?

– „Așteptăm un an ploios, ca să fie roadă.”

Europa Liberă: Iată, ninge afară.

– „Asta-i bine, îi foarte bine. Dă, Doamne, să fie udeală, să se facă grâul și păpușoii. Asta-i principalul la țăran, altceva nu-i nimic.”

Europa Liberă: Va fi un an electoral. Va trebui să mergeți să votați.

– „D-apoi o să trebuiască...”

Europa Liberă: E greu să știi cui să-i dai votul azi?

– „Eu știu cui... O să vedem, o să ne gândim, că mai avem oleacă și o să vedem.”

Europa Liberă: Va fi și un referendum. Știți la ce întrebări trebuie să răspundeți?

– „Care întrebări? Întrebările care pentru cine să votăm. Ajunge de-amu, democraților le ajunge, trebuie ceva mai bun, mai bun să alegem.”

Europa Liberă: Dar mai bun cine poate fi?

– „Oameni de încredere, nu bandiți. Bandiți nu trebuie, nu trebuie bandiți.”

Europa Liberă: Dvs. votați omul, partidul, programul, promisiunea? Ce votați?

– „Partidul. Bineînțeles că-i votăm pe cei care-s buni, buni, care să facă o poreadkă (ordine) în Moldova asta, să fie bine.”

Europa Liberă: Dar cum vedeți viitorul țării?

– „Dacă o să fie poreadkă, o să fie bine, dacă n-o să fie, o să meargă tot așa, o să fie tare rău; rău de tot o să fie, rău. Dacă vor fi tot aceștia la conducere, o să ne ducă pe calea dispariției.”

Europa Liberă: Schimbarea o face cetățeanul sau politicianul?

– „Cetățenii. Norodul trebuie să se gândească unde se duce, în care parte o ia. Dacă se vor gândi că le-au dat acolo câte 600 de lei, asta încă nu face nimic, nimic nu face. Azi o să-ți dea 600, dar mâine o să-ți ia 800 și iaca la ce ajungem. Trebuie să ne gândim. Cum a zis acela: „Deșteaptă-te, moldovene, și fă cum trebuie! Dacă n-ai să te gândești, ai să ajungi în râpă”.”

Europa Liberă: Și cum, e mintea moldoveanului cea de pe urmă sau măcar în al 12-lea ceas?

– „Într-al 12-lea ceas măcar.”

* * *

Mulți moldoveni din diasporă sunt nedumeriți. În ziua votului pentru alegerile parlamentare din 24 februarie se vor întreba: „Dar eu cu cine votez”? „Viața politică din Republica Moldova a devenit un asemenea balamuc, încât oricine s-ar pierde”. Este părerea lui Sergiu Dărănuță care, după șase ani petrecuți peste Ocean, în Statele Unite ale Americii, a revenit acasă. El vorbește despre lupta politică, care pare a fi mai înverșunată decât cea din tranșee.

Sergiu Dărănuță: „Nu cred că putem numi luptă, nu știu traducerea exactă, dar în limba rusă este un cuvânt, așa, „бойня” (masacru), adică, pe de o parte, este o armată și oameni bine pregătiți și, pe de altă parte, suntem niște „hoarde” care-s răzlețite. Și asta trebuie cuiva, ca să fim așa răzlețiți.”

Europa Liberă: Dar cui i-ar trebui?

Sergiu Dărănuță: „Începând de la principalii luptători pe arena politică, la momentul de față guvernarea și principalul partid de opoziție, care la fel este condus de președintele Dodon și, pe de altă parte, este coloana a cincea, căci cred că și asta tot este foarte important pentru ei, ca să fim cât mai răzlețiți, cât mai puțin uniți și prin asta să dispersăm și voturile pe care am putea ipotetic să le focusăm într-o direcție unică.”

Europa Liberă: Și o societate atât de dezbinată ar fi capabilă totuși să conștientizeze ce se pune în joc, care e miza, cât de conștient trebuie să fii atunci când încredințezi cuiva guvernarea pe un termen de patru ani?

Sergiu Dărănuță: „Bineînțeles! Și rolul persoanelor care ar face lumină în capul alegătorilor totuși aparține liderilor politici de la Chișinău, atât acestor guvernanți, dar în cazul nostru vorbesc despre liderii opoziției.”

Europa Liberă: O lume necăjită, săracă, disperată, ce pune ea prioritar în capul mesei?

Sergiu Dărănuță: „Eu când m-am reîntors în Republica Moldova acum două luni eram mai optimist, acum, după discuții cu oamenii chiar și în teritoriu, eu înțeleg că lumea, într-adevăr, este necăjită. Și acești 600 de lei la cineva fac sărbătoare în casă, fiindcă acesta-i un cadou, este o pomană, pe care oamenii, practic, n-au văzut-o niciodată, dacă să ne uităm la pomenile anterioare. Era ceva, așa, mai pe la întuneric, acum s-a făcut deschis cu o publicitate care a răsunat pe toate televiziunile și radiourile. Și asta o să aibă un impact mare.”

Europa Liberă: Tu vii de peste Ocean. Acolo, când se duce această bătălie pentru a obține un mandat, se dau pomeni electorale, vine politicianul cu sacoșa la alegător?

​Sergiu Dărănuță: „Eu n-am auzit de așa ceva, nu am văzut așa ceva. Am fost prezent la câteva campanii electorale, dar nu am văzut absolut nimic; în afară de niște placate și ceva absolut normal, care trebuie să fie, nu am văzut. Bineînțeles că și presa este activă acolo, dar la noi decalajul acesta că cineva are în mâini atâta mass-media, în general vorbind, și cineva nu prea are, bineînțeles că înclină balanța. Pe când dacă vorbim de Statele Unite, acolo este o balanță cât de cât OK și omul nu rămâne fără informație, pe de o parte, și cu prea multă informație, de cealaltă parte.”

Europa Liberă: În Republica Moldova, percepția multor alegători e că cel care vrea să dețină puterea trebuie să le aducă aceste pomeni și deseori când merge un alt concurent electoral și nu are sacoșa, votantul întreabă: ce mi-ai adus?

Sergiu Dărănuță: „Așa este. Educația noastră politică, în toată perioada aceasta de după independență încoace, politicul a deprins așa alegătorul că la cine sacoșa este mai mare sau mai bogată pentru acela va fi votul meu. Și se face și comparație și eu, pe de o parte, pun alegătorul care este într-o așa situație, dar uitați-vă ce se întâmplă și cu aleșii sau cu persoanele care vor să fie alese, concurenții electorali. Doar prima întrebare este: dar ce o să am eu din asta? Adică, noi ne merităm unii pe alții; ca alegători și ca aleși, noi absolut ne merităm.

Am fost la Orhei, soția mea fiind de acolo, și am văzut la fața locului, cum s-ar spune, acolo îi început de Monaco, îi la început de cale, dar cred că asta o să fie până pe 24 februarie, pe 24 mirajul acesta o să se termine. Și oamenii înțeleg, oamenii asta înțeleg. Discutând la o masă sau discutând pe stradă cu cineva, asta înțelege, doar că întrebarea lui – și, pe de o parte, este și firească – „păi și ceilalți furau?”. Dvs. auziți asta peste tot: „Și ceilalți furau sau și ceilalți luau sau erau la putere, dar nu au făcut nimic pentru noi. Uite, acesta a luat, mă rog, dacă a luat, dar știm cu toții că este implicat în scheme, dar măcar a făcut și pentru noi”. Și nu socot, nu pun pe un cântar, pe o balanță că, pe de o parte, este un miliard sau cât este acolo, 100 de milioane sau cât este și, pe de altă parte, sunt două drumuri prăpădite și un lac, care tot era al Orheiului, care a fost salubrizat mai bine decât o făceau predecesorii și niște saltele gonflabile, până la urmă, dar omul percepe asta ca ceva care pentru comunitatea noastră are un impact, adică copilul poate să vină să alerge sau să se plimbe ș.a.m.d. Sunt niște lucruri pe care oricine le-ar putea face, dna Valentina.”

Europa Liberă: Pentru că vorbim despre gândirea moldovenilor și cum înțeleg ei cultura politică, ce așteaptă alegătorii de la politicieni, iată, în acești patru ani, după ce se anunță cine a ieșit învingător și ce majoritate s-a creat?

Sergiu Dărănuță: „Uitându-mă ce se petrece acum în Republica Moldova, înțeleg că noi așteptăm doar bunăstare.”

Europa Liberă: Bunăstarea vine inclusiv când cei care au voință politică încearcă să stârpească corupția, să edifice statul de drept, iar această corupere politică în campania electorală...

Sergiu Dărănuță: „...pune baza unei corupții mai mari sau noi în cursa electorală.”

Europa Liberă: Și de unde să vină bunăstarea?

​Sergiu Dărănuță: „Doar de la politicieni și de asta avem ceea ce avem. Noi trebuie să schimbăm clasa politică sau să pornim televizorul după data de 24 februarie. Vom vedea, practic, aceleași fețe. Politicianul la noi este ca un cameleon care va face niște metamorfoze, va migra dintr-un partid în altul, va schimba o ideologie pe alta, cu toate că în Republica Moldova este orișice în afară de ideologie, fiindcă discutam cu cineva care îmi spunea că e de stânga și eu mă uit la el și înțeleg că la noi stânga se percepe ori că-i pentru limba rusă, ori că-i pentru Uniunea asta Vamală sau cum se mai cheamă...”

Europa Liberă: Euroasiatică...

Sergiu Dărănuță: „Euroasiatică, numai nu înțelege că a fi de stânga este un concept, care este bine mersi în țările scandinave și oamenii trăiesc într-o democrație...”

Europa Liberă: Deci se pune accent pe social?

Sergiu Dărănuță: „Absolut, absolut! Și asta ar fi foarte bine pentru Republica Moldova, dacă ar fi un partid veridic de stânga, dacă vorbim despre ideologie propriu-zisă, dar în rest...”

Europa Liberă: Dar și cele de dreapta au ideologie?

Sergiu Dărănuță: „Exact același lucru fac și aici merge de-acum altă parte radicală ca unionismul și apoi trece în... Sunt niște momeli electorale, de moment, fiindcă oportuniști, acela care a fost ieri de stânga radical, spre exemplu, sau, cum se percepe aici, comunist, el brusc a devenit democrat peste noapte sau într-o perioadă scurtă și, respectiv, persoanele, najele (om fățarnic, ipocrit) acestea stau undeva bine mersi și ne fericesc zi de zi. Sunt acei 600 de lei sau 300 de lei, sau cutia, sau sacoșa, sau sacul acela cu cartofi, noi suntem niște oportuniști de moment.”

Europa Liberă: Voi, cei din diasporă, ce așteptați, cum vă implicați? De exemplu, de ce Sergiu Dărănuță nu a mers să candideze?

Sergiu Dărănuță: „Acum mai puțin mă puteți atribui la diasporă, fiindcă m-am astâmpărat acasă, întrucât am și eu motivele mele familiale, dar gândurile mele și inima mea, într-adevăr, sunt acolo încă, adică după inerție, fiindcă trăind atâta timp acolo cunosc foarte multe persoane, vorbim despre diaspora nord-americană, dacă discutăm anume despre mine, personal. Da, au fost propuneri să candidez, da, m-am gândit la asta. Vom căuta să susținem pe cineva care îmi este aproape după idei și după ideologie, în general, pe cineva pe care îl cunosc.

Pentru mine, personal, este un paradox, eu am rămas cu un gust amar că nu am avut un reprezentant al diasporei propriu-zise candidat la funcția de deputat în Parlament, fiindcă avem foarte mulți; noi avem 50 de mii acolo și cred că noi am fi putut să alegem. Nu spun că Dumitru Alaiba, spre exemplu, sau dl Ghilețchi, sau cine mai sunt, nu spun că nu sunt niște candidați cu un potențial bun sau candidați mai răi, dar eu totuși aș fi vrut și aș fi preferat ca, în primul rând, blocul ACUM, dacă mă întrebați de niște preferințe politice, văd blocul ACUM. De ce? Pentru că sunt, nu pot să spun unicii, dar sunt favoriții în această competiție electorală ca opoziție propriu-zisă și îmi pare rău că au pus accentul pe cineva din afara diasporei, dar, mă rog, asta îi privește, poate au calculat și ei riscurile.”

Europa Liberă: Cum anticipezi tu lucrurile? Ce se va întâmpla în diasporă în cadrul acestui scrutin parlamentar?

Sergiu Dărănuță: „Prin faptul că nu s-a pus niciun reprezentant al diasporei ori pe loc să fie susținut de blocul ACUM, ori ca minimum să fie adus, să fie pus pe listă, să i se acorde un loc pe listă la o persoană sau la două, eu cred că asta va demotiva diaspora să iasă masiv la vot. Adică vor rămâne dezamăgiți sau cu gustul acesta amar, adică pe uninominal va câștiga candidatul, spre exemplu, concret, Maia Sandu, dar la nivel de listă mă tem că vor avea de pierdut, fiindcă, spre exemplu, dacă sunt 100 de mii în Europa de Vest, mă tem că vor ieși mai puțini, deoarece gustul acesta amar va mai persista.”

Europa Liberă: Vă este clar ce se va întâmpla după aceste alegeri? Cine cu cine va coaliza, cine cu cine se va înțelege cum să guverneze? Cine ar merita să conducă Republica Moldova?

Sergiu Dărănuță: „Eu tare aș vrea să conducă cetățenii Republicii Moldova cărora nu li-i în cot de Republica Moldova, dar eu privesc declarațiile care sunt făcute și declarațiile la noi se fac cu glas foarte mare că nimeni cu nimeni nu va face coaliție, adică principalii concurenți electorali pe care îi avem la momentul de față – PD-ul, pe de o parte, PSRM-ul și blocul ACUM – ei, practic, tranșant au spus, în afară de PD, PD-ul, chestia asta a dlui Diacov care vine încă de mult, știți, are el o trăsăturică, așa, că el mereu lasă o portiță cumva deschisă, dar în ambele părți – și de stânga, și de dreapta – asta-i, mă rog, o viclenie, care-i aparține lui și o țin minte eu de mult timp, dar cel puțin Partidul Socialiștilor și blocul ACUM spun că în niciun caz nu fac coaliție cu PD și, respectiv, între ei nu cred că vor face această coaliție. Atunci, se pune întrebarea: ce se întâmplă? Iarăși alegeri?

Eu cred că vor fi alegeri neordinare dacă nu se va ajunge la un numitor comun sau dacă nu vor fi impuși cumva sau rugați, că mai avem și noi parteneri strategici în afară, și nu se vor condiționa anumite lucruri, dar rămâne să vedem. Sau acesta, chipul lui, cine acolo?, lui Washington, dacă nu va face treaba lui, dolarul american, am vrut să spun. Eu cred că va fi un an foarte dificil și murdar și după atâția ani de independență iarăși alegem răul mare, răul mic, și nimeni nu înțelege că noi până la urmă tot răul îl alegem și nu mai are importanță că este mare sau este mic. Este o senzație sau o percepție că la lumea asta li-i în cot de țara asta. Și așa și este. Mergând pe drum, stând în rândurile acestea infernale pe la magazine, un „bună ziua!” nu te mai aștepți să spună cineva sau să zâmbească. Și asta se întâmplă pas după pas. Toți sunt supărați pe toți. Oamenii ar trebui să se implice.”

Europa Liberă: Păi, atunci îs capabili moldovenii să-și ia soarta în mâinile lor?

Sergiu Dărănuță: „Mai puțin capabili, dar eu nu-mi pierd speranța. Problema noastră, dna Valentina, pe care eu o văd de mai mult timp, este în lipsa de educație per ansamblu. Noi ar trebui să începem cu cultura și educația, cumva să sistematizăm lucrurile acestea.”

Europa Liberă: Dar asta va fi valabil pentru următoarele generații?

Sergiu Dărănuță: „Moise 40 de ani a condus poporul evreu, până când s-a purificat și a venit un popor, care, mă rog, acum este ceea ce este. Eu asta vreau să spun că e și pentru noi valabil. Avem 20 și ceva de ani, o să treacă timpul poate și la noi, știți, se mai duce nostalgia asta, fiindcă vorbeam deunăzi cu cineva și-mi spunea că Partidul Socialiștilor cultivă nostalgia și eu îi spun: „Aveam 20 de ani și-mi spunea cineva că Partidul Comuniștilor sau cine mai era atunci e pe nostalgie sau Partidul Agrarienilor, acum degrabă o să am 40 și tot pe nostalgie...” Mama dracului, cei nostalgici, doar se mai duc oamenii, mai vin ăștia care nu mai au nostalgii sau nu mai cred că putem să spunem atâta timp că e nostalgie, că e dorul acela de Uniunea Sovietică...”

Europa Liberă: Și politicienii promit salarii mai mari, pâine mai ieftină...

Sergiu Dărănuță: „...colhozuri, haideți să nu uităm. Dacă ar fi o educație, și nu vorbesc de educație doar politică, omul s-ar mai așeza și ar mai face niște calcule și ar mai înțelege că din apă vin nu faci, oricât te-ai ruga tu deasupra apei acelea și n-o să fie bunăstare atâta timp cât n-o să fie economie sau n-o să fie bani cât n-o să fie un comerț sănătos și n-o să fie o societate sănătoasă atâta timp cât nu vom avea o clasă politică teafără și sănătoasă. Când eu vorbesc de educație, n-am spus că haideți să știm doar a număra, dar să fim și mai pragmatici.”

Europa Liberă: Ca și alegător, ce poruncă le-ai da celor care vor veni să conducă?

Sergiu Dărănuță: „Poruncă nu pot să dau, bineînțeles. Eu totuși îi chem pur și simplu să urce în mașină sau într-un autobuz și să meargă de la nord la sud.”

Europa Liberă: Spun că merg și că știu realitățile.

Sergiu Dărănuță: „Să meargă și să discute acolo, și să vadă. Și dacă le place, să se ducă în Parlament, dar dacă nu le place, să schimbe ceva. Noi trebuie să schimbăm ceva, dna Valentina. Noi pierdem țara! La mine în ospeție acum este finul meu, mâine pleacă; pleacă în Marea Britanie. Cumnați n-am, frați n-am aici, pe loc, toți sunt plecați. Iată ce înseamnă că pierdem țara. Și eu înțelegeam înainte, când plecau părinții noștri, noi rămâneam aici, eram magnetul acela sau contrabalanța ceea care puteam să-i aducem înapoi; aceștia tineri care pleacă și au copii acolo, ei nu mai au aici magnet.”

Europa Liberă: Tu ai venit aici, ai revenit...

Sergiu Dărănuță: „Am revenit, fiindcă familia îmi era aici. Dacă nu era familia aici, era cu mine acolo, de exemplu, eu nu cred că mai reveneam poate nici eu, cu toate că eu am fost permanent pentru țara asta. A lăsa totul baltă, asta, bineînțeles, oricine poate să facă, fiindcă acolo, într-adevăr, este și mai bine, și mai curat, și mai luminos, și mai democratic...”

Europa Liberă: Acolo, în SUA, în străinătate?

Sergiu Dărănuță: „Haideți să spunem așa: de la Prut încolo. Știți, eu cred că treci Prutul și de aici se începe licărirea și încolo-i tot mai luminos și mai luminos, dar totuși am ales aici. Când am spus pierdem țara, vreau să spun că generațiile acestea care pleacă acum, dna Valentina, o să ne fie foarte greu să le aducem înapoi. Ei trebuie să fie foarte motivați.”

Europa Liberă: Dar politicienii vor să-și piardă țara?

Sergiu Dărănuță: „Politicienii nu vor să-și piardă țara, fiindcă țara este sursa asta care îi ține în fotolii și-i ține la resursele astea care nu mai știu sunt infinite sau neinfinite. Cred că nu ar avea interesul acesta. A pierde țara, ce înseamnă? Pentru politicieni sau pentru foștii politicieni care au fost atâta timp la putere, eu cred că nu-i greu să-ți iei două geamantane, că de acum la ei totu-i aranjat și toți îs peste hotare.

Nu cred că cineva aici li-i aranjat. Copiii, nepoții, toți li-s acolo, dar eu vreau să spun că nu la toți li-i dat să aibă o țară. Eu, în general, după convingere sunt de părere că noi suntem parte a Țării Românești. Da, noi avem o țară mare, după convingere, dar având țara asta pe care noi o avem acum, Republica Moldova, și procesul acesta lung și foarte costisitor de a ne uni, cum ne cheamă unii, sau de a trece pe partea astălaltă, de Est, bine, noi avem țara noastră la momentul actual. De ce să nu încercăm s-o facem totuși? Doar că trebuie să vrem toți să muncim, să avem niște cauze. Eu ce vreau să spun? Nu sunt motivați oamenii destul ca să facă ceva și politicianul are menirea asta, în afară de a vota niște legi care să ajute sau de a veni cu proiecte, și de a motiva.”

Europa Liberă: Încrederea se pierde ușor.

Sergiu Dărănuță: „Se pierde foarte ușor.”

Europa Liberă: Se recâștigă foarte greu.

Sergiu Dărănuță: „De acord. Uitați-vă la prezența la vot. Pentru mine asta de-acum este ceva. Prezența la vot la noi, în Republica Moldova, este foarte, foarte mică. Adică noi nu putem să motivăm persoanele. Ca tu să poți să fii cetățean, să te numești cetățean, tu trebuie să vii să-ți faci exercițiul tău de vot, fiindcă da, e adevărat, acesta-i un drept, dar asta-i și o obligație a ta. Obligația ta față de copiii tăi. Dacă pe tine nu te mai interesează nimic, e obligația ta față de copiii tăi. Și când noi o să vedem că persoanele vin și masiv votează, atunci vom înțelege că la oamenii aceștia nu le este în cot de țară sau cum am spus anterior, adică ei se gândesc la generațiile următoare.”