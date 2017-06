Apă curată la Chișinău: „plăteşti cât poluezi”?

Antreprenorii din capitală au primit luna trecută facturi majorate pentru serviciile de curățare a apelor reziduale prestate de Apă-Canal. Reprezentanţii întreprinderii municipale spun că tarifele de până acum nu reflectau cheltuielile suportate la epurarea apei, în timp ce antreprenorii se plâng că nu au fost consultaţi şi că decizia ar fi fost luată „peste noapte”. Vineri, şefii de la Apă-Canal au organizat o şedinţă pentru a le explica agenților economici noile reguli. Un compromis însă a fost găsit cu greu, cum veţi afla din relatarea Dianei Răileanu.

Conducerea Apă-Canal a decis să schimbe metoda de calcul a taxei pentru epurarea apelor uzate în urma unui audit intern care a stabilit că parte dintre agenții economici din capitală ar fi favorizați prin aplicarea unui tarif ce nu corespunde nivelului de poluare a apelor reziduale aruncate în râul Bâc.

În martie, Apa-Canal şi-a revăzut metoda de calcul a tarifului pentru depoluare, anunţând agenţii economici că de acum încolo fiecare va plăti conform unui coeficient ce are la bază principiul „plăteşti cât poluezi”. Astfel se explică faptul ca în luna mai, antreprenorii din capitală au primit facturi cu sume de zeci de ori mai mari decât până atunci.

Vineri, conducerea întreprinderii a convocat o şedinţă cu agenţii economici din capitală, pentru a discuta schimbările de tarif. Dezbaterea s-a lăsat cu scandal!

Antreprenorii prezenţi în sală susţin că indicii de poluare la care face trimitere conducerea Apă Canal nu ar fi justificaţi, iar marea nemulţumire e legată de laboratorul în care se fac testările, or, acesta aparţine întreprinderii municipale, şi nu unei terţe părţi, în consecinţă, antreprenorii se simt în drept să pună la îndoială obiectivitatea rezultatelor. Mai mult, astăzi unii agenţi economici au insistat chiar să vadă condiţiile din laboratorul Apă-Canal.

Conducerea întreprinderii spune că antreprenorii pot curăţa de sine stătător apele uzate, instalând o staţie de pre-epurare sau să lase această grijă pe umerii companiei, în schimbul unei sume de bani. Şeful Departamentului calitate din cadrul Apă-Canal, Arcadie Rusnac, insistă că societatea municipală nu are nici un interes să trucheze rezultatele testării şi dacă ar face-o, ar răspunde penal:

„Directorul general, proprietarul sau biroul de avocați pot să participe la prelevarea probelor, ei doar semnează actul dacă s-a prelevat corect proba. Dar proba ca să se preleve corect, trebuie la întreprindere să fie proiectul întreprinderii cu domeniul alimentării cu apă și canalizare, epurarea apelor, calculul de consum, normele specifice, deversările, poluările. Este acum modificarea legislației, or, legislația noastră este foarte bună în domeniul mediului dar e foarte dură pentru toți.”

Inga Sadoveanu, reprezentanta unei întreprinderi comerciale din capitală, spune că agenții economici s-ar conforma noilor tarife impuse de Apă-Canal dacă întreprinderea le-ar fi pus acordat o perioadă de adaptare de cel puțin jumătate de an. Inga Sadoveanu admite că până în prezent tarifele ar fi fost stabilite în condiții injuste, însă crede că regulile nu pot fi schimbate peste noapte:

„În acest caz ar trebui să fie foarte receptivi şi cei de la instituţia Apă-Canal pentru că atunci când noi, oamenii, venim cu o atitudine corectă, oameni buni, noi am greşit că am făcut aşa dar vă rugăm frumos să ne înţelegeţi. O să soluţionăm situaţia, dar haideţi să o facem de comun acord. Dar atunci când ni se spune că: vom veni cu inspectorul de la ecologie şi vă punem nişte amenzi de vă închideţi, e şi normal că vom deveni agresivi şi puţin receptivi la ceea ce se propune. Nu cred că va fi favorabil dacă o parte dintre noi vor renunţa să plătească aceste facturi sau se vor debranşa, or, fiecare va lua decizia care îi este mai convenabilă.”

Ecologiştii tind să dea dreptate conducerii întreprinderii municipale. Prea mulţi ani antreprenorii au ignorat problema poluării râului Bâc, crede experta Centrului Naţional de Mediu, Iuliana Cantaragiu:

„Pe de o parte, agenţii economici vor să activeze în continuare în forma comodă anterioară, să polueze, să deverseze apele uzate la normativele care se acceptau în mod absolut ilegal şi, pe de altă parte, cu această apă a Bâcului se irigă câmpuri agricole, iar planta absoarbe toată chimia care ne vine la Piaţa Centrală. De asemenea, vitele din satele raionului Anenii Noi, Calfa, Bulboaca, beau această apă, se îmbolnăvesc şi mor.”

Conducerea Apă-Canal, antreprenorii din capitală şi ecologiştii au ajuns astăzi la un compromis minim: subiectul va fi „îngheţat” până la sfîrșitul anului . Pe de o parte, Apă-Canal promite să contracteze un laborator independent pentru testări şi să verifice fiecare antreprenor, pe de altă parte, oamenii de afaceri promit să micşoreze gradul de poluare a mediului.