Angela Grămadă: „Acționăm în relația cu Rusia din perspectiva unor interese mercantile, în detrimentul intereselor naționale”

În 2018, încrederea în instituţiile statului a scăzut, iar acesta este un bun indicator al crizei, dar şi o bună explicaţie pentru pesimismul moldovenilor faţă de politică în general. Iar 2019 se profilează ca un an de răscruce atât pentru Parlament, cât şi pentru Republica Moldova. Angela Grămadă, președinta Asociației „Experți pentru securitate și afaceri mondiale” de la București, trece în revistă evenimente anului ce se apropie de sfârşit.



Europa Liberă: Cum a fost acest an, 2018, pentru Republica Moldova și cetățenii ei?

​Angela Grămadă: „Pentru Republica Moldova a fost un an destul de dificil din mai multe perspective, și aici mă refer la cea politică în mod special, pentru că am avut și alegeri care au fost anulate, am avut și mai multe crize politice în Republica Moldova pe care clasa noastră politică nu a reușit să le depășească într-un mod eficient, într-un mod în care să lase o impresie bună atât la nivel național, cât și la nivel internațional, în fața partenerilor noștri externi, ceea ce a adus prejudicii de imagine care se vor resimți destul de mult și în anul care vine, pentru că e cu impact pe termen mediu, nu doar pe termen scurt ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova în anul 2018.

Mai mult de atât, eu o să insist și pe partea socială. S-au făcut destul de multe erori în ceea ce privește abordarea relației cu societatea civilă, modul în care au fost sau nu acceptate anumite recomandări și modul în care s-a desfășurat dialogul public cu societatea civilă. În acest sens aș menționa aici și accesul tot mai îngrădit al cetățenilor prin jurnaliști, prin mass-media la anumite date cu caracter public, adică date de interes public, la care accesul este din ce în ce mai limitat.

Plus sunt problemele din domeniul justiției, care nu par a fi soluționabile iarăși pe termen mediu și pe termen lung, dacă nu își asumă actuala guvernare sau cea care va urma niște reforme într-adevăr ample, profunde și care să nu lase urme de vreun consens în defavoarea cetățenilor Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Cei 101 deputați și-au încheiat mandatul în actuala legislatură. S-a vorbit mult despre cum și cât de multe legi au fost aprobate. Ce notă i-ai pune acestui Legislativ?

Angela Grămadă: „Dacă e să fiu foarte pragmatică, nu cred că i-aș da mai mult de 6 sau un 7 cu minus, pentru că, în primul rând, Parlamentul a avut foarte multe dezbateri în care s-a preocupat mai mult de formă, și nu de conținut. Am avut foarte multe acte normative, care, din punctul de vedere al societății civile și al expertizei existente în Republica Moldova, conținutul acestor acte normative nu a fost suficient de bun și nu s-au luat în considerare toate recomandările pe care le-am primit din partea partenerilor sau din partea societății civile acolo unde există expertiză disponibilă. Ea a fost ignorată.

În anumite situații am văzut că în Parlament au existat dezbateri ale unor inițiative legislative, iar anterior nu a existat o dezbatere publică pe care și-o dorea atât societatea civilă, cât și partenerii externi, care puteau să susțină Republica Moldova tehnic și financiar în acest sens, ceea ce complică destul de mult procesul legislativ și complică destul de mult capacitatea noastră de a aprecia calitatea actului legislativ. Și am foarte mari dubii că noul Legislativ care va fi ales după 24 februarie 2019 va fi mai eficient în acest sens din simplul motiv că noi nu știm care va fi exact contingentul Legislativului care va fi ales, nu știm cât de bine vor fi pregătiți oamenii din noul Parlament al Republicii Moldova tocmai în ideea de a elabora, de a propune, de a vota acte normative, ceea ce e destul de periculos pentru anumite politici și reforme în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Șeful statului a fost suspendat de mai multe ori de către Curtea Constituțională. Cum se vede această îndepărtare de la funcțiile de bază a președintelui?

Suspendarea de mai multe ori a şefului statului devine o problemă în cazul în care aduce prejudicii de imagine pentru Republica Moldova...

​Angela Grămadă: „Dacă e să analizăm această problemă, pentru că ea devine o problemă în cazul în care aduce prejudicii de imagine pentru Republica Moldova și pentru instituția președintelui însuși din simplul motiv că nu mai e credibilă această instituție dacă de atâtea ori Parlamentul folosește această pârghie pentru a-l decredibiliza pe dl Dodon, pentru că acțiunea este îndreptată împotriva persoanei, și nu neapărat împotriva instituției, dar avem o persoană care reprezintă instituția și atunci prejudiciul intră într-un cerc vicios în general pentru Republica Moldova. Mă refer la prejudiciul de imagine.

Mai mult de atât, președintele țării insistă pe obținerea unor pârghii în plus și lansează tot felul de dezbateri despre un anumit referendum în acest sens, dar în același timp se arată incapabil de a folosi acele pârghii pe care le are la dispoziție și de a fi într-adevăr un mediator între instituțiile publice în Republica Moldova. Din perspectiva mea, el nu își dorește neapărat să devină acel mediator, adică obiectivele sunt altele decât urmărirea unor interese naționale. Eu nu cred că dl președinte Dodon nu va folosi alegerile parlamentare care urmează să fie organizate în Republica Moldova pentru a-și întări poziția, așa cum încearcă să ne sugereze de fapt partidul de guvernare, că avem un președinte slab.

Eu cred că acesta a fost un moment de gândire pentru președintele Dodon pentru a schimba puțin strategia de abordare a acestor alegeri parlamentare și de a încerca de a se elibera cumva de această presiune care vine din partea Parlamentului și din partea partidului de guvernare și cu siguranță vom asista la un duel destul de aprins, un duel nu neapărat pe proiecte, nu neapărat pe idei și pe conținut.

Va fi probabil o luptă destul de aprigă, dar cu foarte multe momente negative, iarăși și de imagine, dar și de reforme pentru Republica Moldova în următoarele câteva luni, inclusiv prin chemarea în stradă a populației și transmiterea unor mesaje proiectate greșit pentru Republica Moldova.”

​Europa Liberă: Guvernarea insistă pe ideea că totuși încearcă să amelioreze situația cetățenilor, că se fac reforme în folosul cetățenilor, că au identificat resurse pentru a majora salariile, pensiile, pentru a îmbunătăți infrastructura, iar pe de altă parte, nu încetează acest exod al populației. Despre Republica Moldova se vorbește ca despre o țară tot mai mult depopulată. Unde se ajunge în ritmul acesta sau de ce ceea ce spun autoritățile nu neapărat coincide cu ceea ce așteaptă cetățenii?

Angela Grămadă: „Am citit mai multe rapoarte elaborate nu doar de autoritățile de la Chișinău, dar elaborate inclusiv în parteneriat cu experți străini sau cu instituții ale Uniunii Europene. Și mai multe dintre aceste rapoarte indică faptul că există anumite progrese înregistrate de Republica Moldova în ceea ce privește implementarea Acordului de Asociere și a Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană, ceea ce este un lucru bun. S-au deschis mai multe locuri de muncă, au început să vină în Republica Moldova careva investiții în sectorul bancar și nu doar.

O altă mare, mare dilemă e că sistemul justiției nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze...

Avem investițiile Băncii Transilvania în Republica Moldova, avem continuitate pentru proiectele energetice cu România, avem mulți alți investitori care și-ar dori să vină cu mai multe oportunități economice pentru Republica Moldova, dar problema o constituie faptul că nu se comunică foarte bine aceste oportunități pentru cetățenii din Republica Moldova și acest lucru vine la pachet cu o altă mare, mare dilemă e că sistemul justiției nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze.

Chiar dacă se fac reforme economice, chiar dacă se fac anumite îmbunătățiri, pe partea de climat investițional este necesar ca și investitorul străin, dar și cetățeanul din Republica Moldova să prindă curaj și să prindă încredere în sistemul justițiar, adică să avem o justiție independentă, să avem politici anticorupție care să funcționeze și să avem rezultate anume în acest sens. Fără aceasta nu cred că ne vor ajuta chiar și anumite inițiative în domeniul fiscal sau găsirea unor opțiuni pentru majorarea salariilor pentru anumite categorii bugetare sau pentru oameni care sunt implicați în eșalonul decizional al Republicii Moldova. Mă refer aici la angajații din diferite instituții publice centrale.

Pentru mine este evident că exodul din Republica Moldova nu vine neapărat din cauza lipsurilor sau din cauza inexistenței unor oportunități economice, vine doar din cauza faptului că nu avem politici anticorupție și instituții ale justiției independente și, doi, nu se comunică eficient și corect acele oportunități pe care autoritățile le-au creat și la care s-a lucrat destul de mult timp începând cu anul 2010.”

Europa Liberă: Ce ar putea să aducă 2019 în relația Republicii Moldova cu Estul și cu Vestul?

Angela Grămadă: „Totul depinde de modul în care vor fi organizate alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, pentru că până atunci nu putem să facem evaluări, dacă vom avea un an complicat sau vom avea o stabilitate cât de cât în Republica Moldova. Eu anticipez că primele două luni ale anului vor fi destul de complicate, lupta dintre partidele politice va fi destul de acerbă pentru alegători și vom asista la o bătălie destul de neconvingătoare din punctul de vedere al consistenței platformelor electorale.

Până acum am observat că nu avem partide politice nici în Parlament și nici în opoziție care să vină cu o viziune coerentă pentru dezvoltarea Republicii Moldova, care să vină cu anumite proiecte pe care să le supună dezbaterilor publice și să-și asume faptul că unele dintre ideile incluse acolo sau oportunitățile pe care și le-ar dori ei incluse în aceste platforme electorale nu au soluții sau nu sunt eficiente și bune pentru cetățenii Republicii Moldova.

Eu nu văd elită politică, nu văd reprezentanți ai unor partide politice capabili în acest moment să susțină o dezbatere publică consistentă în Republica Moldova, care să mărească gradul de încredere al populației în viitorul Parlament de la Chișinău.”

Europa Liberă: Dar următoarea guvernare, după alegerile parlamentare, ar trebui să aibă o viziune clară referitor la cooperarea cu Federația Rusă și cu Uniunea Europeană?

Angela Grămadă: „Cu siguranță, pentru că nu putem să renunțăm la obligațiile pe care ni le-am asumat în calitate de stat care am semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, nu putem să ne permitem o deraiere prea mare de la aceste obligații, dar, pe de altă parte, noi nu reușim să punem punctul pe i în ceea ce privește relația cu Federația Rusă și nu folosim acele mecanisme și instrumente pe care ni le pune la dispoziție sistemul de relații internaționale, sistemul de drept internațional public.

Noi, acționăm în relația cu Federația Rusă din perspectiva unor interese mercantiliste pe care le are elita noastră politică și partidele care promovează o relație sau un parteneriat strategic cu Federația Rusă în detrimentul intereselor naționale ale Republicii Moldova.”