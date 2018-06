Andrian Candu: „Eu nu pot să ridic telefonul și să vorbesc cu un judecător”

Andrian Candu se află în Statele Unite, împreună cu președinții parlamentelor din Georgia și Ucraina, însoțiți de președintele Parlamentului din Lituania și vicepreședintele Senatului Poloniei. Ei fac o vizită împreună, în premieră, între 25 iunie-1 iulie. Într-un interviu telefonic pentru Europa Liberă, Andrian Candu a declarat că decizia judecătorească , prin care s-a invalidat alegerea primarului general al Chișinăului, nu poate fi schimbată dar Parlamentul va crea un „grup de lucru” pentru a analiza dacă și cum ar putea fi revizuită legislația electorală, mai ales prevederea privind „ziua tăcerii” și „agitația electorală” în ziua votului.

Europa Liberă: Prima întrebare pe care vreau să v-o adresez este: Se edifică sau se prăbușește statul de drept și democratic Republica Moldova, după evoluțiile de ultimă oră?

Andrian Candu: „Nu, bineînțeles că nu. Evoluțiile de ultimă oră, dacă vă referiți la cele legate de invalidarea alegerilor, nu. Există o anumită îngrijorare în privința legislației. După anumite discuții, totuși există și o înțelegere că poate ne place o decizie a unui judecător sau nu ne place, dar a blama justiția pentru o decizie care până la urmă a stat la baza unei legi, poate și legi greșite, nu e lucru potrivit atunci când vorbim despre crearea acestui stat de drept. Legea trebuie să fie respectată. Este adevărat că sunt semne de întrebare în privința legislației și tot ceea ce înseamnă agitație electorală, ziua tăcerii sau ziua alegerilor. Cei din Statele Unite ale Americi nu prea au

înțeles aceste restricții, deoarece aici e mai liberală legislația. Am convenit cu colegii din Statele Unite ale Americii că – și revenind la Chișinău discuția asta am avut-o și cu prim-ministrul – vom crea un grup de lucru în Parlament pentru a analiza legislația în mod suplimentar, experiența altor state, experiența occidentală în tot ceea ce înseamnă agitație electorală, în tot ceea ce înseamnă sancțiune sau mai bine zis acțiune-sancțiune, ca să existe și o anumită proporție. Și mai mult ca atât se remarcă totuși anumite îngrijorări în tot ceea ce înseamnă rețelele de socializare. Și aici Statele Unite ale Americii deja au o anumită experiență și sunt gata să ne acorde suport și experiența lor în a veni cu reglementări eventual suplimentare în legislație, în tot ceea ce înseamnă folosirea rețelelor sociale...”

Europa Liberă: Dl Candu, dvs. chiar dacă amendați legislația, ea nu poate să fie retroactivă și oricum trebuie depășită această criză care e pe moment și dacă e să cităm ceea ce au spus și demnitarii europeni, inclusiv Federica Mogherini și Johannes Hahn, ei au spus că dvs. acum trebuie să aduceți deznodământul problemei.

Andrian Candu: „Politicul poate aduce deznodământul problemei prin mecanismele care îi sunt la dispoziție, și anume vorbim despre legislație. Politicul sau orice demnitar din stat nu are dreptul să intervină în procesul instanțelor de judecată. Eu nu pot să ridic telefonul și să vorbesc cu un judecător, indiferent de instanța în care el se află, asta este încălcarea legii și asta este dosar penal și lucrul acesta îl înțelegi fără Statele Unite și fără colegii din Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Dar fără ca să se implice politicul în justiție poate fi depășită situația?

Andrian Candu: „Dacă vorbim despre ceea ce discutăm cu colegii din Statele Unite ale Americii și din Uniunea Europeană, chiar la postul dvs. de radio ați auzit ce a spus și dl Hahn, că până la urmă nu este vorba despre o decizie a instanței ca atare, dar este vorba despre legislație și ca să nu se mai întâmple așa ceva pe viitor trebuie să vedem unde sunt acele erori sau acele probleme de interpretare a legislației, unde e problema legislației care a dat posibilitatea unei instanțe de judecată să ia o decizie sau alta. Politicul are instrumentele sale de lucru și ceea ce ține nemijlocit de Parlament este vorba despre legislația Republicii Moldova. Altă intervenție, altă presiune pe instanțele de judecată, pe Comisia Electorală Centrală nu sunt permise. De altfel, noi nu creăm statul de drept așa cum ne dorim.”

Europa Liberă: Dar cum se duc la bun sfârșit aceste alegeri ale primarului de Chișinău, pentru că nu s-a terminat procesul de alegere?

Andrian Candu: „Procesul de alegere a fost încălcat. Asta spune instanța de judecată și rămâne Comisia Electorală Centrală să ia decizia ce se întâmplă mai departe și care sunt soluțiile. Politicul în cazul de față nu are dreptul să intervină; nu zic neapărat că suntem doar spectatori la acest proces, dar pentru a cere Guvernului sau Parlamentului să intervină într-un proces sau altul nu este a construi un stat de drept. Iată de ce tot ce pot să facă Parlamentul și Guvernul în cazul de față e să regleze legislația, să lucreze asupra legislației în așa fel și așezând pe toți experții și pe toți cei care sunt implicați inclusiv în procesele electorale. Mă refer la partidele politice sau partidele parlamentare sau extraparlamentare pentru a lucra la subiectul respectiv și a-l depăși, ca pe viitor să nu se mai întâmple acest lucru.”

Europa Liberă: Acum e pusă sub semnul întrebării și situația de la alegerile parlamentare?

Andrian Candu: „Noi nu am avut situația în alegerile parlamentare când a fost încălcată legislația în tot ceea ce înseamnă respectarea zilei tăcerii sau agitația electorală în timpul nemijlocit al alegerilor, dar, luând în considerare dezvoltarea tehnologiilor informaționale și folosirea cât mai des și a rețelelor sociale, chiar și comunicarea la canalele de televiziune, luând în considerare că viața se schimbă, și legislația trebuie schimbată. Ele toate formează un întreg și de aceea trebuie să ne ajustăm și noi la realitățile zilei de astăzi. Chiar și aici în Statele Unite ale Americii există suspiciuni că, atunci când a fost ales președintele Trump, la fel au fost manipulate sau s-a intervenit nemijlocit în rețelele sociale. Există investigații în acest caz și deja există o anumită expertiză, inclusiv cum să lucrezi cu Facebook sau cu alte rețele. Și americanii, colegii din Statele Unite ale Americii sunt dispuși să ne ajute și pe noi să avem o reglementare foarte bună în legislație asupra acestor momente.”

Europa Liberă: Dar din cele două avertismente din partea Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, ei vă transmit mesajul că decizia este netransparentă, neobișnuită, nepotrivită?

Andrian Candu: „Stimată dna Ursu, din discuțiile chiar și cu colegii de aici din Statele Unite ale Americii reiese clar că noi nu putem interveni, noi nu putem discuta, adică noi putem discuta și comenta o decizie a instanței de judecată, dar decizia instanței de judecată este lege. Și în Statele Unite ale Americii, și în Moldova. Ne place nouă decizia instanței de judecată sau nu ne place, dar noi trebuie s-o aplicăm ca atare, dacă, mai ales, vrem să construim un stat de drept, cum spunem, și legea să stea deasupra la oricine și orice. Iată de ce învățăm lecțiile din cele realizate. Până acum noi n-am avut astfel de încălcări ale legislației, până acum noi nu am avut astfel de probleme. Realitatea bate filmul. Și atunci trebuie să revenim și să reglementăm subiectul în așa fel, încât în alegerile parlamentare lucrul acesta să nu se întâmple.”

Europa Liberă: Dle Candu, cereți ca partenerii occidentali să rămână angajați, să susțină în continuare Republica Moldova, dar de ce a lipsit voință politică să fie dusă până la capăt reforma în justiție, pentru că atât UE, cât și Statele Unite ale Americii au oferit sute de milioane de dolari asistență pentru acest domeniu, dar situația, dacă e să-i credem pe experți, ei spun că a degradat în acest domeniu. Care e motivul?

Andrian Candu: „În doi ani de zile s-a făcut mult mai mult pe reforma justiției și în justiție decât s-a făcut într-adevăr în 20 de ani, dar în doi ani de zile nu poți construi ceea ce alte state au construit în 100 de ani. În doi ani de zile s-a lucrat foarte mult la tot ceea ce înseamnă disciplina și creșterea judecătorilor. S-a făcut o nouă hartă a judecătoriilor, s-a făcut o reformă a Procuraturii sau a luptei împotriva corupției și a elementelor de integritate, dar și legislația care a fost aprobată anul trecut, ea începe să-și facă efectele abia anul acesta sau la anul viitor. Trebuie să avem un picuț de răbdare. Noi nu putem construi peste noapte ceea ce alții au realizat într-un an, doi, zece, 20 de ani. Am vorbit despre faptul că toți trebuie să se angajeze și într-adevăr să rămână angajați pe transformările care sunt în Republica Moldova, dar toți să fie și răbdători, că ceea ce facem noi nu poți să faci totul într-o oră sau într-o zi. Reforma justiției care a fost făcută, acțiunile în Parlament din ultimii doi ani de zile nu au mai fost făcute în 20 de ani de zile. Și nu poți să-i ceri politicului ceva ce nu s-a realizat în 20 de ani să fie făcut peste noapte. Și lucrul acesta îl înțeleg și colegii din Guvernul american și din Parlamentul Statelor Unite ale Americii, și colegii din organizații prestigioase, precum e Atlantic Council, dar inclusiv și cei din Uniunea Europeană. Vrem mai multe, vrem mai repede, dar sunt și lucruri naturale, pe care nu le poți depăși așa pur și simplu.”

Europa Liberă: Dar ingerința politică în domeniul justiției astăzi nu există?

Andrian Candu: „Eu nu pot să zic dacă există în general sau există cazuri particulare. Contează foarte mult ca fiecare politician să se abțină de la tot ceea ce înseamnă ingerință în justiție. Pe parcursul perioadei în care sunt președinte al Parlamentului, nu am permis niciodată și a fost schimbată și metodologia de lucru a deputaților, de exemplu, cu Procuratura – să nu mai aibă dreptul să solicite informații pe anumite dosare sau să intervină pe anumite dosare. Nu am permis discuții în Parlament și în plenul Parlamentului nemijlocit, discuții pe marginea unor dosare, fiindcă asta este ingerință, dar dacă există astfel de cazuri, bineînțeles, ele trebuie pedepsite. Nu are nimeni, absolut nimeni nu are dreptul să intervină în actul justiției.”

Europa Liberă: Dar dvs., cei care guvernați Republica Moldova, recunoașteți că este o pată pusă pe imaginea țării acum și pe imaginea partidului de guvernământ, și pe imaginea liderului acestui partid, Vlad Plahotniuc?

Andrian Candu: „Bineînțeles că e un lucru care ne-a surprins pe toți și care nu ne aduce nouă o imagine bună în general – nici țării, nici Partidului Democrat și nici guvernării – că noi am început să realizăm unele lucruri chiar frumoase și cu rezultate. Noi eram la câteva zile înainte de aprobarea plăților deja pentru asistența macrofinanciară…”

Europa Liberă: Și acum este clar că nu mai vine această asistență?

Andrian Candu: „…noi eram la o săptămână de la ședința Bordului Fondului Monetar Internațional. Au început să se realizeze lucruri frumoase, pentru care noi atât de mult am muncit și, având toate acestea, noi nu aveam nevoie de încă o bătaie de cap și, mai mult ca atât, să avem eșecuri în tot ce am realizat, din cauza unei decizii care nouă nu ne aparține. Am înțeles că există erori în legislație, tragem și noi învățămintele și vom reveni. Sperăm foarte mult că vom avea discuții productive și cu colegii de la Bruxelles, astfel cum am avut și cu colegii de aici de la Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și alți parteneri cu care noi lucrăm. Sunt înțelegători unii, vom merge în continuare în cooperare cu alții, sper foarte mult că în timpul cel mai apropiat vom avea noutăți și în privința Fondului Monetar Internațional, iar în privința a tot ce înseamnă plățile pentru asistența macrofinanciară vom discuta cu colegii de la Bruxelles și eu sunt sigur că vom găsi compromisuri, în așa fel încât să existe acțiuni productive din partea guvernării, ceea ce-i aparține guvernării în competență să facă, dar și angajamentul în continuare, și suportul în continuare al Bruxelles-ului.”

Europa Liberă: Dar pe moment s-a amânat această zi când ar putea să vină banii din partea UE pentru Republica Moldova, s-a îndepărtat această zi?

Andrian Candu: „Încă nu se știe, nu. Sunt încă discuții pe marginea acestui subiect și la nivel politic în Parlamentul European, și la nivel tehnic cu colegii din Comisia Europeană. Încă nu sunt luate deciziile. Vom urmări care sunt evenimentele și nu doar vom urmări, dar, bineînțeles, vom depune și eforturi ca toate realizările, inclusiv ale guvernării în ultimii doi ani de zile, să fie apreciate precum au început să fie apreciate în continuare.”

Europa Liberă: Iar dl Gianni Buquicchio a reamintit că deocamdată nu e dusă la bun sfârșit situația ce ține de votul mixt aprobat acum un an?

Andrian Candu: „Dna Ursu, votul mixt a fost aprobat în Republica Moldova și în continuare este votul mixt acel vot pentru care vor fi cetățenii chemați la următoarele alegeri parlamentare și aici nu va fi nicio schimbare.”

Europa Liberă: Să vorbim un pic și despre Transnistria. Cât spațiu i-a fost acordat acestui subiect aflându-vă acolo la Washington?

Andrian Candu: „Am fost acordat un spațiu destul de mare, luând în considerare formatul discuțiilor pe care le-am avut aici la Washington, luând în considerare că sunt la Washington însoțit de colegii din Georgia și din Ucraina. Și Georgia, și Ucraina la fel se confruntă cu probleme de integritate teritorială sau lipsa acesteia, luând în considerare teritoriile ocupate de Federația Rusă în aceste state, inclusiv Republica Moldova. Respectiv subiectele securității și ale pericolului din partea Federației Ruse nemijlocit legate și de integritatea teritorială au fost discutate destul de mult aici la Washington și la nivelul Congresului american, și la nivelul Administrației americane, dar chiar și discuții foarte ample în cadrul dezbaterilor la Atlantic Council, la Consiliul Atlantic. Sunt mișcări foarte stranii ce se întâmplă în Transnistria, sunt mișcări ale unităților militare cu încălcarea tuturor prevederilor legale și a înțelegerilor pe care noi le-am avut, este încălcarea Zonei de Securitate, subiectele respective trebuie ridicate în mod oficial și la nivelul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, la OSCE și, bineînțeles, trebuie să fim foarte atenți și foarte vocali în tot ceea ce se întâmplă și în Transnistria, precum și bineînțeles Ucraina își are problemele sale cu estul Ucrainei și cu Crimeea, iar Georgia cu Osetia și Abhazia.”

Europa Liberă: Dar se fac presiuni asupra Chișinăului când e vorba de identificarea unei soluții durabile pentru criza transnistreană, pentru că tot mai mulți experți vorbesc despre cedări colosale, precum că Chișinăul ar contribui la consolidarea statalității transnistrene sau se merge spre o federalizare a Republicii Moldova?

Andrian Candu: „Nu, nu este adevărat, nu sunt văzute așa lucrurile aici la Washington și nici în altă capitală. Nu au existat cedări pentru cineva din Transnistria. Acele înțelegeri pe care le-a avut Chișinăul și la Viena și la Roma ținând foarte mult din tot ceea ce înseamnă populația ambelor maluri, dacă vorbim de școli, dacă vorbim de fermierii care au acces la terenuri, dacă vorbim despre circulația liberă cu autovehicule, dar acum nu se vorbește nici despre statut special, nici despre o anumită autonomie largă sau, Doamne ferește, de federație sau confederație. Acum se vorbește foarte mult despre faptul că Federația Rusă trebuie să-și respecte angajamentele internaționale și să-și retragă forțele armate din Transnistria și de aici se face diferența…”

Europa Liberă: Dar cum vedeți la modul practic acest lucru, după ce Adunarea Generală a ONU a adoptat această rezoluție propusă de Republica Moldova în care Rusiei i se cere retragerea armatei?

Andrian Candu: „Inclusiv prin aplicarea normelor împotriva Federației Ruse, inclusiv am discutat aici despre aplicarea noilor sancțiuni împotriva Federației Ruse, dacă nu se respectă aceste angajamente. Inclusiv am discutat aici cu colegii și din Georgia și din Ucraina și cu experții de la Washington despre posibilitatea de a porni unele procese internaționale pentru a solicita prejudicii financiare inclusiv și pe fiecare zi de întârziere – de ce nu? – în așa fel, încât și Federația Rusă să aibă o presiune în fiecare zi și să știe că, dacă nu-și retrage trupele și armamentul, crește suma prejudiciilor și sunt multe alte mecanisme inclusiv la nivel internațional, prin alte discuții, dezbateri și formate, ca totuși să se pună presiune pe Federația Rusă să-și retragă forțele armate și armamentul din Transnistria.”

Europa Liberă: Prin vocea dlui Karasin, viceministru de Externe al Federației Ruse, Moscova a dat de înțeles că prin această rezoluție propusă de Republica Moldova la ONU se va încetini procesul de negocieri în formatul „5+2”?

Andrian Candu: „Asta este viziunea probabil a dlui Karasin, nu decide numai el care este viteza de mișcare în formatul „5+2”. Să nu uităm că pe lângă formatul „5+2” mai sunt și alte posibilități, și alte instrumente internaționale.”

Europa Liberă: Dar fără vrerea Tiraspolului e posibil ca această rezoluție să aibă și impact?

Andrian Candu: „Dacă Federația Rusă vrea cu certitudine să-și respecte angajamentele internaționale și să-și retragă forțele armate din Transnistria, sunt sigur că pot fi convinși ușor de Federația Rusă cei din Transnistria.”