Andrei Năstase: „Nu-mi doresc decât ca Republica Moldova să ajungă într-o bună zi în rândul statelor civilizate” (VIDEO)

Europa Liberă: Aș vrea, întâi de toate, să vă întreb dacă vă simțiți, cumva, dumneavoastră acum un învins și dacă da, din punctul dumneavoastră de vedere, de ce ați pierdut această bătălie?

Andrei Năstase: „Mă simt, într-o oarecare măsură învins, împreună cu întreg poporul Republicii Moldova, împreună cu întreaga noastră țară, mă simt învins, ca și democrația din Republica Moldova, iar democrație înseamnă puterea poporului. Din această perspectivă, sigur că da, sunt un învins.

Din perspectiva mai largă, însă, cu toții suntem niște câștigători și vreau să vă spun că rodul muncii mele, cel puțin una publică, iată că s-a exprimat și prin aceste alegeri, iar faptul că cineva a vrut să confiște votul popular, a vrut să confiște voința populară, nu face decât să ne întărească și să ne facă mai uniți, mai consolidați ca societate, ca neam, ca popor.”

Europa Liberă: Felul cum ați fost scos de pe carosabil, pentru că ați fost scos de pe carosabil, cel puțin, în privința Primăriei Chișinău, din punctul dumneavoastră de vedere, ar putea avea o conotație personală împotriva dumneavoastră, dat fiind faptul că l-ați acuzat direct pe Vlad Plahotniuc c-a capturat statul Republica Moldova?

Andrei Năstase: „Faptul că astăzi nu mai pune nimeni la îndoială că această decizie de a invalida alegerile aparține personal lui Vladimir Plahotniuc, este și asta rodul muncii mele de peste opt ani de zile, începând cu 2010 încoace, atunci când l-am deconspirat ca fiind beneficiar al atacului unor raideri, apoi l-am deconspirat ca și beneficiar al spălătoriei mafiei rusești de peste 30 de miliarde de dolari.

Iată că, având această certitudine că în spatele acestei decizii se află Plahotniuc, putem spune că există și o dimensiune personală a acestui individ, pe care l-am deconspirat în permanență, pe care l-am arătat lumii întregi ca fiind cel mai toxic personaj politic din Republica Moldova, dar cel mai important este că în joc nu sunt nici un fel de relații personale, eu personal nu am nimic cu acest individ, dacă am ceva, este prin prisma faptului că el reprezintă un regim oligarhic, un regim mafiotic, un regim de sorginte sovietică și comunistă, care trage Republica Moldova în jos, vrea s-o mențină într-o zonă gri a corupției, a contrabandei, a traficului de ființe umane și așa mai departe.

Or, eu, ca cetățean responsabil, ca și om politic, nu-mi doresc decât ca Republica Moldova să ajungă într-o bună zi în rândul statelor civilizate, cu democrație, cu stat de drept, cu libertate de

Vu voi da prea mare preț pe dimensiunea personală a atacurilor venite din partea lui Plahotniuc...

exprimare, cu libertate de informare, iar acest lucru se poate întâmpla într-un spațiu european, civilizațional, acolo unde ne dorim cu toții să ajungem. Iată de ce nu voi da prea mare preț pe dimensiunea personală a atacurilor venite din partea lui Plahotniuc și voi spune că important, în momentul de față, este libertatea și democrația pentru întreaga țară, pentru întregul nostru popor.”

Europa Liberă: Să ne uităm un pic pe ce spune domnul Plahotniuc, ce spun fruntașii democrați. În ultimele zile s-au făcut mai multe declarații, inclusiv unii comentatori din anturajul puterii au făcut declarații și ei spun în felul următor: „Dacă ar influența cineva justiția, acel cineva trebuie căutat printre beneficiari” și, atenție, mai lansează o idee că s-ar putea ca justiția să fi fost influențată de alți actori, de exemplu, de serviciile rusești, a apărut această teză în mai multe comentarii. Dumneavoastră sunteți conștient că, la un moment dat, v-ați putea pomeni în situația că veți fi acuzat că ați influențat dumneavoastră actul justiției, poate în colaborare cu serviciile rusești, nu știu?

Andrei Năstase: „Unde nu greșește Plahotniuc și ciracii săi, indiferent cine sunt, ceea ce nu greșește el este că cel care a influențat această decizie este beneficiarul ei, iar beneficiar al acestei decizii este personal Plahotniuc și acest regim criminal, hibrid – Plahotniuc-Dodon. Beneficiarul acestei decizii a justiției moldovenești este binomul Plahotniuc-Dodon, inclusiv în perspectiva alegerilor parlamentare. Au mai făcut-o o dată, atunci când au furat miliardele, ei ne-au furat miliardele și apoi le-au pus pe umerii cetățenilor noștri, ori cetățenii noștri, la fel ca și mine, n-au furat alegerile, n-au furat miliardele. Iată cine este beneficiarul final al acestor decizii – Pla-hot-niuc. Plahotniuc nici în cele mai proaste visuri ale sale nu acceptă ca Andrei Năstase să ocupe funcție în acest stat. Pentru că o funcție ocupată de Andrei Năstase în acest stat înseamnă un pilon al statului în serviciul cetățeanului, al poporului.”

Europa Liberă: În unele comentarii, sunt sigură că ați văzut, a apărut această idee că opoziția a fost, de fapt, prinsă nepregătită de toată această poveste, că nu s-a așteptat opoziția că Vlad Plahotniuc va călca peste această linie roșie și că, de fapt, ați fost aduși, cumva, la un start fals, pentru că, în condițiile actuale ale sistemului politic actual, nu puteți, de fapt, lupta cu această decizie de invalidare a mandatului.

Andrei Năstase: „Rețineți că aceste mesaje vin eminamente și absolutamente din zona lui Plahotniuc. Opoziția din Republica Moldova este pregătită pentru orice scenariu. După alegerile prezidențiale, noi eram gata de orice deznodământ, de anularea alegerilor municipale, de scoaterea mea din cursă, de arestarea mea, eram gata de uciderea mea. Dacă eram gata de asta, credeți că nu eram gata pentru un asemenea deznodământ de nevalidare a alegerilor? Și să știți un lucru: dacă nu era Facebook-ul, era Odnoklassniki, de care nu mă prea folosesc, dar, probabil, ar fi inventat ceva că e de vină Odnoklassniki pentru invalidarea alegerilor. Dacă nu era nici Odnoklassniki, cu siguranță găseau altceva, dar aceste alegeri oricum erau invalidate, iar opoziția era pregătită pentru un asemenea scenariu.

Altceva, am avut o speranță că o să-i revină rațiunea, ori el și-a pierdut rațiunea, el funcționează din instinct, nu din altceva, nu din rațiune. Și un lucru foarte important: amintiți-vă că, de când sunt în spațiul public, am fost în permanență învinuit că aș primi finanțare din străinătate. Iată că n-au apelat la o asemenea nimicnicie, să mi se impute finanțări din exterior.”

Europa Liberă: De ce? De ce credeți?

Andrei Năstase: „Simplu de tot: pentru că s-ar fi discreditat definitiv, iar asta ar fi beneficiat tuturor, numai lui Plahotniuc nu, pentru că Năstase și platforma DA n-au avut niciodată o finanțare obscură.”

Europa Liberă: Un citat: „Ne așteptăm ca autoritățile moldovene să ia măsuri adecvate pentru a se asigura că sunt respectate rezultatele alegerilor pentru Primăria Chișinău”, este o declarație emisă azi de către vicepreședintele Comisiei Europene, Federica Mogherini, Comisarul pentru Extindere, Johannes Hahn. Din punctul dumneavoastră de vedere, se mai poate, cumva, întoarce pe dos această poveste?

Andrei Năstase: „Din punctul meu de vedere, există tot timpul soluții juridice, pentru că, de data asta, vorbim despre un demers politic din partea guvernării și ei ar trebui să găsească soluțiile

Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău a cerut validarea alegerilor, acest consiliu este în drept să meargă până în pânzele albe și să ceară validarea alegerilor..

juridice, nu politice, ca o nedreptate să fie anulată. În joc există o instituție a statului, care se cheamă Consiliu Electoral de Circumscripție Chișinău. Acest Consiliu Electoral de Circumscripție Chișinău a cerut validarea alegerilor, acest consiliu este în drept să meargă până în pânzele albe și să ceară validarea alegerilor.”

Europa Liberă: Cum ar putea cere? Cui i-ar putea cere?

Andrei Năstase: „Toate căile de recurs au fost epuizate, nu și revizuirea unei hotărâri. Dacă vor găsi suficiente argumente pentru a depune o cerere de revizuire, pot crea circumstanțele suficiente necesare pentru ca acest vot, această decizie să fie anulată de Curtea Supremă de Justiție. Dar, repet: demersul acestor instituții și instanțe a fost unul eminamente politic și, probabil, de politic depinde, în momentul de față, deznodământul juridic.”