Andi Cristea despre rezoluția PE: „Este cât se poate de trist, este cât se poate de periculos”

Într-o rezoluție votată în unanimitate joi, 5 iulie, Parlamentul European (PE) a cerut Comisiei Europene să suspende plățile pentru Republica Moldova. Rezoluția condamnă decizia de invalidare a alegerilor pentru primăria de la Chișinău. Coordonatoarea politicii externe și de securitate a Uniunii Europene Federica Mogherini a afirmat în cadrul dezbaterilor că invalidarea alegerilor a fost netransparentă și că autoritățile moldovene trebuie să găsească o soluție la această situație inacceptabilă. După votul din PE, Valentina Ursu a discutat cu europarlamentarul Andi Cristea.

Europa Liberă: Ce consecințe poate avea pentru Republica Moldova această rezoluție adoptată în Parlamentul European?

Andi Cristea: „În primul rând, trebuie să spun că inițiativa acestei rezoluții a venit din partea grupului Partidului Popular European și a existat mai multe texte de rezoluții, inclusiv din partea noastră, a social-democraților europeni.

Noi am fost foarte critici cu privire la decizia de invalidare a alegerilor pentru Chișinău, însă colegii noștri de la PPE și alte grupuri politice care au votat rezoluția au mers mult mai departe și au pus sub semnul întrebării nu doar asistența macrofinanciară, despre care aveam deja informația că urmează să fie pusă „pe hol”, cum se spune, deci înghețată oarecum, dar au pus sub semnul întrebării asistența financiară de tip suport bugetar pentru Republica Moldova.

Și lucrul acesta este cât se poate de trist, este cât se poate de periculos. Pentru că, din punctul de vedere al grupului politic din care fac parte, soluția nu este decuplarea Moldovei de la trenul Uniunii Europene.

Să vorbim ce înseamnă anularea asistenței financiare de suport bugetar: înseamnă că o serie de reforme care se desfășoară nu vor mai fi finanțate de Bruxelles. Și atunci, în lipsa acestei finanțări, schimbările în sine vor fi, practic, suspendate. Pentru că, realist, nu poți face reforme fără resurse.”

Europa Liberă: Dar, în general, dumneavoastră cum vedeți această anulare a rezultatelor alegerilor locale din Chișinău? Și unde se duce piatra, în grădina cui – a justiției, a politicului?

Andi Cristea: „Invalidarea alegerilor este o decizie odioasă, pentru că decizia vine împotriva votului popular exprimat la alegerile pentru Primăria Chișinăului. Și cu toții, la unison, în Parlamentul European am spus: faptul că invalidarea alegerilor este cât se poate de greșită.

La ce m-ați întrebat dumneavoastră, vă spun în felul următor: sunt mai multe posibilități. Dar din invalidarea alegerilor și din consecințele acestui fapt regretabil au de câștigat doar neprietenii Republicii Moldova europene.

De ce spun asta? Fiindcă, indiferent cine a luat decizia, judecători imparțiali sau factorul politic, posibilitatea ca Andrei Năstase, Maia Sandu și PDM să stea la aceeași masă după alegerile parlamentare este din ce în ce mai mică.

Teoretic, sunt trei posibilități: prima posibilitate – decizia este sută la sută a justiției și atunci scopul a fost înfăptuirea legii; a doua posibilitate este că decizia este influențată de factorul politic de la Chișinău și, evident că nu vorbim despre opoziție; iar a treia este că decizia este partea războiului hibrid, însă aici depășim cu mult sfera internă a politicului și nu pot să dezvolt.

Dacă eliminăm prima posibilitate, ca decizia să fi fost sută la sută a justiției și operăm cu ecuația cui îi folosește, avem două răspunsuri: îi folosește celor care doresc îndepărtarea Republicii Moldova de pe orbita europeană care, într-adevăr, orbita europeană nu presupune perspective clare de aderare, sau celor care vor să introducă ideea unei coaliții PDM–PSRM după alegeri. Și, cum spuneam, orbita europeană, într-adevăr, nu înseamnă perspectiva de aderare. Și din păcate sunt, probabil, state membre ale Uniunii Europene care vor folosi cele întâmplate cu invalidarea alegerilor și cu rezoluția care a trecut de Parlament, pentru a explica de maniera: „Domnule, noi am încercat să-i ajutăm, oamenii nu vor să adere la valorile democrației de tip european. Nicio problemă, închidem ușa și ne concentrăm și politic, și financiar pe alte priorități cum ar fi vecinătatea sudică și alte dosare”.

Și chiar dacă decizia a fost sută la sută a justiției, sau dacă ne vom lămuri vreodată cum a fost treaba, la momentul respectiv nu mai are nici o importanță operațională, fiindcă răul a fost deja făcut. Mai ales că trăim în vremuri în care percepția este mai importantă decât faptele, decât realitatea facturală.

E o dezamăgire, vă spun sincer, că progresele în realitate care au fost cât se poate de palpabile până acum s-au spulberat în câteva zile, urmare a invalidării alegerilor și a penalității foarte dure a Uniunii Europene.”

Europa Liberă: Ce-ar trebui să facă guvernarea de la Chișinău în aceste condiții? Doar să se supere pe Bruxelles că deputații au amânat această asistență macrofinanciară? Cum ar trebui să-și clădească Chișinăul în continuare relația cu UE?

Andi Cristea: „Vă pot spune cum ar fi trebuit să fie până acum – cu cât mai puține greșeli.”

Europa Liberă: Federica Mogherini spunea că autoritățile Republicii Moldova trebuie să vină cu o soluție. Iar răspunsul din partea autorităților nu a întârziat – acestea au promis să amendeze legislația electorală. E suficient să răspunzi prin declarația că îmbunătățești legislația electorală?

Andi Cristea: „Nu vreau să intervin eu în dialogul dintre Mogherini și factorul politic de la nivel înalt de la Chișinău. Nu e rolul meu acesta. Dar eu aș lua în serios ceea ce spune doamna Mogherini. Foarte în serios.”

Europa Liberă: Vedeți un deznodământ?

Andi Cristea: „Un deznodământ… Deocamdată vedem numai vești proaste. Un deznodământ nu știu cum ar putea să se dezvolte, dar, cu siguranță, ne dorim lucruri bune, dar nu le văd venind.”

Europa Liberă: Și atunci va interveni o pauză până la alegerile parlamentare din toamnă și, în funcție de cine va veni la guvernare se va cunoaște cum va continua dialogul moldo-comunitar?

Andi Cristea: „Nu vreau să speculez.”

Europa Liberă: Ce mesaj aveți pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru că toți actorii fac trimitere la alegători și la cetățeanul acestui stat?

Andi Cristea: „Mesajul meu pentru cetățenii Republicii Moldova este să nu uite faptul că prosperitatea asta, de fapt ca și securitatea lor, se poate realiza doar în cadrul Uniunii Europene sau cât mai aproape de Uniunea Europeană.”