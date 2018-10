Ancheta americană asupra pachetelor cu bombe artizanale, „acte de terorism intern”

Autoritatile americane au interceptat la timp pachete cu material exploziv care vizau importante personalitati politice, cele mai multe de stinga, din Statele Unite. Ce se stie despre acest incident? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Pachetele cu exploziv, detectate din fericire la timp, au fost adresate fostului secretar de stat Hillary Clinton la locuinta acesteia impreuna cu fostul presedinte Bill Clinton, trimise la locuinta fostului presedinte Obama, la cea a lui George Soros, fostului ministru al justitiei Eric Holder si – pe adresa retelei CNN – pe numele fostului director CIA, John Brennan si, se pare, doua bombe, pentru Maxine Waters, membru democrat al Camerei Reprezentantilor.

Cercetarile sint in toi, cu premiza ca toate aceste acte violente sint probabil opera aceluiasi sau acelorasi indivizi. Presedintele Trump a a criticat in termeni hotariti atentatele, facind apel la unitate nationala. „In aceste momente, trebuie sa fim uniti” – a spus Trump, continuind „Trebuie sa ne unim si sa trimitem un semnal clar, puternic si de necontestat ca acte sau amenintari cu violenta politica nu-si iau locul in Statele Unite ale Americii”. Trump nu a raspuns la intrebarea daca este un act de terorism intern, dar altii au facut-o.

Liderul majoritatii republicane din Senat, Mitch McConnell a dat publicatatii o declaratie in care a condamnat „actele de terorism intern”. La fel a facut-o si primarul democrat al metropolei New York.

In contextul acestor atacuri, comentatori de presa au remarcat ca toate persoanale vizate au in comun ca au fost atacate de presedintele Trump. Fireste ca idea de a-l acuza direct pe presedinte pentru ceea ce pare a fi actiunea unui dezaxat ar fi deplasata si nedreapta. Dar ceea ce analisti se intreaba este daca climatul de abuz verbal, demonizare a oponentilor si atacuri politice nu sînt de natura sa incurajeze, la persoane care au astfel de inclinatii, reactii violente.

Intr-o alocutiune in Wisconsin, presedintele a cerut sa inceteze tratarea oponentilor politici ca si cum ar avea deficiente morale, dar asta a facut el insusi din campanie si pina acum. El a cerut presei sa inceteze ceea ce a caracterizat drept „ostilitatea fara oprire” lasind sa se inteleaga ca fie politicieni democrati, fie presa – ambii vizati de atentator – ar fi raspunzatori pentru crearea climatului, care poate duce la violenta.

Fireste ca descoperirea vinovatului sau vinovatilor ar putea lamuri cele intimplate, in termeni poate simpli si fara implicatii politice. Analisti spun ca desi apelul presedintelui la un comportament civilizat si nonviolent este binevenit, climatul de ostilitate pe care-l intretine poate sa duca la comportamente violente, care sa nu poata fi controlate, mai ales la oameni cu vulnerabilitati psihice.

Retorica liderilor politici conteaza, ei influenteaza minti si modeleaza caractere. De asta, cu incredere ca cel sau cei raspunzatori vor fi prinsi curind este de sperat ca acest foarte serios incident – incercarea de a asasina doi fosti presedinti, intre altele oficialiti – va duce la o trezire pina nu e prea tirziu, in spatiul politic american.