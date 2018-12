Anatolie Golea: „Putem afirma azi cu certitudine doar că 2019 va fi un an foarte complicat, cu instabilitate politică şi economică”

2018 a fost anul care a divizat şi mai mult societatea moldoveană. politicienii au avut grijă de propriile interese, iar guvernarea s-a preocupat de cum să menţină puterea. Cetăţenii au fost lăsaţi de unii singuri cu grijile şi necazurile lor. Astfel descrie anul care pleacă jurnalistul şi comentatorul politic Anatolie Golea.

Anatolie Golea: „Acest an pentru cetăţenii de rând ai R. Moldova intră în istorie ca un an ordinar cu multe probleme, griji şi bătăi de cap, cu probleme care ar fi trebuit să fi fost rezolvate şi a fost promis că vor fi rezolvate, dar nu a fost să fie. Intrăm în noul an cu promisiuni, inclusiv electorale şi chiar se încearcă să se mimeze cel puţin sau se să facă câte ceva pentru a cumpăra, pentru a da mită alegătorului cu câteva săptămâni înainte de alegeri.”

Europa Liberă: De ce nu s-au ţinut de cuvânt politicienii care au făcut promisiuni?

Anatolie Golea: „Politicienii au fost preocupaţi de propriile griji şi probleme, de lupta pentru putere, de a-şi aranja soarta pe viitor. Vin alegerile şi s-ar putea întâmpla ca cei care au fost deputaţi, miniştri sau au ocupat alte funcţii să nu le mai ocupe după 24 februarie. De aceea şi-au pregătit aerodromul pentru a ateriza din timp într-un jilț confortabil.”

Europa Liberă: V-aţi aşteptat la această rocadă de cadre?

Anatolie Golea: „Nu chiar în aşa măsură. A fost de aşteptat, de exemplu, la CCA. Cred că pentru toată lumea a fost o surpriză ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituţională, la Consiliul Concurenţei, la ANRE şi alte instituţii chiar în aşa măsură guvernarea să demonstreze că „noi vrem să ne plasăm oamenii noştri în aceste funcţii cheie”. Este chiar o surpriză neplăcută mai ales în ceea ce ţine de Curtea Constituţională pentru că s-a făcut prin destituirea, formal demisia benevolă a unor membri ai Curţii, dar înţelegem în ce măsură aceşti oameni au dorit să-şi dea demisia. Vedem că au fost numite alte persoane care nu prea corespund criteriilor şi rigorilor, inclusiv stipulate prin lege.

S-a făcut fără concurs, s-a făcut în mod sfidător şi asta în situaţia în care Curtea Constituţională va decide soarta viitoarelor alegeri parlamentare. În situaţia când Partidul Democrat are cel puţin cinci judecători din şase nu există nici un fel de dubii care va fi soarta alegerilor. Soarta lor se va decide pe strada Armenească, nu la Curtea Constituțională pe strada Lăpuşneanu.”

Europa Liberă: Suspendarea cu regularitate a lui Igor Dodon din funcţia de preşedinte al R. Moldova a periclitat imaginea statului?

Anatolie Golea: „A periclitat imaginea președintelui şi președinției ca şi instituție. În al doilea rând a demonstrat lumii întregi că în R. Moldova nu există justiţie şi legislaţie care să fie respectată. În acest sens mai curând estre vinovat preşedintele decât majoritatea parlamentară pentru că în Constituţie scrie clar că în cazul în care se votează a doua oară sau se înaintează a doua oară preşedintele este obligat.

Preşedintele nu şi-a îndeplinit obligaţiunea şi legea este făcută pentru oameni decenți şi oneşti care o respectă aşa cum este. Prin analogie am văzut ce s-a întâmplat în România. Preşedintele Klaus Iohannis nu a fost de acord cu destituirea Codruţei Kovesi, dar a venit cu explicaţiile de rigoare şi a spus că e obligat prin Constituţie să facă acest lucru în situaţia în care a fost propus repetat.”

Europa Liberă: Mai e nevoie de această instituţie prezidenţială?

Anatolie Golea: „Nu ştiu dacă este nevoie de această instituție. Pe parcursul a doi ani, instituția prezidențială a demonstrat că este ineficientă. Aşa a fost şi până în 2000 pentru că şi

preşedintele Snegur şi preşedintele Lucinschi s-au plâns mereu că nu le ajung împuterniciri pentru a decide. Doar preşedintele Voronin a decis având majoritate parlamentară. Prin aceasta de fapt s-a demonstrat că președintele poate fi eficient doar atunci când are majoritate parlamentară loială. În acest caz de ce trebuie să complicăm atât de mult lucrurile?

Ar fi logic şi normal într-o republică parlamentară partidul care va câștiga alegerile să înainteze candidatura primului ministru şi primul ministru să guverneze. Asta ar fi pentru că preconizata reformă a Parlamentului cu reducerea numărului de deputați de la 101 la 61 nu dă mare economie în buget. Este o iluzie, o amăgeală, o minciună pentru alegători cărora li se face impresia că uite vor fi mai puţini deputaţi şi vom economisi. ”

Europa Liberă: Din contra democrația poate fi mai vulnerabilă.

Anatolie Golea: „Democrația va fi mai vulnerabilă, evident. Dacă se pune scopul de a economisi bani atunci nici nu trebuie de organizat referendum care costă 10 milioane de lei aruncați în vânt. Poate fi pusă problema lichidării instituţiei prezidențiale, evident nu acum, ci după expirarea mandatului actualului președinte. Bugetul instituției prezidențiale este suficient de mare ca să se resimtă aceste economii.”

Europa Liberă: Ce prognoze faceţi pentru 2019? Va fi creată greu sau uşor o nouă coaliţie majoritară în viitorul Parlament ţinând cont şi de faptul că se aplică această reformă a votului mixt în cadrul acestor alegeri parlamentare, va avea loc şi referendum?

Anatolie Golea: „Pe parcursul ultimilor ani ne-am convins că politica în R. Moldova este imprevizibilă. Este greu de presupus ce se va întâmpla. Este greu să prezici, să prognozezi lucrurile

atunci când deciziile se iau de către o persoană sau de către un partid uneori contrar logicii. Este greu să presupunem ce se va întâmpla.

Cu certitudine putem afirma azi doar că 2019 va fi un an foarte complicat, cu instabilitate politică şi economică, cu o criză economică mondială, despre care ne avertizează instituţiile internaţionale, experţii şi FMI, care ne va afecta. În această situaţie am avea nevoie de stabilitate politică şi coerenţă în deciziile guvernării, dar acest lucru nu se va întâmpla pentru că avem alegeri parlamentare care nu este clar cu ce se vor solda, avem alegeri în Găgăuzia în mai, alegeri locale în iunie probabil. Desigur nu se exclud alegerile repetate parlamentare aşa cum spun socialiştii şi preşedintele Igor Dodon, ceea ce de fapt ar fi un dezastru pentru R. Moldova.”

Europa Liberă: Admiteţi o Moldova guvernată de Vlad Plahotniuc?

Anatolie Golea: „Admit orice.”

Europa Liberă: Şi-ar dori această funcţie Vlad Plahotniuc?

Anatolie Golea: „Vlad Plahotniuc demult îşi doreşte funcţia de prim-ministru şi acum este candidatul nr.1 pentru această funcţie în cazul în care se va realiza planul PD de a guverna R. Moldova. În cazul unei coaliţii, indiferent cu dreapta sau cu stânga, este posibilă şi o variantă şi cealaltă, se va miza pe un prim-ministru aşa zis tehnocrat, eu nu cred în tehnocraţi pentru că toţi sunt exponenţii partidelor politice, dar se va mima un prim-ministru tehnocrat care evident va fi la fel de „tehnocrat” cum este primul ministru Pavel Filip.”

Europa Liberă: Relaţia Moldovei cu UE ar putea să înregistreze o îmbunătăţire?

Anatolie Golea: „În 2019 nu mizăm pe această îmbunătățire. R. Moldova va rata cras președinția României în UE când ar fi putut obţine mai multe facilități, favoruri graţie poziției Bucureștiului. În relațiile actuale între Chişinău şi Bruxelles, Bucureștiul nu poate facilita prea mult în favoarea R. Moldova.

UE va avea Comisie Europeană nouă, Parlament European care va fi ales în luna mai. Dosarul R. Moldova va fi preluat totalmente de noile instituții. De la Bruxelles au atenţionat de nenumărate ori ca să nu creadă cineva la Chişinău că întoarcem fila şi o luăm de la capăt, este punct, virgulă şi continuăm mai departe de unde ne-am oprit, dar ne-am oprit la o stație destul de proastă pentru R. Moldova.

Ne-am oprit cu intenția de a introduce mandatul imperativ al deputaților cu neglijarea totală e deciziilor Comisiei de la Veneţia, cu modificarea Codului Electoral cu două-trei luni înainte de alegeri fără acordul instituțiilor europene. Aceste lucruri se văd foarte bine de la Bruxelles sunt monitorizate şi răspunsul Bruxelles-ului este şi va fi pe măsură. Chișinăul va trebui să depună foarte multe eforturi pentru ca să convingă Bruxelles-ul că noi suntem pro-europeni aşa cum am fost în 2014 când am semnat Acordul de asociere.”

Europa Liberă: Şi dacă relaţia moldo-comunitară continuă să se răcească, relaţia dintre chişinău şi Moscova ar putea să fie mai bună?

Anatolie Golea: „Greu de spus pentru că Moscova mizează pe un singur jucător la Chişinău, pe Igor Dodon. În cazul în care va câştiga PSRM, atunci este clar care va fi parcursul R. Moldova. Chiar dacă mesajul lui Igor Dodon pe parcursul ultimului an a fost unul destul de loial faţă de Bruxelles, odată cu apropierea alegerilor parlamentare şi domnul Dodon şi alţi lideri ai socialiștilor

din nou speculează pe Acordul de Asociere, pe faptul că ar trebui să revedem sau să anulăm acest acord. Depinde foarte mult de rezultatul alegerilor parlamentare.

Nu văd din partea guvernării de la Chişinău, din partea majorităţii parlamentare şi guvernului, nici un pas logic şi echilibrat care ar contribui la ameliorarea relațiilor. Avem nevoie de relaţii bune cu Moscova şi despre acest lucru ne spun şi cancelariile europene. Nu contravine în nici un caz cooperarea economică

Acordului de asociere. Vedem că ambițiile politice la Chișinău şi din stânga şi din dreapta sunt mult prea mari pentru a restabili relațiile cu Moscova sau cu Bruxelles-ul.

Ne-am pomenit de fapt la sfârșit de an 2018 cu relații totalmente deteriorate cu toţi, practic. Au mai rămas SUA care sunt mai toleranți față de guvernarea de la Chișinău, dar este o altă temă de discuție. În rest nu prea avem relații bune nici cu Bucureștiul, nici cu Kievul, cu vecinii, nici cu Bruxelles-ul, nici cu Moscova, nici cu Berlinul, nici cu Londra ş.a.m.d.”