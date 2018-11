Ana Gomes: „Suntem jenați de ceea ce se întâmplă în România”

Comisia Europeană cere României să suspende implementarea legilor justiției și procedurile de revocare și numire a procurorilor-șefi, considerate „un regres” în lupta anticorupție. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, marți, la prezentarea unui nou raport despre progresele României și Bulgariei în reformele din justiție și statul de drept, în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare. Raportul Comisiei Europene a fost dat publicității la câteva ore după ce și Parlamentul European a adoptat o rezoluție critică la adresa statului de drept din România. Cele două documente apar cu mai puțin de două luni înainte ca România să preia pentru prima dată președinția rotativă a Uniunii Europene. Corespondenta EL la Strasbourg, Iolanda Bădiliță, a discutat cu europarlamentara socialistă Ana Gomes.

Europa Liberă: Doamnă Gomes, susține grupul socialist din Parlamentul European deciziile politice ale guvernului de la București?

Ana Gomes: „Noi am susținut rezoluția votată ieri de Parlamentul European și am fost angajați activ în negocierile pentru rezoluție. Noi susținem statul de drept în România și vă pot spune că ne-ar plăcea să susținem guvernul român, dacă acesta ar face ceea ce trebuie. Suntem îngrijorați. Unii dintre noi au condamnat într-o manieră clară și categorică comportamentul guvernului român. Alții, într-o manieră mai nuanțată. Suntem jenați de ceea ce se întâmplă în România, încercările de influențare a independenței justiției, reprimarea violentă a demonstranților. În concluzie, noi susținem guvernul de la București doar în eforturile de respectare a standardelor democratice și a statului de drept.”

Europa Liberă: Protocoalele dintre serviciile de informații și justiție. Cât de controversat este acest subiect pentru socialiști?

Ana Gomes: Acesta este un subiect care trebuie clarificat. Aceste protocoalele pot încălca regulile unui stat de drept. Acestea ar putea într-adevăr fi o amenințare la adresa democrației.”

Europa Liberă: Care credeți că va fi impactul acestei rezoluții asupra președinției României a Consiliului UE, care va debuta nu peste mult timp, pe 1 decembrie?

Ana Gomes: „Sper că va avea un impact. Unul pozitiv. Rezoluțiile noastre sunt mereu constructive. Sunt gândite să ajute statele cărora li se adresează. Sperăm că se va schimba comportamentul coaliției de la București, care va înțelege că sunt probleme foarte serioase, că ne îngrijorează situația statului de drept în România și ca va îndrepta lucrurile, pentru a nu va mai fi nimic pus sub semnul întrebării. Cred că doar așa România va putea avea un mandat consistent, serios și respectabil la conducerea UE. Altfel se va afla în centrul atenției cu alte subiecte decât cele care contează atunci când deții președinția rotativă a Consiliului. Ca atare, până începe președinția, aș dori ca România să corecteze situația.”

Europa Liberă: Sancțiuni? Am auzit unii colegi de-ai Dvs. vorbind despre înghețarea dreptului de vot în Consiliu?

Ana Gomes: „Depinde de cum va reacționa guvernul și cum se va comporta. Nu vreau să ajungem cu România în aceeași situație în care am ajuns cu Ungaria. Nu ne interesează vorbele. Nu vrem să auzim o retorică de un fel si practica total diferită. De aceea, această rezoluție trebuie să fie văzută ca o atenționare serioasă dar constructivă, astfel încât mandatul președinției Consiliului să fie unul pozitiv, fără costuri negative pentru poporul român. Nu vreau să aud că se vor face apeluri pentru sancțiuni la adresa României. Ca socialist, care aparține aceleiași familii politice ca PSD-ul, principalul partid de la guvernare din România. Aceasta este total în mâinile guvernului român.”