Alina Andronache: „Este nevoie de o reformă a concediului de îngrijire a copilului, în paralel cu extinderea serviciilor de educație antepreșcolară”

Recent, un grup de deputați din fracțiunea Partidului Comuniștilor au înregistrat în parlament un proiect de lege în care propun ca indemnizația pentru creșterea copilului să crească proporțional cu reducerea perioadei concediului de îngrijire. Referindu-se la acest nou proiect, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare atrage atenția că o reformă a concediului de îngrijire a copilului ar trebui să abordeze și alte lucruri pe lângă nevoia unei perioade mai scurte și mai bine plătite pentru îngrijirea copilului. Care sunt acestea, vom afla de la Alina Andronache, consultantă în cadrul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare.

Europa Liberă: Așadar, în parlament a fost înregistrată o inițiativă prin care se propune majorarea indemnizației pentru creșterea copilului proporțional cu reducerea perioadei concediului de îngrijire. Întâi de toate, dna Andronache, să explicăm, ce ar schimba această prevedere eventual aprobată față de cum stau lucrurile acum?

Alina Andronache: „Într-adevăr, pe 12 iulie un grup de deputați a înregistrat un proiect de lege. Ei își propun să mărească indemnizația de îngrijire a copilului pe fonul de reducere a perioadei de concediu. Adică, dacă să luăm în detalii, actualmente se calculează plafonul indemnizației lunare până la trei ani 35% din baza calculului și nu mai puțin de 540 de lei. Deputații vor să ridice acest plafon la 35% și nu mai puțin de o mie de lei, în cazul în care concediul de îngrijire a copilului durează trei ani; în cazul în care concediul de îngrijire a copilului va dura doi ani, în primul an, indemnizația va crește la 70% din baza de calcul și nu mai puțin de două mii de lei, iar în următorul al doilea an de concediu va fi 35% din baza calculului și nu mai puțin de 480 de lei. Adică, inițiativa are drept scop de a reîntoarce femeile în câmpul muncii cât mai curând, respectiv pe baza reducerii concediului de îngrijire a copilului și de stimulare financiară.”

Europa Liberă: Se presupune că vor fi motivate de o indemnizație mai mare, dacă vor ieși mai repede, vor reveni la muncă?

Alina Andronache: „Da, practic, crește dublu; o indemnizație dublă pentru a ieși mai devreme din concediul de îngrijire a copilului.”

Europa Liberă: Este această inițiativă apropiată de ceea ce au cerut mai multe organizații neguvernamentale, printre care și Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, care atrăgea atenția că, bunăoară, în momentul de față concediul de îngrijire a copilului nu motivează cuplurile să aibă numărul dorit de copii și exclude, practic, femeia pe o perioadă mare de timp de pe piața muncii?

Societatea civilă întotdeauna a luptat pentru reducerea concediului de îngrijire a copilului, să fie mult mai scurt și mai bine plătit. Este o inițiativă salutabilă...

Alina Andronache: „Într-adevăr, societatea civilă, inclusiv Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” întotdeauna a luptat pentru reducerea concediului de îngrijire a copilului, să fie mult mai scurt și mai bine plătit. Este o inițiativă salutabilă, de fapt, pentru că timp de doi ani deja noi discutăm, societatea civilă, și anume Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” prin analizele sale ale cadrului legislativ atenționează de mai multe ori că este nevoie de o reformă a concediului de îngrijire a copilului și este salutabil faptul că peste doi ani de zile, în sfârșit, avem un proiect de lege în acest domeniu înregistrat, doar că noi considerăm că nu sunt de ajuns doar aceste măsuri, chiar dacă ele sunt binevenite, pentru că impactul lor nu va fi atât de semnificativ, atâta timp cât statul nu oferă soluții tinerelor familii sau femeilor după doi ani. Adică, în cazul în care totuși decide o femeie să stea în concediul de îngrijire a copilului doar doi ani de zile, după doi ani de zile, statul nu oferă o soluție sau, mai bine spus, nu oferă creșe unde ar putea da copilul și a ieși la muncă. Și asta este o problemă majoră, de fapt. Atâta timp cât familiile întâmpină dificultăți și la trei ani să-și dea copilul la grădiniță, nemaivorbind să-l dea la doi ani.”

Europa Liberă: Dar este posibilă formula în care o femeie ar putea alege să stea mai mult, să fie motivată și să stea mai mult în concediul de îngrijire a copilului sau nu, să revină mai devreme la muncă? Pot fi indicate astfel de posibilități într-o normă legală, să fie mai multe condiții pe care să le aleagă o femeie?

Alina Andronache: „Da, de fapt, ceea ce propunem noi și întotdeauna am insistat e să fie o alegere maximă, liberă a părinților cât să stea în concediul de îngrijire a copilului și cine să stea. Și pentru asta optăm și acum ca fiecare familie să poată să decidă, să aibă alternative de a decide cât vrea să stea în concediul de îngrijire a copilului, cine să stea – mama sau tata – și când este acea perioadă în care femeia ar putea ieși înapoi la lucru. Iar pentru asta noi avem nevoie de reforme complexe, de a face concomitent cu reformarea concediului de îngrijire a copilului, a perioadei și atunci, noi întotdeauna am optat pentru faptul de a avea libera alegere a duratei concediului de îngrijire a copilului, ceea ce nu se întâmplă acum, de fapt.”

Europa Liberă: În ce formulă, ca să se întâmple un concediu de îngrijire a copilului, ar fi motivant și pentru tați să participe, pentru că auzim foarte des că implicarea lor este insuficientă și nu neapărat pentru că nu ar vrea, bănuiesc?

Ce recomandăm acum sunt acele cote pentru tați...

Alina Andronache: „Da, ceea ce ne propunem noi acum sau ce recomandăm acum sunt acele cote pentru tați, în care este o perioadă rezervată strict pentru tați de a sta în concediul de îngrijire a copilului, iar această perioadă nu este transferabilă, adică familia o pierde, dacă tatăl n-o folosește și nu stă acasă cu copilul. Noi credem că această măsură este necesară luând în considerație că la noi tații nu prea stau și nu prea sunt implicați în creșterea și îngrijirea copilului. Dacă noi am modifica și am propune cote taților, atunci noi cumva am schimba percepțiile societății și stereotipurile cu privire la statutul și rolul tatălui în creșterea și îngrijirea copilului și, respectiv, noi optăm pentru cotele pentru tați și aceste cote să ofere suplimente financiare familiei în cazul în care tatăl totuși stă în concediul de îngrijire a copilului aceste luni dedicate strict femeii.”

Europa Liberă: Doar lipsa pe moment a unor cote ar fi o barieră sau totuși există și alte momente?

Alina Andronache: „O barieră mai sunt și percepțiile societății. Dacă o să privim Indexul Egalității de Gen pe anul 2017, o să vedem că totuși noi am dat doi pași înapoi, cum spunem la capitolul percepții și stereotipuri, îndeosebi la statutul și rolul femeilor și al bărbaților în societate. Conform Indexului, șase din zece femei cred că ele ar trebui să se ocupe de treburile casnice și de îngrijirea copilului, iar opt din zece bărbați consideră că așa este; sunt de acord cu această afirmație. Atâta timp cât noi nu vom schimba percepțiile societății și stereotipurile, la fel vor fi o barieră, pentru că în momentul în care tatăl decide să stea în concediul de îngrijire a copilului, iar noi vedem că datele CNAS arată că sunt foarte mulți tați care-și iau concediul deplin de trei ani de zile pentru a sta cu copilul în concediu. Totuși, ei întâmpină dificultăți – familia, vecinii, rudele cumva nu sunt de acord. Cum să stea un bărbat acasă, iar femeia să iasă la serviciu?!”

Europa Liberă: Practic, seamănă a fi un cerc vicios – nu există, pe de o parte, soluții eficiente care să fie oferite familiei astfel încât ambii părinți să se poată implica în concediul de îngrijire a copilului și percepțiile care nu se schimbă?

Alina Andronache: „Da, desigur, noi considerăm că cotele pentru tați cumva ar ajuta să schimbăm aceste percepții, pentru că cumva familia va fi motivată prin suplimente financiare ca tatăl să stea o perioadă din concediul de îngrijire a copilului. Și atunci noi vom obține ca încet, încet să implicăm tații în îngrijirea copilului. Majoritatea taților care și-au luat concediu parental și care și-au luat o parte din concediul pentru îngrijirea copilului spun că, uite, și-au schimbat percepțiile, viziunile și este foarte bine și plauzibilă această inițiativă.”

Europa Liberă: Dna Andronache, Dvs. ați menționat mai multe elemente ale unei eventuale reforme în acest domeniu și nevoi alăturate, precum creșele și alte servicii sociale, totuși unde dăm prioritate, ca să nu se intre într-un impas și lucrurile să funcționeze în eventualitatea adoptării unei reforme?

O primă măsură necesară și urgentă ar fi ca educația preșcolară să înceapă de la doi ani, și nu de la trei ani...

Alina Andronache: „Eu cred că lucrurile trebuie să se întâmple concomitent. Noi reformăm concediul de îngrijire a copilului în așa mod în care familia să decidă cât să stea, cum să stea și cât să primească, care să fie indemnizația, iar paralel noi ar trebui să extindem serviciile de educație antepreșcolară. O primă sau o măsură necesară și urgentă ar fi ca, în Codul Educației, educația preșcolară să înceapă de la doi ani, și nu de la trei ani și extinderea desigur a serviciilor de creșă. Noi știm foarte bine că în anul 2014 Codul Educației a fost adoptat într-un nou format, iar conform Codului Educației din 2014, Ministerul Educației, Cercetării și Culturii trebuia să prezinte parlamentului un plan prin care vor extinde creșele, ceea ce nu s-a întâmplat până în ziua de astăzi. Iar pe 13 aprilie anul curent, guvernul a dat aviz negativ proiectului de lege în care se prevedea extinderea creșelor. Respectiv ar trebui noi pe lângă proiectul de lege care este actual înregistrat și noi vom expedia în cel mai scurt timp propunerile noastre la acest proiect de lege să se întocmească acest plan de extindere a creșelor și să fie adoptat.”

Europa Liberă: Și atunci în grija cui este actualmente educația timpurie care să dea curs și posibilitate de a fi reale ulterioarele inițiative, iată, pentru concediul de îngrijire a copilului?

Alina Andronache: „Ministerul Educației ar trebui să propună acest plan de extindere a creșelor guvernului să-l adopte, iar ulterior să fie expediat către parlament și adoptat de parlament.”

Europa Liberă: Am să apelez acum la opinia și observațiile Dvs. Există, în general, politici – să le numesc reale –, care să motiveze cuplurile să aibă copii? Or, iată apar diferite inițiative de genul acesteia sau de genul „Primei case 3”, care se orientează anume la familiile cu unul și mai mulți copii, dar cât de multe sunt acestea?

Alina Andronache: „De fapt, dacă este voință politică, consider eu, nimic nu este ireal. Și atunci, dacă, într-adevăr, se dorește de a susține tinerele familii în Republica Moldova, lucrul acesta nu este atât de imposibil de a-l face. Dacă statul și-ar propune să mărească în fiecare an extinderea creșelor, de exemplu, să mărească banii minimi per copil care se cheltuie în dezvoltarea serviciilor de educație anti-preșcolară, iar paralel se vor face aceste reforme a concediului de îngrijire a copilului, eu cred că nu e nevoie de o perioadă foarte lungă pentru a oferi această libertate părinților de a decide cine și când se întoarce la muncă, cine își ia concediu de îngrijire a copilului și cum se întâmplă lucrurile în familie, de fapt. Iar aceste mici inițiative atât de necesare vor motiva părinții să-și mărească numărul de copii liber, căci până astăzi la noi tinerii sunt în dificultate – ce să facă, să aibă copii sau să nu aibă copii, îndeosebi femeile, pentru că ele sunt în situația de a alege între carieră și faptul de a avea copii, pentru că este foarte greu după trei ani să te încadrezi în câmpul muncii. Până la trei ani, practic, ești blocată și nu ai cum să dai copilul mai devreme la grădiniță și să-ți continui cariera. Noi nu vorbim doar de carieră aici, pentru că foarte multe familii sunt în dificultate financiară în această perioadă cât stă mama în concediul de îngrijire a copilului, trei ani de zile.”

Europa Liberă: Înțeleg că ar trebui să existe întâi de toate, preocuparea și apoi soluțiile vor veni de la sine?

Alina Andronache: „Desigur, desigur. Noi ar trebui să oferim soluții în care nimeni, nicio familie nu este pusă în dificultate atunci când ia decizia să aibă copii.”