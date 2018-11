Alexandru Slusari: „Avem nevoie de unitate, dar nu unitate prin compromiterea ideii de schimbare a clasei politice”

Despre alianțe pre-electorale și postelectorale, despre candidați pentru alegerile parlamentare, despre teste de integritate vorbește intr-un interviu acordat Europei libere, Alexandru Slusari, vicepreședintele PPDA.

​Europa Liberă: Ce vrea și ce poate face opoziția astăzi în Republica Moldova?

Alexandru Slusari: „Să preluăm puterea. Nu pentru noi, marea majoritate a celor care fac parte din opoziție au fost oameni cu joburi, cu profesie și noi stăteam bine mersi în 2015, în 2016, puteam să prelungim ceea ce ne-am planificat, dar vedem ce se întâmplă în țară și este necesar să ne implicăm toți, chiar și cei care au stat în confort, să fim cât mai mulți, opoziția să se implice în activitatea politică, să preluăm puterea, deoarece puterea este unicul instrument prin care noi putem să schimbăm lucrurile în țară.”

​Europa Liberă: Protestul în stradă și-a atins apogeul?

Alexandru Slusari: „Este greu de spus, mult depinde de acțiunile de mai departe ale guvernării. Noi putem să ne trezim cu un apogeu al protestului în cazul în care această guvernare o să încerce să fraudeze grosolan, impertinent acest scrutin care ne așteaptă. Și atunci, pe de o parte, partenerii externi pot să nu recunoască aceste alegeri și următoarea guvernare – Plahotniuc, Filip, Candu, nu contează cum, Dodon, Șor – ea va fi una nelegitimă în fața partenerilor și totodată se va trezi un mare val de revoltă a oamenilor pentru care acest vot, după patru ani de bătaie de joc, pentru mulți din ei, din discuțiile cu oamenii, este ultima speranță și atunci putem să ne așteptăm la alt apogeu.”

Europa Liberă: Dvs. ați decis cum mergeți în această campanie electorală? Cu cine faceți bloc, cine vine în bloc?

Alexandru Slusari: „Blocul va fi construit din două partide, cel puțin, construcția juridică – Platforma DA și Partidul Acțiune și Solidaritate și totodată absolut deschis, extrem de deschis pentru exponenții societății civile și exponenții altor partide. Toată lumea bună care este în societatea civilă, în Partidul Liberal Democrat, în Partidul Liberal, reprezentanții lor sunt bineveniți să treacă aceleași filtre, aceleași mecanisme de selectare ca și reprezentanții celor două partide, Platforma DA și PAS, și nicio problemă, dar juridic construcția va fi din aceste două partide.”

​Europa Liberă: Mihai Ghimpu, liderul liberalilor, v-a și reproșat de ce atât de mult insistați pe aceste filtre, că chiar în cadrul formațiunii sale filtrele le-au trecut toți.

Alexandru Slusari: „Și jumătate din fracțiunea dânsului a plecat la PD. Ce fel de filtre are el?

Europa Liberă: Păi ar vrea și el să facă parte din acest bloc acum cu cei care au rămas.

Alexandru Slusari: „Nu știu. Părerea mea mai puțin Mihail Ghimpu, dar reprezentanți, acolo sunt oameni competenți, profesioniști care n-au fost pătați. Ei vin, depun dosarul în rând cu ceilalți reprezentanți ai PAS-ului și ai Platformei DA să treacă „Parlamentul curat”, testul de integritate. Nu-l facem noi, dar face presa independentă. Pe urmă există filtrul de meritocrație și dacă ei sunt de acord să-și asume platforma blocului, dezideratele blocului, nu-i nicio problemă. Repet încă o dată: îmi e greu să-mi imaginez că trece toate aceste filtre Mihai Ghimpu, dar la PL și, mai ales, la PLDM sunt oameni profesioniști, competenți și nepătați. Și ușile blocului celor două partide emergente sunt deschise pentru toată lumea bună. Noi ca niciodată avem nevoie de unitate, dar nu unitate prin compromiterea ideii de schimbăre a clasei politice. Eu nu cred că Mihai Ghimpu face parte din clasa politică nouă. Mi se pare că timpul lui a plecat.”

​Europa Liberă: Când începeți să promovați candidaturi pe circumscripții?

Alexandru Slusari: „Juridic, noi nu vrem să încălcăm nici cu un gram legislația. Codul Electoral presupune că desemnarea candidaților se începe cu 60 de zile înainte de scrutin. Desigur că procesul de selectare, de preselecție îl vom finaliza mai înainte, el deja este la o fază destul de avansată, toți care au intenția de a candida, că vom avea și competiție și concurență între noi chiar, au depus dosarele, CV-urile, chestionarele speciale pentru a trece testul de integritate; dosarele se află acum la examinarea „Parlamentului curat”, după asta, deja săptămâna curentă vom începe selectarea prin al doilea filtru de meritocrație, acolo unde deja avem concurență și vom avea verdictul „Parlamentului curat” și sperăm că până la finele lui noiembrie – începutul lui decembrie pe marea majoritate a circumscripțiilor vom cunoaște candidații ACUM.”

​Europa Liberă: Dar o să aveți pentru toate cele 51 de circumscripții candidați?

Alexandru Slusari: „Ne-am propus acest scop, 51 de circumscripții și un bloc care pretinde de a prelua puterea – și noi suntem capabili să facem acest lucru – este obligat să aibă candidați în fiecare circumscripție.”

Europa Liberă: Dvs. unde veți candida?

Alexandru Slusari: „Nu este decis.”

Europa Liberă: Dar unde ați dori să candidați?

Alexandru Slusari: „Eu, dacă voi câștiga competiția, am să fiu în una din circumscripțiile Chișinăului, dar chestia asta încă nu este bătută în cuie. Eu sunt omul echipei. Dacă la nivelul blocului se va decide că eu sunt mai de folos în altă parte și voi aduce mai multă plus valoare, înseamnă că eu mă voi subordona.”

​Europa Liberă: Un fost coleg de-al Dvs., fondator al Platformei Civice Demnitate și Adevăr, Valentin Dolganiuc spune că lui Andrei Năstase și Maiei Sandu le este frică de apariția unui front unionist. Discutați pe marginea acestui subiect? Vă este teamă?

Alexandru Slusari: „Cea mai mare teamă pentru noi acum este că degrabă n-o să rămână lume în această țară. Exodul este unul imens, sărăcia este tot mai cumplită și mai cumplită și mi se pare că preocuparea acum la toată lumea de bună-credință, indiferent de opțiunile geopolitice, indiferent dacă omul e unionist, statalist, ar trebui să fie consolidarea rândurilor, unitatea și lupta cu această guvernare criminală și antipopulară. Desigur că cea mai bună platformă pentru luptă, cel mai bun model pentru a depăși cât mai repede toate aceste probleme este platforma pro-europeană. Aici încap și unioniștii, și noi

Noi acum avem ca niciodată necesitate de unitate și putem să facem un front larg, comun, chiar și mai mult de jumătate din populația acestei țări, toate sondajele arată că totuși mai mult de jumătate din cetățenii Republicii Moldova pledează pentru vectorul european.

avem foarte mulți unioniști în cele două partide, unioniști pragmatici, raționali, care își pot construi prioritățile, încap și stataliștii pro-europeni. Deci, noi acum avem ca niciodată necesitate de unitate și putem să facem un front larg, comun, chiar și mai mult de jumătate din populația acestei țări, toate sondajele arată că totuși mai mult de jumătate din cetățenii Republicii Moldova pledează pentru vectorul european. Iată sarcina noastră e ca noi să cuprindem tot acest val, tot acest front, începând de la unioniști și până la stataliștii pro-europeni. Și mi se pare că noi avem platforma comună pentru toți și cel mai puțin noi ne gândim la această competiție artificială, blocul unionist, blocul pro-european. Repet încă o dată: noi dacă să analizăm blocul ACUM, în cele două partide, mi se pare că mai mut de jumătate, dacă nu chiar două treimi de activiști, activul, sunt pe platforma unionistă și eu, nefiind adeptul acestei idei, mă simt foarte confortabil alături de dânșii și noi găsim limbă comună de minune.”

Europa Liberă: Vă este frică ca nu cumva să fiți excluși din cursa electorală ca și concurenți?

Alexandru Slusari: „Frică mi se pare că e un cuvânt mai puțin potrivit. După invalidarea alegerilor în municipiu, noi înțelegem că acest regim n-are linie roșie. Pur și simplu, iată noi de fiecare dată veneam cu constatări că iată s-a trecut încă o linie roșie, încă o linie roșie, până la un moment când am înțeles

Miza lor este una mare, una uriașă – pierderea libertății, averilor, desigur că dacă ei pierd aceste alegeri, sondajele arată că ei n-au cum să câștige cinstit în cadrul competiției măcar semi-libere, nu vorbim deja de alegerile clasice cum e în Europa, dar măcar în alegerile semi-libere care au fost în municipiul Chișinău noi i-am bătut pe dânșii conform regulilor lor chiar.

că ei nu au linii roșii. Miza lor este una mare, una uriașă – pierderea libertății, averilor, desigur că dacă ei pierd aceste alegeri, sondajele arată că ei n-au cum să câștige cinstit în cadrul competiției măcar semi-libere, nu vorbim deja de alegerile clasice cum e în Europa, dar măcar în alegerile semi-libere care au fost în municipiul Chișinău noi i-am bătut pe dânșii conform regulilor lor chiar. Și în această situație, fiind strâns într-un colț, fiind izolat de toată lumea civilizată, desigur că ultima miză a lor poate fi excluderea opoziției reale, dar opoziția reală ca atare este acest bloc ACUM. Și iată excluderea acestui bloc posibil asta ar fi ultima șansă a lor cumva să se mențină la guvernare, dar dacă totuși se va recurge la așa acțiuni, mi se pare că reacția atât pe exterior, cât și pe interior va fi una atât de dură, încât Plahotniuc nu va rezista. Următorul pas deja noi îl putem aștepta dincolo de nerecunoașterea acestor alegeri, dacă noi vom fi excluși. Din câte noi am înțeles semnalele de la Uniunea Europeană și Statele Unite aceste alegeri până la ziua scrutinului pot fi deja declarate fraudate și dincolo de această nerecunoaștere a alegerilor extrem de periculoase pentru anturajul lui Plahotniuc, următorul pas care va pune capac pe sicriul acestui regim vor fi sancțiuni personale.”

Europa Liberă: Ceva mai devreme, șeful statului Igor Dodon anunța că, dacă socialiștii nu vor câștiga majoritatea, s-ar putea ajunge la alegeri repetate. Dvs. ce credeți despre acest scenariu?

Alexandru Slusari: „Socialiștii chiar și în sistemul mixt deja n-au șanse să câștige majoritatea, deși trebuie să recunoaștem că acest sistem mixt a fost elaborat în mare parte în beneficiul socialiștilor. Noi cunoaștem unele sondaje închise, noi vedem ce spune lumea. Partidul Socialiștilor este în declin. Dodon prin colaborarea sa aproape deschisă cu Plahotniuc în doi ani a dezamăgit foarte, foarte mulți oameni.”

​Europa Liberă: Și unde s-a dus acest electorat?

Alexandru Slusari: „Și acest electorat sau este dezamăgit și o parte n-are să vină la vot, sau vor vota cu noi. Acest aspect geopolitic desigur rămâne important, dar totuși lumea se gândește la viitorul copiilor, la corupția și la sărăcia care este în țară și Dodon în mod proporțional, dacă ar fi rămas sistemul proporțional, șansele socialiștilor erau și mai mici. În condițiile sistemului mixt într-un singur tur, cu ciopârțirea raioanelor, circumscripțiilor, după placul lui Dodon și Plahotniuc, desigur că oricum prezența socialiștilor rămâne una simțitoare, semnificativă, dar n-au cum ei să ia majoritatea. Speranța noastră este totuși că majoritatea o vom lua noi, blocul ACUM, și atunci n-o să avem nevoie de alegeri repetate.”

Europa Liberă: Dar socialiștii ar putea să provoace alegeri repetate, dacă nu vor fi de acord cu scorul pe care o să-l acumuleze?

Alexandru Slusari: „Depinde de scorul pe care îl vom acumula noi. Dacă blocul ACUM câștigă peste 50 la sută din mandate, partida este terminată și pentru socialiști, și pentru partenerii lor democrați.”

Europa Liberă: Și dacă nu luați 50+1?

Alexandru Slusari: „Ne propunem...”

Europa Liberă: Dacă nu ajungeți la acest scor, cine vor fi partenerii?

Alexandru Slusari: „Este prematur să discutăm. Să vedem care va fi componența Parlamentului, putem să avem surprize, putem să avem chiar și unii deputați cu care putem să discutăm dacă n-au să ne ajungă trei-patru voturi, putem să vedem care va fi scenariul, dar noi, deocamdată...”

​Europa Liberă: Cu socialiștii sunteți gata să faceți coaliție?

Alexandru Slusari: „Cu socialiștii lui Dodon, chestia asta este exclusă.”

Europa Liberă: Nu-s ai lui Dodon, pentru că nu el este liderul formațiunii, e Zinaida Greceanîi.

Alexandru Slusari: „Oricum rămâne... Da, dar noi știm că politica este determinată de către Dodon și pentru noi orice coaliție cu Dodon sau Plahotniuc, sau cu dânșii împreună este exclusă. Este același regim, aceeași apă și același pământ și nu putem noi nici să ne gândim la coalizarea cu asemenea forțe ostile intereselor Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Și ați putea alege să rămâneți în opoziție parlamentară, dacă ajungeți în Legislativ?

Alexandru Slusari: „Noi la momentul de față totuși ne propunem și suntem convinși tot mai mult cu fiecare zi ce trece că acest scenariu este unul foarte prost pentru noi și noi trebuie să câștigăm și avem toate șansele de a câștiga, dar în cel mai rău caz, dacă totuși o să fie cel mai prost scenariu, desigur că nu poți să faci coaliție cu aceste forțe, dar altă variantă poate fi doar coalizarea între Plahotniuc și Dodon. Și în aceste condiții, desigur că noi rămânem în opoziție foarte dură față de acest regim, dar la momentul de față tot mai mult și mai mult se conturează scenariul că noi câștigăm în aceste alegeri.”

Europa Liberă: O să-l citez pe un analist occidental, care spunea că opoziția ar trebui ca în timpul rămas până la alegeri să producă un program de guvernare credibil și să adune o echipă credibilă, care să dea societății încrederea că această echipă poate să guverneze în mod competent. Aceasta este marea provocare pentru opoziție. Aveți un program de guvernare, aveți o echipă eventual care să înlocuiască actuala garnitură executivă?

Alexandru Slusari: „Pe 3 noiembrie, noi am lansat angajamentele-cheie – cinci legate de veniturile oamenilor la majorarea salariilor și pensiilor, legate de lupta cu corupția și edificarea statului de drept, educația, sănătatea și îndeplinirea tuturor condițiilor pentru preaderarea la Uniunea Europeană pentru a solicita calitatea de membru. Desigur că programul nostru nu se rezumă la aceste cinci angajamente, noi vom avea și suntem pe ultima sută de metri de a definitiva platforma electorală. Programul electoral va fi unul foarte realist, nu populist, cu măsuri foarte concrete, palpabile și o bună parte din echipă o s-o vedeți în competițiile electorale. Să nu creadă Plahotniuc și Dodon că numai ei sunt capabili să conducă acest stat.”

Europa Liberă: Aveți potențialul de cadre în rândurile opoziției pentru a prelua guvernarea?

Alexandru Slusari: „Uriaș, uriaș avem! Chiar dacă unii acum din cauza fricii din societatea civilă din experți stau un pic în umbră, dar noi simțim simpatiile lor. Apropo, ei au contribuit foarte mult la elaborarea acestui program, foarte

Lumea trebuie să simtă schimbări majore, nu unele cosmetice. Și noi suntem hotărâți să facem acest lucru.”

mulți specialiști, oameni din diaspora sunt gata să se implice pentru a salva această țară și echipa noastră o să fie cea mai frumoasă și o să avem specialiști în toate domeniile. Noi știm ce trebuie de făcut cu această țară în termene restrânse, că în țara asta noi nu putem răbda încă patru ani, reformele fundamentale trebuie de făcut cât mai repede. De exemplu, cum s-a făcut în Georgia reformele. În doi ani deja lumea trebuie să simtă schimbări majore, nu unele cosmetice. Și noi suntem hotărâți să facem acest lucru.”

Europa Liberă: Dl Slusari, dar dacă ați fi acceptat dialogul cu puterea, lucrurile aveau să arate altfel în Republica Moldova sau de ce ați fost atât de categoric pentru un dialog cu puterea?

Alexandru Slusari: „Nici nu m-am gândit niciodată la dialogul cu actuala putere, este o putere coruptă, este o putere antipopulară. Despre ce să dialogăm, despre condiții mai bune de detenție pentru dânșii? Să aleagă ei o închisoare mai bună? Nu știu. Noi am văzut dialoguri, noi am văzut cum Partidul Liberal a dialogat cu dânșii, cum Partidul Liberal Democrat a dialogat cu dânșii. Nu poți să dialoghezi cu gașca de oameni care nu se gândesc la viitorul acestei țări, ei tot timpul s-au gândit la furat, la devalizarea sistemului bancar, la spălarea de bani. Și toate aceste dialoguri trebuie să fie unele constructive, dar cu oameni care se gândesc distructiv și pentru care integrarea europeană este doar un paravan sub care ei pot fura nu ai ce discuta.”

​Europa Liberă: În ultimul timp se vorbește foarte mult despre demisiile în lanț ale judecătorilor. În ce măsură vor zdruncina aceste demisii sistemul? Dvs. ce credeți?

Alexandru Slusari: „Admit că posibil e legat cu această lege nu tare reușită cu reforma salariilor în sectorul bugetar, deoarece este o reformă necesară, dar făcută în pripă și cu scopuri electorale. Noi din ianuarie deja o să vedem că banii ajung strict până la 24 februarie. Admit că, într-adevăr, parțial este legat și cu acest lucru, dar nu exclud că aceste demisii sunt legate și cu alte procese. Noi am văzut recent cum au fost reținuți cinci judecători, am auzit mai multe opinii cum că Plahotniuc își arată mușchii pentru toți judecătorii. Iată, uitați-vă ce am făcut eu cu acești cinci judecători din haremul meu, apoi voi, dacă nu decideți cum trebuie în procesul electoral în februarie-martie, gândiți-vă ce va fi cu voi, cu familiile voastre... Și o parte din judecători preferă să plece acum, dar să nu meargă deja în ultima fază, care va fi categoric ireversibilă pentru dânșii, să facă, să execute. Ei și așa au executat multe ordine ilegale, dar să execute niște ordine absolut criminale. Bănuiesc că este ceva, o logică din ceea ce eu aud de la mai mulți experți că sunt legate aceste demisii în lanț.”

​Europa Liberă: Apar tot mai multe voci care spun că factorul rusesc ar putea să se implice și să influențeze rezultatele alegerilor. Ce credeți?

Alexandru Slusari: „Factorul rusesc în permanență a fost unul substanțial, geopolitica de fiecare dată a avut o influență asupra votului, societatea a fost dezbinată pe criteriul geopolitic și noi vedem că și acum așa-zisul președinte Dodon încearcă să se joace cu un șantaj extern fără precedent. Din punctul meu de vedere, lucrul cu care d-lui se ocupă este ceva urât, noi am avut multe lucruri urâte sub aspectul extern, de imixtiune a factorului extern în alegerile în Republica Moldova, dar niciodată nu a venit nimeni și nu a spus că vă scoatem taxele vamale pe jumătate de an, posibil să vă micșorăm prețurile la gaz dacă voi votați corect. Și principalul, asta nu spune Federația Rusă, de la dânșii noi până când vedem tăcerea, dar vine un președinte care mai mult timp a stat peste hotare decât în interiorul țării...”

​Europa Liberă: Dl Dodon a spus că are asigurări din partea omologului său rus, Vladimir Putin.

Alexandru Slusari: „Noi nu am auzit asemenea afirmații din partea funcționarilor ruși. Dacă vor fi asemenea acțiuni, asta va înrăutăți relațiile între Republica Moldova și Federația Rusă, deoarece foarte multă lume, și nu neapărat votanții opoziției pro-europene, vor percepe asemenea gesturi ca

Pozele cu Putin deja sunt o fază depășită, el știe că pomicultorii noștri au probleme imense cu realizarea fructelor, el știe că iată intrăm în iarnă și iar trebuie să plătim pentru gaz, și gazul este scump, și încearcă cu acest șantaj primitiv cumva să influențeze rezultatele alegerilor.

unele neprietenoase și unele cu mare iz de șantaj. Eu sper totuși că aceasta este o acțiune personală a lui Dodon care merge acum va-bank, știind foarte bine că ratingul lui și al Partidului Socialist implicit a scăzut timp de doi ani de când el a stat și s-a ocupat cu braconajul și plimbările cu „kvadroțiclul” [motocicleta] și alte plăceri și chefuri în Condrița și nu a luptat absolut cu acest regim oligarhic, contrar promisiunilor electorale pe care noi le-am auzit de la dânsul în toamna lui 2016 și știind că ratingul lui se prăbușește, el încearcă prin acest șantaj cras, șantaj primitiv cumva să-și recupereze acest rating. Fotografiile, pozele cu Putin deja sunt o fază depășită, el știe că pomicultorii noștri au probleme imense cu realizarea fructelor, el știe că iată intrăm în iarnă și iar trebuie să plătim pentru gaz, și gazul este scump, și încearcă cu acest șantaj primitiv cumva să influențeze rezultatele alegerilor. Sper foarte mult că în Federația Rusă, există capacitatea aceasta de a face analiză și de a înțelege că cu acest șantaj primitiv va fi adus un prejudiciu substanțial relațiilor bilaterale care, în pofida tuturor momentelor grele pe care noi am avut în relațiile noastre, oricum trebuie să rămânem pragmatice și avantajoase reciproc. Noi nu putem fugi de la geografie și cu Rusia noi trebuie să construim niște relații normale, dar acest șantaj, dacă el într-adevăr va fi implementat, o să aducă doar probleme în relațiile noastre.”