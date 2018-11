Alegerile la jumătatea mandatului prezidențial în Statele Unite

Ce spun alegerile de astazi din Statele Unite despre presedintia Trump? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Casa Alba se pregateste pentru o zi nu tocmai buna astazi, dar daca republicanii vor mentine si chiar mari controlul in Senat, presedintele va declara victorie si va da vina pe conducerea Camerei Reprezentantilor si alte circumstante, pentru posibila infringere de acolo. Acesta este scenariul cel mai plauzibil al acestui scrutin.

Dar adevarul este ca pentru multi dintre alegatori, consultarea electorala de azi il vizeaza direct pe Trump si nu pe candidatii propriu-zisi. Cei care considera ca presedintia sa schimba in rău caracterul si esenta Americii sint decisi sa trimita un mesaj raspicat de respingere.

Cei care cred ca alegerile sint un asalt al stingii impotriva guvernarii conservatoare, ofensiva „mocirlei” washingtoniene, despre care presedintele vorbeste in discursuri, vor opta pentru candidati republicani, pentru a continua agenda administratiei.

Presedintele a facut campanie aproape fara oprire in ultimele saptamini. El spera ca ceea ce se va intimpla astazi va fi o repetare a victoriei sale din 2016, cu aceleasi tactici. Surse apropiate de seful executivului sustin ca Trump isi dori sa aiba o retorica mai masurata, dar are impresia ca daca ar face-o ar pierde. El crede ca sansa republicanilor este prezenta la urne a sustinatorilor sai fideli.

Sondajele arata ca democratii sint in ascensiune si in cursele pentru Senat, unde misiunea lor de a prelua controlul este foarte dificila. Dar, fireste, că intr-o America atît de polarizata, cine stie daca alegatorii spun adevarul cind sint intrebati sau daca alti factori, ca prezenta mare la urne, nu distorsioneaza modelul statistic.

In doua state extrem de importante pentru Senat, Florida si Missouri, democratii sint intr-un usor avantaj, dar in marja de eroare statistica. Democratii au neaparat nevoie de cele doua state, in special Missouri, daca se pune problema sa aiba o sansa sa preia Senatul. Deocamdata ceea ce stim este ca un numar foarte mare de alegatori – 36 de milioane – au votat de-acum, inainte de scrutinul de azi, ceea ce poate sa se materializeze în surprize si sondaje contrazise de realitate.

La sfirsitul zilei vom sti raspunsul, cel putin partial la toate aceste intrebari. Dar e incontestabil o alegere vitala pentru America si pentru lume.