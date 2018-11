Alegerile parțiale americane: temeri de interferențe și dezinformare din partea Rusiei, Chinei și Iranului

Cum răspunde administratia americana temerilor că puteri straine ar putea sa se amestece in apropiatele alegeri, asa cum Rusia a facut-o la precedentul scrutin? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

La sfirsitul lui septembrie, oficialitati de rang inalt din justitie, securitate interna si servicii de informatii s-au intilnit pentru a discuta despre contracarea incercarilor de amestec strain in alegerile americane. Sedinta de circa o ora si jumatate, la care Casa Alba nu a participat s-a incheiat fara un rezultat concludent.

Asa se face ca o luna dupa aceea administratia Trump inca nu are o strategie coerenta, vizind combaterea dezinformarii de catre entitati si guverne straine. In absenta unei viziuni unitare, administratia a cerut agentiilor federale sa contracareze astfel de fenomene. Intre acestea se numara FBI, CIA si Departamentul pentru Securitate Interna.

Intre timp agentii de informatii si aparare a legii au avertizat că, luna aceasta, Rusia, China si Iranul au campanii in curs de desfasurare, pentru a influenta alegerile si politicile americane.

Lisa Monaco, care a fost consilier pentru securitate nationala al presedintelui Obama, sustine ca guvernul federal are nevoie de o strategie ampla si coordonata, pentru a face fata primejdiei. Administratia Obama a avut propriile ei probleme in 2016, ezitind cum sa gestioneze informatia ca Rusia se amesteca in alegeri si ce sa intreprinda.

Administratia Trump nu pare sa se descurce mai bine. In absenta unui astfel de plan centralizat, oficialitati de la Departamentul Securitatii Interne si FBI s-au intilnit de citeva ori ca sa stabileasca in ce conditii sa prezinte public dovezi ca puteri straine se amesteca in alegeri si care agentie guvernamentala trebuie sa conduca operatiunea, daca asa ceva se intimpla. Anumite agentii au luat decizii, cum ar fi Comandamentul Cibernetic al Pentagonului, care a contactat agenti rusi cunoscuti, avertizindu-i sa nu se amestece in alegerile americane.

Dar absenta unei strategii nu ajuta la rezolvarea unor situatii in care agenda agentiilor guvernamentale este diferita. De exemplu FBI-ul doreste ca investigatiile sa fie secrete, in timp ce Departamentul pentru Securitate Interna pune accent pe avertizarea publicului. Casa Alba sustine insa ca actiunile de detectare si combatere se deruleaza normal, coordonat fiind de agentii guvernamentale separate.