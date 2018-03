Astăzi în Moldova și în lume

Din agenda zilei de la Chișinau:

Conferintă de presă a unor experți în energetică pe tema tarifelor la gazele naturale.

Asociația Promo-LEX prezentă al doilea raport pentru anul 2017 privind transparența autorităților locale.

Asociația Presei Independente invită la prezentarea rezultatelor celui de-al patrulea raport de monitorizare privind realizarea angajamentelor în domeniul mass-media, asumate de autoritățile Republicii Moldova în Planul de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-UE.

Academia de Științe a Moldovei organizează masa rotundă cu tema: „Centenarul Unirii Basarabiei cu România: premise, context, impact”.

După prânz este anunțată o ședință a Biroului permanent al Parlamentului.

Pe plan international este posibil să apară noi reacții la decizia Londrei de miercuri de a expukza 23 de diplomați rusi și de a impune noi sancțiuni împotriva autorităților ruse, considerate responsabile de otrăvirea cu un gaz neurotoxic a unui fost agent dublu si a fiicei sale, în urmă cu 10 zile.

La NATO, secretarul-general Jens Stoltenber va prezenta raportul de activitate al organizației pe care o conduce.

In Consiliul de Securitate ONU este planificat un briefing al emisarului special pentru Siria, Staffan de Mistura, despre situatia din Siria, unde nu este respectat acordul de încetare a focului negociat luna trecută și unde continua ofensiva forțelor pro guvernamentale împotriva ultimei enclave controlate de opozitia anti Bashar al-Assad. In cei aproape șapte ani de conflict din Siria au murit peste 330 de mii de oameni, iar in jur de trei milioane au plecat in pribegie.

In Azerbaijan are loc o intilnire în format patrulater între ministrii de externe din Iran, Turcia, Georgia si Azerbaijan.

Tot la Baku începe un forum global economic.

La Astana, in Kazahstan, are loc azi si mîine, summitul țărilor central asiatice.

Astazi este Ziua mondială a drepturilor consumatorului…