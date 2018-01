Astăzi în Moldova și în lume

Din agenda zilei din Moldova:

La Chișinău va fi prezentat raportul special privind rezultatele examinării cazului Niculinei Bulat de către aviocatul poporului Mihai Cotorobai.

La Bălți are loc ședința extraordinară a Consiliului municipal la care urmează să se decidă data referendumului local pentru revocarea din funcție a primarului municipiului, Renato Usatîi, care se afla în Federatia Rusă.

Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită la o serată de comemorare a lui Ion Ungureanu, regizor, actor, publicist, ministru al culturii și cultelor al Republicii Moldova (1990-1994).

In Cehia astazi este ziua de omagiere a lui Jan Palach, studentul care și-a dat foc la 16 ianuarie 1969 in Piața Venceslas în semn de protest față de invazia trupelor Pactului de la Varsovia in Cehoslavacia în august 1968, care a pus astfel capăt mișcării reformiste cunoscută sub numele de Primavara de la Praga. Jan Palach era student la istorie și economie politică și avea 21 de ani. A murit in spital, la 19 ianuarie...

În Rusia va avea loc o adunare publică în memoria a doi tineri: jurnalista Anastasia Baburova si avocatul Stanislav Merkelov. Ei au fost împușcați în 19 ianuarie 2009 în apropierea Kremlinului. Amindoi erau activisti pentru apărarea drepturilor omului.

Cancelara Germaniei, Angela Merkel, se întilnește astazi la Paris cu președintele Franței, Emmanuel Macron.

Vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, începe un turneu diplomatic în Orientul Mijlociu unde va vizita Egiptul, Iordania si Israelul. Turneul va dura pină pe 23 ianuarie.

In Statele Unite, astazi expira termenul pentru adoptarea de catre Congres a bugetului pentru anul în curs. Daca bugetul nu va fi aprobat, este posibil ca agentiile federale să își suspende activitatea, inclusiv guvernul federal.