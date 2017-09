Astăzi în Moldova și în lume

Din agenda internă a zilei:

Premierul Pavel Filip efectuează o vizită de lucru la Comrat, UTA Găgăuzia. Programul vizitei include: inspectarea drumului reconstruit Ferapontievca – Avdarma alături de başcanul Găgăuziei Irina Vlah, vizitarea Spitalului raional Comrat aflat în reparație, precum și întrevederea cu reprezentanții Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, ai consiliilor locale, ai serviciilor desconcentrate şi primarii din regiune.

La Chișinău are loc ceremonia de aniversare a 26 de ani de la instituirea sistemului vamal național, desfășurată sub genericul „Modernizăm Vama – Facilităm Comerțul”; tot în capitală are loc Ședința Consiliului Superior al Magistraturii din 5 septembrie 2017; la ministerul justiției are loc înmânarea atestatelor pentru desfășurarea activității de mediere, iar la Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger” a Inspectoratului General de Poliţie are loc deschiderea oficială a biroului de consiliere psihologică.

Iată și câteva spicuiri din agenda internațională a zilei, prezentată de Reuters: la Muenchen, în Germania, are loc comemorarea celor 11 sportivi israelieni uciși la jocurile olimpice din 1972 de teroriști palestinieni. La Varșovia premierul polonez Beata Szydlo are o întâlnire cu omologii din țările baltice. La Xiamen, în China, se încheie summit-ul BRICS, unde sunt reprezentate cinci economii în ascensiune: Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud. La Veneția continuă până la 9 septembrie a 74-a ediție a festivalului internațional de film.