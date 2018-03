Reacții americane la demiterea lui Andrew McCabe directorul-adjunct al FBI

La sfirsitul saptaminii, ministrul american al justitiei l-a concediat pe directorul adjunct al FBI, Andrew McCabe, privindu-l de pensia pe care urma sa o aiba peste doua zile, cind anuntase ca se va retrage din functie. Care sint reactiile? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Presedintele Trump vede in demiterea lui McCabe, o victorie pentru democratie. El si alti republicani, il acuza pe fostul director ca ar fi politizat FBI-ul si indus in eroare comisii ale Congresului.

McCabe sustine ca demiterea sa este o decizie politica, alimentata de ostilitatea presedintelui fata de el, pentru ca atunci cind Trump l-a demis pe fostul director FBI, James Comey, McCabe, care l-a inlocuit cu titlu interimar, i-a luat apararea.

Andrew McCabe i-a comunicat investigatorului independent, Robert Mueller despre conversatii avute cu Trump, in acel context si criticii presedintelui spun ca acesta ar incerca si sa-l intimideze pe Mueller, concediindu-l pe McCabe.

Avocatul lui Trump a cerut inchiderea investigatiei lui Mueller, iar presedintele a critica ancheta pe tweeter, sîmbătă dimineata, creind temeri ca ar putea sa-l concedieze pe anchetatorul independent, care cerceteaza amestecul Rusiei in alegeri si posibila coordonare cu echipa lui Trump.

Dupa demiterea lui McCabe reactiile nu au intirziat sa apara. Liderul democrat din Senat, Chuck Schummer, a atras atenția Casei Albe sa nu incerce sa puna bete-n roate sau sa-l demita pe Mueller, avertizind cu consecinte serioase, in caz contrar. Presedintele Camerei Reprezentantilor, Paul Ryan, si-a exprimat si el sprijinul fata de Mueller, intr-un gest interpretat ca fiind un avertisment pentru Donald Trump. Organizatia Protect Democracy a aratat ca ori de cite ori presedintele incearca sa apeleze la Ministerul Justitiei pentru a-i influenta actiunile sau a impiedica avocati si anchetatori sa urmeze calea legala, neingraditi, acesta este un afront grav adus democratiei.

Chiar si critici republicani spun ca demiterea lui McCabe si efectul public legat de faptul ca dupa 21 de ani de serviciu public acesta isi poate pierde pensia ar fi fost diminuate daca Trump lasa investigatia interna FBI sa se desfasoare neingradit. Dar intervenind public si cerind demiterea directorului adjunct, el a alterat procesul legal si a creat impresia de amestec, motivind baza de sprijin a opozitiei.

Senatorul democrat Patrick Leahy a spus ca in cele patru decenii de cind e membru in Congres nu a vazut niciodata un risc mai mare pentru independenta celor numiti sa apere integritatea sistemului judiciar.

Conservatori sustin ca McCabe a fost demis in urma unei investigatii interne a agentiei, dar perceptia că presedintele s-a amestecat – chiar daca nu ar reprezenta realitatea – este extrem de nocivă. Mai ales in conditiile in care, noile critici acide ale presedintelui, la adresa anchetatorului independent survin intr-un moment in care echipa acestuia a solicitat pentru verificare documente din partea afacerilor lui Trump, premergatoare cistigarii alegerilor.