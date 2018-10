Administrația Trump confruntată cu uciderea lui Jamal Khashoggi

Cum evolueaza pozitia americana fata de moartea ziaristului de origine saudita, Jamal Khashoggi, avind aparenta unui asasinat la Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul? O relatare corespondentului Europei Libere la Washington.

La inceput sauditii au spus ca nu stiu nimic despre cele intimplate, chiar ca Khashoggi ar fi iesit din consulat, pe usa din spate. Ieri, surse din Turcia au facut publica o imagine in care se pare ca unul dintre agentii sauditi, care seamana cu ziaristul, ar fi iesit intr-adevar din consulat, imbracat in hainele acestuia, pe usa din spate. Pare ca s-a incercat vizualizarea variantei comunicate initial, ca Khashoggi ar fi parasit consulatul, dar in cele din urma s-a renuntat la ea.

Apoi a venit versiunea ca moartea lui Jamal Khashoggi ar fi fost un accident, fiind urmarea unei confuntari fizice care a degenerat, la consulat. Si in sfirsit sauditii au ajuns la anuntul ca ziaristul ar fi fost ucis la consulat de o echipa, care insa nu avea dispozitii sa o faca si si-a depasit misiunea, incercind apoi sa acopere urmele.

Scepticismul opiniei publice internationale se mentine cu privire la toate aceste explicatii, menite sa sustina ca printul mostenitor Mohammed bin Salman, conducatorul de facto al tarii nu ar fi avut nici un amestec si nu ar fi stiut. Nu doar sauditilor le-ar placea sa creada asta, ci si celor care si-au pus sperante in printul mostenitor si reformele pe care acesta le-a initiat, intr-o tara ultra-conservatoare, precum si planurile sale de expansiune economica, dincolo de bogatia naturala – petrolul.

Intre acestia se numara ginerele presedintelui Trump, consilierul de la Casa Alba, Jared Kushner, un apropiat al printului, care vede in Arabia Saudita un actor principal in procesul de pace din Orientul Mijlociu si opozitia fata de Iran.

Referindiu-se la explicatiile saudite cu privire la moartea lui Jamal Khashoggi, presedintele Trump a spus „Fireste ca au fost incercari de inducere in eroare si minciuni”. Presedintele a elogiat valoarea de aliat a Arabiei Saudite dar a lasat poarta intredeschisa, fata de ipoteza ca bin Salman sa fi stiut. „Nimeni nu mi-a spus ca e vinovat. Nimeni nu mi-a spus că e nevinovat” – a spus Donald Trump, adaugind „Fireste ca mi-ar placea sa nu fie vinovat”.

Intrebat ce sfat i-ar da printului, Kushner a spus „Intreaga lumea are privirea atintita. Este o acuzatie foarte grava. O situatie serioasa. L-as sfatui sa dea adovada de transparenta si sa ia lucrurile foarte in serios” – a declarat Jared Kushner. Intrebat daca crede ca printul ii va urma sfatul, Kusher a spus „Vom vedea”.

Surse de presa arata ca, in culise, presedintele Trump s-ar fi plins că relatia strinsa a ginerelui său cu liderul saudit ingradeste libertatea de manevră a Casei Albe. Intr-un interviu, Trump a declarat ca ambii – Kushner si bin Salman – sint inca putin peste 30 de ani, foarte tineri pentru puterea pe care o detin. „Sint doi tineri. Jared nu-l cunoaste bine. Sint doar doi oameni tineri. Aceasi virstă. Se plac, cred” – a declarat presedintele Trump.