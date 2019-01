Administrația Trump își moderează pozițiile în chestiunea retragerii forțelor americane din Siria

La sfirsitul anului trecut, presedintele Trump anunța – dupa o convorbire telefonica cu omologul sau turc – ca fortele americane vor fi retrase din Siria, pentru ca si-au indeplinit misiunea de a infringe gruparea ISIS. Ca urmare a acelei decizii ministrul apararii, James Mattis, a demisionat. Vor fi însă retrase trupele? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Pozitia presedintelui Trump este acum mai nuantata. Consilierul sau pentru securitate nationala, John Bolton a oferit asigurari aliatilor Americii ca retragerea va fi metodica si ca nu se va materializa pina cind ISIS nu este complet eliminat din Siria si doar dupa ce Turcia ofera garantii de siguranta pentru luptatorii kurzi.

In afara de Mattis, anuntul initial al presedintelui a stirnit un val de critici, chiar si in rindurile unor sustinatori republicani din Congres. Acestia l-au criticat pe Trump că lasa Siria pe mîna Rusiei si Iranului si că sacrifică siguranta aliatilor kurzi, pe care Turcia îi priveste ca fiind inamici.

„Exista obiective pe care le dorim indeplinite ca o conditie a retragerii” - a spus Bolton la Ierusalim, unde s-a aflat pentru a linisti aliatul Israel, in legatura cu anuntul presedintelui. Consilierul a spus ca un calendar al retragerii tine cont de aceste obiective.

Declaratiile lui Bolton survin dupa ce circulasera informatii ca termenul initial anuntat de seful executivului – 30 de zile – a fost extins la patru luni. Intrebata in legatura cu declaratiile lui Bolton si daca aceastea influenteaza calendarul retragerii, o persoana oficiala de la Casa Alba a spus ca nu exista un calendar al retragerii si orice informatii care sustin contrariul sint false. Dar analistii considera ca cele spuse de consilier demonstreaza ca decizia este acum mai nuantata si depinde de realizarea obiectivului anuntat de presedinte, care a spus ca ISIS a fost infrint, ceea ce deocamdata nu este adevarat.

Presedintele Comisiei pentru Servicii Militare din Camera Reprezentantilor, democratul Adam Smith, a apreciat ca Bolton a recunoscut interesul national, spunind ca acest proces deliberativ trebuie sa stea la baza deciziilor „nu o informatie pe tweeter, sa parasim Siria”. Democratii continua sa deplinga plecarea lui Mattis din administratie.

Seful comisiei pentru informatii, Adam Schiff, a spus „Toti cei cu gindire matura au fost fortati sa plece. Orice persoana care avea competenta si independenta sa vorbeasca a fost eliminat si acum presedintele este inconjurat de o multime de persoane obediente”. Or asta, ca si sursele de infomatie ale presedintelui, ingrijoreaza pe Colina Capitoliului mai ales dupa ce Trump a parut sa justifice, intr-o sedinta de cabinet, saptamina aceasta, invazia sovietica in Afghanistan, din anii '80, spunind ca ar fi fost antrenata de atacuri teroriste impotriva Uniunii Sovietice. O afirmatie neadevarata care se face auzita in aceste zile doar in Duma de la Moscova.