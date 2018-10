„Nu ne-am dus în țigănie doar de dragul exotismului” (VIDEO)

Ada Solomon, coproducătoare a peliculei „Singură la nunta mea”, lungmetrajul de debut al Martei Bergman, a povestit într-un interviu pentru Radio Europa liberă că a fost cucerită de la bun început de ideea unui film lipsit de clișee care are ca personaj central o tânără din comunitatea rromă. Regizoarea Marta Bergman, născută la București, dar care ulterior s-a mutat în Belgia, nu este străină de viața comunității rrome, fiind realizatoarea mai multor documentare care au avut această temă. Totuși, Ada Solomon își exprimă regretul că nu a reușit să aducă și o finanțare publică din România pentru această peliculă. „Asta mă întristează, pentru că chiar avea toate elementele: de la o actriță româncă în rol principal, la un tip de discurs care e opus tuturor clișeelor, mai aspirațional”. Filmul „Singură la nunta mea”, o coproducție Belgia-România, a avut premiera în programul ACID (Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion) al Festivalului de la Cannes 2018 și va intra în cinematografele din România începând din 2 noiembrie. Pelicula a fost produsă de compania belgiană Frakas Productions, alături de Hi Film Productions (Ada Solomon), fiind cea de-a treia colaborare a acestora (după filmele „Felicia, înainte de toate” și „Soldații. Poveste din Ferentari”).

​Europa liberă: Ce v-a atras la proiectul „Singură la nunta mea”?

Ada Solomon: „M-a atras această lipsă a clișeelor pe care am regăsit-o de la început în proiect. Dar asta ține de personalitatea și de experiența Martei Bergman. Faptul că nu ne duceam în țigănie doar de plăcerea exotismului, de intrat și de văzut cât de jos sunt, cât de murdari sunt, cât de lipsiți de putere sunt. Pentru că nu este așa, iar Marta știa foarte bine acest lucru. Experiența ei de documentarist, de lucru cu oamenii din Clejani din proiectele anterioare, plus documentarul despre agențiile matrimoniale și despre femeile care apelau la acestea. Totul este făcut cu înțelegere și respect.”

Europa liberă: Cum și când ați întâlnit-o pe Marta Bergman?

Ada Solomon: „Prima întâlnire a fost una indirectă. Eu sunt evaluator extern pentru programul media al UE și într-una din sesiunile de evaluare, am descoperit acest proiect care mi-a plăcut foarte mult și care era legat de România, despre care nu știam nimic. Dar pe mine m-a atras tocmai faptul că e altfel și că femeia rromă este privită și valorizată altfel. Nu mi-era foarte limpede cine din România se ocupa de proiect sau dacă exista cineva în România care se ocupa de el, până când m-au contactat producătorii belgieni și au început să îmi vorbească despre el. Asta se întâmpla cam acum 4-5 ani. Producătorii belgieni sunt niște prieteni, colaboratori, vechi. Sunt extrem de fericită că nu există în România o actriță mai potrivită decât Alina Șerban pentru rolul ăsta, dar eu nu am niciun merit în alegerea Alinei, a fost descoperirea Martei. Sigur că a fost dragoste la prima vedere, pentru că este 100% ce trebuie pentru film. (...) Inițial Marta și-a dorit să filmăm la Clejani.

Aici m-am opus din rațiuni care țineau de logistica filmării, de relaționare cu comunitatea de acolo. Și am ajuns la aceasta variantă, la Gălbinași și pentru că este mai aproape ca textură de povestea noastră si în plus avea un avantaj imens. Parte din familia Alinei este de acolo și atunci relația pe care am avut-o cu autoritățile și cu comunitatea locală a fost formidabilă.”

Europa liberă: Dincolo de provocările logistice, care a fost bugetul filmului? De unde a venit finanțarea?

Ada Solomon: „Finanțarea nu a venit din România, acesta este celălalt «of» pe care îl am și în legătură cu filmul acesta. Am încercat să participăm astfel încât să avem și o contribuție materială la film, dar nu am primit sprijin public pentru film. (...) Nu am reușit să luăm bani de aici (din România, n.r.) și asta mă întristează pentru că chiar e un proiect care avea toate elementele: de la o actriță româncă în rol principal, la un tip de discurs care este opus tuturor clișeelor și care e până la urmă aspirațional. Dar asta e, e important că filmul există și că e făcut cu atâta pasiune. E un film de buget mic, care a fost lucrat cu o echipă mică, dar voinică.”

Europa liberă: Care sunt diferențele între a produce un film în România și unul în străinătate? Care sunt obstacolele pe care le întâmpinați în România?

Ada Solomon: „Nu pot să spun că în momentul ăsta nu există bani pentru producția de film în România. Problema mare pe care o avem în România în comparație cu alte țări din Europa este lipsa unui sistem de distribuție și de expunere a filmului românesc, în momentul în care este gata să se întalnească cu publicul local.”

Europa liberă: Care este astăzi impactul cinematografiei românești la nivel european?

Ada Solomon: „Impactul vine tocmai din această poziționare a creației. Respectiv filmele românești care circulă foarte puțin în România circulă mult în afara ei. Ele sunt distribuite în cinematografe și fac mai mulți spectatori în Franța decât în România. Se vând într-o seamă de teritorii, se vând pentru platformele acestea internaționale și pot fi văzute acolo. Și atunci impactul vine din zona creativă, cel puțin pentru acești ultimi 10-15 ani.”