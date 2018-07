Un comentariu aparut in Washington Post se intitulează „Acesta nu este KGB-ul de pe vremea bunicilor”. La ce face referire autorul, David Ignatius? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

David Ignatius incepe cu o premiza paradoxala. El scrie că, privind către operatiunile diverselor servicii din Rusia si aparenta neglijenta a unora dintre operatiuni, intrebarea logica ar fi daca agentii rusi isi doresc uneori sa fie prinsi. Dar autorul arata ca lui Putin probabil nu-i pasa daca operatiuni altadata sub acoperire sint acum la vedere, pentru ca obiectivul lui este sa semene haos si sa destabilizeze sistemul politic american. Si o face.

Fostul director CIA, John Brennan, arată ca operatiunile rusilor dau la iveala spirit antreprenorial, intr-un ecosistem in care exista competitie si - asa cum este cazul cu antreprenori - uneori sint de mare succes, alteori nu. Exista si o schimbare de generatii, cu noii veniti mai inclinati sa doreasca rezultate rapide, mai nerabdatori, ceea ce creaza riscul neglijentei si deciziilor pripite.

Atacul impotriva alegerilor americane, de exemplu a avut la origine serviciile de informatii ale armatei, unul dintre serviciile succesoare ale KGB-ului si o bancă de troli, cunoscuta sub denumirea de Agentia de Cercetare a Internetului, in fruntea careie e un oligarch aliat cu Putin.

Nu se stie daca campania lui Trump, care la vremea respectiva era si ea relativ haotică, a colaborat sistematic si intentionat cu Rusia, dar agentii rusi au cultivat legaturi cu membrii ai campaniei Trump, relativ la vedere, fara sa le pese ca FBI poate intercepta, ceea ce a si facut.

Intr-o recenta inculpare impotriva a 12 agenti rusi, se arata ca Rusia a inceput sa monitorizeze comunicatiile email, de dupa orele de lucru ale lui Hillary Clinton in ziua in care, in campanie, Trump spusese „Rusia, dacă ești pe receptie sper ca puteti gasi cele 30 de mii de emailuri care au dispurut”, cu referire la comunicatii ale doamnei Clinton, pe cind era secretar de stat.

David Ignatius scrie ca Putin a remodelat serviciile într-o manieră mai putin rigidă si birocratică si le-a lasat sa intre in competitie, pentru a-i capta atentia si bunavointa. Serviciul de securitate interna este din ce in ce mai des implicat in operatiuni externe si este probabil cel care a piratat serverul Comitetului National Democrat in 2015.

Serviciul extern este si el in revenire dupa greseli costisitoare in Gruzia, in timpul războiului din 2008. Otravirea fostului agent rus Skripal, la Londra ilustreaza tendinta de a risca fara teama de a fi prins, tinind cont ca substanta folosita are clara provenienta rusa.

Cel mai bizar caz este Maria Butina, arestata recent la Washington pentru că ar fi fost, sub acoperirea unei vize de student, in slujba intereselor Moscovei. Dar acoperirea ei era relativa. Butina nu si-a ascuns niciodata sprijinul pentru regimul Putin si Rusia. Le-a proclamat pe toate drumurile. Sprijinitorii sai au fost un fost bancher si un oligarch rus, primul scriindu-i, atunci cind contactele ei americane incepusera sa genereze curiozitatea presei „Cum faci față in aceste zile, noii tale faime? Admiratoriii iti cer acum autografe”. Un dialog greu de imaginat, intre un agent si patronul sau, pentru KGB-ul de pe vremea cind Putin era si el agent.

Acum, ca presedinte, el a creat un sistem rapid, înlocuibil si potențial devastator, dupa modelul retelelor de socializare pe care rusii le folosesc cu atita dibacie.