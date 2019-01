Theresa May pledează în presă în favoarea Brexit-ului

Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe parlamentarii de la Londra că ar fi „o încălcare catastrofală şi de neiertat a democraţiei” dacă resping acordul negociat cu Uniunea Europeană privind Brexit-ul sau dacă Marea Britanie rămâne în Uniunea Europeană. Votul are loc pe 15 ianuarie, după ce a fost amânat în decembrie, când Theresa May era sigură că nu va obține aprobarea parlamentului (Camerei Comunelor).

Într-un articol pentru Sunday Express, Theresa May mai scrie că Marea Britanie riscă să părăsească UE fără un acord sau, dacă parlamentarii nu sunt dispuşi să-şi asume nesiguranţa pe care o presupune un Brexit fără acord, atunci Marea Britanie s-ar putea să nu mai părăsească deloc UE.

Potrivit BBC, se pare că acordul de ieșire din UE nu va fi aprobat marți, ceea ce ar putea duce la declanșarea de alegeri anticipate sau la organizarea unui nou referendum. Marea Britanie urmează să părăsească UE pe 29 martie.