Câteva sute de oameni protestează la București, în timpul ceremoniei de preluare a președinției române a Consiliul UE (VIDEO)

Câteva sute de oameni s-au adunat joi seară în fața Bibliotecii Universitare, la protestul anunțat sub deviza „We need UE” și „Vrem Europa, nu dictatură” de organizațiile „Rezistența”, „Corupția Ucide” și „Inițiativa România”. Protestul are loc cu ocazia ceremoniei oficiale de lansare a președinției României la Consiliul Uniunii Europene, la Ateneul Român, unde vor fi prezenți Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă, Jean Claude Juncker, Antonio Tajani și Donald Tusk. Potrivit site-ului Hotnews.ro, printre protestatari au trecut și Dan Bârnă și Vlad Voiculescu. [Pe pagina noastră de Facebook dedicată publicului din România, găsiți relatări live în aceasta seară de la proteste și de la ceremoniile oficiale]