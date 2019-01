The Economist: R. Moldova printre țările cu regim hibrid, România în grupul democrațiilor șubrede

Influentul săptămânal britanic The Economist stabilește în fiecare an un clasament al democrațiilor în funcție de participarea cetățenilor la viața politică și de respectarea drepturilor fundamentale. În „EIU - Democracy Index 2018”, The Economist Intelligence Unit (EIU) constată că, pentru prima oară în trei ani, indicele democrației nu s-a deteriorat în majoritatea țărilor planetei, cu excepția Rusiei, Turciei și a țărilor europene.

Moldova (locul 79) e printre țările cu regim hibrid, între Macedonia (78) și Muntenegru (81).

România (locul 66) este pusă printre democrațiile șubrede, sau strâmbe (flawed) est-europene, alături de Serbia, Croația, Bulgaria și Cehia, țări în care situația s-a înrăutățit.