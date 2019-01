Autoritățile de la Moscova spun că e prea devreme să discute un eventual schimb de persoane cu Statele Unite, după ce ambele țări au arestat, sub acuzația de spionaj cetățeni ai celeilalte țări. Moscova a spus ieri că Statele Unte l-au arestat în 29 decembrie in Insulele Mariane de Nord pe cetățeanul rus Dmitri Makarenko care va apărea in fața unui tribunal american sub acuzatia de consipratie, iar Moscova, la rîndul ei, l-a arestat în 28 decembrie pe fostul pușcas marin Paul Whelan, cetătean american și britanic, sub acuzația de spionaj. În Statele Unite se află în detenție preventivă și Maria Butina care a recunoscut în fața unui tribunal american că acționat ca agentă a Kremlinului în Statele Unite și a colaborat cu procurorii. Deși presa speculează că Moscova și Washingtonul ar putea ajunge la o înțelegere privind un schimb de oameni, ministrul adjunct de externe al Rusiei Serghei Ryabkov a spus sâmbătă că e prea devreme să se vorbească despre un schimb de persoane, deoarece Paul Whelan nu a fost încă pus oficial sub acuzare.