Moscova a acuzat Washingtonul că a arestat un rus la o zi după reținerea unui american în Rusia

Moscova a acuzat Washingtonul că a arestat un rus la o zi după ce fostul pușcaș marin american Paul Whelan a fost reținut în Rusia sub acuația de spionaj. Potrivit unei declarații a diplomației ruse citată de presa de la Moscova, autoritățile americane l-au arestat pe cetățeanul rus Dmitri Makarenko în insulele Mariane de Nord în 29 decembrie și l-au transferat in Florida. Ambasada americană de la Moscova nu a comentat pînă acum cazul. Whelan a fost arestat în 28 decembrie, iar familia sa spune că este nevinovat și că se afla la Moscova pentru că fusese invitat la o nuntă. Reținerea lui Whelan a avut loc la câteva săptămîni după ce rusoaica Maria Butinarecunoscut în fața unui tribunal american că acționat ca un agent al Kremlinului în încercarea de a ajunge în cercuri americane influente. Kremlinul neagă ca Butina ar fi agent rus și a organizat o campanie pentru eliberarea sa pe rețelele de socializare. Există speculații că Moscova l-ar fi arestat pe Paul Whelan pentru a negocia cu Washingtonul un schimb, în vederea eliberarii Mariei Butina. Potrivit agenției Reuters, care citează agenția Interfax, ministrul adjunct de externe al Rusiei Serghei Riabkov a declarat sâmbătă că Moscova nu intenționează să-l foloseasca pe cetățeanul american în vreun schimb. Vineri, ministrul brtianic de externe Jeremy Hunt i-a avertizat pe ruși să nu foloseasca oameni pentru a „jocuri de șah diplomatice”. Paul Whelan are și cetățenia britanică. Șeful diplomației britanice a adăugat că Londra a oferit asistență consulară, dar că eforturile pentru eliberarea lui Whelan sunt conduse de autoritățile americane.