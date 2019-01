Senatul american a returnat candidatura lui Adrian Zuckerman la postul de ambasador în România

Senatul american i-a retrimis preşedintelui Trump nominalizarea lui Adrian Zuckerman în postul de ambasador în România, întrucât, conform procedurii din regulamentul Senatului de la Washington, nominalizările neexaminate într-o sesiune nu mai pot fi amânate pentru o sesiune ulterioară fără ca preşedintele să le trimită din nou Senatului, transmite Agerpres. Preşedintele american Donald Trump a trimis Senatului, la sfârşitul lunii iulie 2018, nominalizarea lui Adrian Zuckerman pentru funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Americii în România. În prezentarea făcută atunci pe site-ul Casei Albe, se menţionează că Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent limba româna. De profesie avocat, este activ în domeniul filantropic şi educational. Are diplomă preuniversitară de la Massachusetts Institute of Technology şi a obţinut diploma în drept la New York Law School.