Democrata Nancy Pelosi a preluat conducerea Camerei Reprezentantilor din Statele Unite pentru a doua oara in cariera sa politica, ea raminind singura femeie, in istoria Americana, care ocupa aceasta foarte importanta functie. Pelosi a obtinut voturile a 220 de membrii, dintre cei 430 – prezenti in aula Congresului. Imediat dupa investitura, democrațiiau prezentat un proiect de buget, care sa permita reluarea activitățiituturor agentiilor federale, cu exceptia Ministerului pentru Securitate Interna, sub autoritatea caruia s-ar afla constructia zidului la granția cu Mexicul, susținut de președintele Donald Trump.Dar Casa Alba a spus că propunerea este inacceptabila, partile urmind sa se intilneasca din nou astazi. Doamna Pelosi consideră construcția zidului drept „imorală”. In jur de 800 de mii de angajați federali americani sunt afectați de suspendarea activității agențiilor federale, din lipsa unui buget aprobat.