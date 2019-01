New York Times: Președintele Donald Trump ar intenționa să îl nominalizeze pe fostul senator democrat Jim Webb drept ministru al apărarii

Cotidianul american New York Times relateaza că președintele american Donald Trump intenționeaza să îl nominalizeze pe fostul senator democrat Jim Webb drept viitor ministru al apărarii. Ziarul citeaza surse nenominalizate din administrație, care l-ar fi contactat pe fostul senator democrat. In acest moment, ministru al apărarii in Statele Unite este, cu titlu interimar, Patrick Shanahan, un fost manager de la Boeing, după demisia din funcție a lui Jom Mattis, la sfirsitul anului trecut. Jim Mattis și-a motivat plecarea de la comnducerea Pentagonului, din cauza opiniilor diferite fața de cele ale președintelui american. Jim Webb a fost șef al marinei americane pe perioada președinției lui Ronald Regan, are 72 de ani și este decorat ca veteran al războiului din Vietnam. A scris zece cărți și deține un premiu Emmy ca jurnalist si regizor. Ziarul mai scrie și că sunt luați în considerare de Casa Alba pentru aceasta functie și senatorii republicani Tom Cotton și Lindsay Graham, și fostul senator republican Jim Talent. Casa Albă nu a comentat informația din New York Times.