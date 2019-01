Partidul Democrat din Statele Unite, de opoziție, preia începînd de astazi majoritatea în Camera reprezentanților

Partidul Democrat din Statele Unite, de opozitie, va prelua de astazi majoritatea in Camera reprezentanților. Nancy Pelosi, care a fost președinta acestei camere a Congresului american de patru ori din 2007 și pînă acum, va solicita aceasta funcție și astazi. In Camera Reprezentantilor sunt 435 de mandate și democrații detin 235 dintre ele. Pelosi, care are 78 de ani, este un critic al politicii administrației Donald Trump și se așteapta ca democrații să impuna investigarea relațiilor din perioada electorala ale lui Donald Trump cu oficialități ruse, activitatea de afaceri a liderului de la Casa Albă, și activitățile fundației sale caritabile.

Republicanii continua sa dețină controlul asupra Senatului america, avînd 53 de senatori din cei 100.