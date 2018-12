Iulian Chifu: „Principala condiție pentru reconectarea cu UE este organizarea de alegeri libere, corecte, transparente”

Anul 2019 se anunță un an extrem de complicat pentru Republica Moldova, anticipează analistul politic român Iulian Chifu. Alegerile parlamentare trebuie să fie libere, corecte și transparente, fără incidente și fără aberații juridico-administrative, care să elimine fără motiv competitori și să reprezinte ingerințe administrative în scrutin.



Iulian Chifu: „Din păcate, anul 2019 este un an dificil la nivel global, este un an dificil prin schimbările majore care se întâmplă la nivel mondial, este un an dificil prin impredictibilitatea unor lideri majori ai lumii, este un an dificil pentru Uniunea Europeană, anul în care primul semestru va fi România la președinția Consiliului UE și în care vom avea și alegeri europarlamentare, pe 29 martie – Brexitul, un număr mare, mare de amenințări și turbulențe și în interiorul Uniunii Europene unde, practic, fiecare dintre statele mari are propriile probleme.

În acest context, evident că Republica Moldova nu are cum să fie într-o situație foarte bună, tocmai că aceste turbulențe globale și turbulențe europene, și turbulențe regionale, avem alegeri prezidențiale și generale în Ucraina, avem alegeri prezidențiale în România, nu sunt perioade de stabilitate și de continuitate și cel mai important este însă ce faci acasă și, respectiv, ce va face pe 24 februarie când are alegerile generale. Practic, acele alegeri vor defini în mare măsură ce va face Republica Moldova în acest an. Și mă refer, în primul rând, la modul în care se conexează cu principalii factori regionali – Uniunea Europeană, relațiile cu Federația Rusă și relațiile cu România și cu Ucraina, în contextul în care avem deja unul dintre factori – președintele Republicii Moldova, care va rămâne în continuare în funcție, evident, și care are deja o opțiune pro-rusă declarată, vizibilă, chiar ostentativă pe alocuri. E foarte important ca majoritatea Parlamentului, ca Guvernul care se formează să poată echilibra și să poată menține această legătură cu Uniunea Europeană, să reconecteze, de fapt, pentru că am văzut și anumite semnale nu la fel de îmbucurătoare, e adevărat, în campania electorală, când flexibilitatea este mai mare, când lucrurile se pot face mai lesne, am văzut și câteva porniri în această direcție de îndepărtare sau, dacă vreți, de nuanțare a relației cu Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Apropo, Igor Dodon, în calitate de șef de stat, a declarat cu mai multe ocazii că dacă socialiștii, partidul pe care îl susține d-lui va ajunge să guverneze Republica Moldova, atunci prin lege va fi interzis curentul unionist. Cum vedeți Dvs. aceste declarații pe care le face Igor Dodon?

Iulian Chifu: „Igor Dodon nu poate ignora ceea ce 15, 20, 30 la sută din cetățenii săi își doresc. E o opțiune ca oricare alta. Cetățenii Republicii Moldova pot avea și această opțiune. A nu o respecta, înseamnă a nu fi președintele tuturor cetățenilor Republicii Moldova, ceea ce de altfel dl Dodon a mai exercitat pe parcursul mandatului său, afirmând că e doar președintele celor care l-au ales. Aici este o problemă majoră de înțelegere a unei posturi de președinte. Campania electorală este campanie electorală, elementele afirmate într-o campanie electorală au un anumit tip de înțeles, poate sunt mai laxe, sunt privite cu mai mare flexibilitate de parteneri, dar asemenea afirmații când ești în funcția de președinte închid orizonturile statului pe care îl conduci. În orice caz sunt inadecvate asemenea declarații.”

Europa Liberă: Admiteți că Igor Dodon în 2019 ar mai putea fi suspendat din funcție?

Iulian Chifu: „Vom vedea cum arată majoritatea Parlamentului și măsura în care Igor Dodon își respectă angajamentele și, mai ales, responsabilitățile de președinte acolo unde este obligat a doua oară să semneze, să numească, să promulge legi, lucru pe care am văzut că nu-l face, deci nu-și îndeplinește aceste atribuții. E posibilă chiar mai mult decât suspendarea, chiar demiterea sa – de ce nu? – dacă o majoritate a Parlamentului și dacă o majoritate a cetățenilor Republicii Moldova conchid că până la urmă este de ajuns și că au nevoie de un președinte care să-și exercite atribuțiile, că-i plac sau nu-i plac anumite decizii pe care este obligat să le asume până la urmă un președinte. Ca orice alt personaj sau orice alt om politic, om de stat nu face întotdeauna ceea ce-i place, mai face și ceea ce trebuie să facă.”

Europa Liberă: Ați amintit ceva mai devreme că România va deține președinția timp de jumătate de an la Uniunea Europeană. Ce puteți spune despre unele atitudini ale politicienilor români legate de soarta Republicii Moldova?

Iulian Chifu: „Președinția Consiliului UE este una care obligă, care responsabilizează și, până la urmă, avem în semestru în care România nu va vorbi atât în numele propriu, ci va trebui să vorbească în numele Uniunii Europene. Pe această componentă însă va trebui să-și dozeze toate pozițiile și să le nuanțeze, adaptându-le la ceea ce decid cele 28 de state până în 29 martie, 27 după aceea.

În ceea ce privește relațiile cu Republica Moldova, acestea sunt invariabile din punctul de vedere al politicienilor din România. România susține drumul european al Republicii Moldova, lucrurile acestea sunt consemnate transparent în documentele României, în Strategia Națională de Securitate, numită de Apărare în cazul României, emisă în 2015. Aceasta este direcția pe care merge România și pe care o va apăra cu opțiunile în consecință. Dacă Republica Moldova își păstrează drumul către Uniunea Europeană, cu certitudine va avea tot sprijinul României și acesta va fi constant, fără dubii, în măsura în care își revizuiește, în condițiile unei alte majorități sau unei majorități socialiste pro-ruse, în acel moment evident că și România își va revizui raporturile cu Republica Moldova. Mai mult de atât, evident că nu are sens să discutăm, pentru că restul sunt eventual poziții de partid, dar în cazul României toate partidele parlamentare au avut o poziție constantă, chiar dacă poate unul sau altul dintre deputați, dintre reprezentanți a îmbrățișat poziții personale și nuanțate în raport cu această realitate.”

Europa Liberă: Mulți experți vorbesc despre o îndepărtare mare a Chișinăului de Bruxelles, pentru că guvernarea de la Chișinău nu și-ar fi făcut tema pentru acasă. S-a vorbit mult despre faptul că nu s-a reușit recuperarea miliardului furat, s-a vorbit mult și despre această lege care a fost aprobată în Parlament cu majoritatea democraților și socialiștilor privind votul mixt, dar cel mai mult s-a vorbit despre anularea alegerilor din municipiul Chișinău. Dvs. credeți că mai poate recupera ceva Chișinăul ca să demonstreze că poate fi un partener credibil pentru Occident?

Iulian Chifu: „Republica Moldova s-a îndepărtat de Uniunea Europeană nu atât prin cele trei elemente pe care Dvs. le subliniați foarte bine și pe care le-am repetat și eu în mod susținut. Sunt zonele, să zicem, de lipsă de credibilitate majoră. Cred că principalul lucru ține de capacitatea de a face mai departe reforme și de a se angaja pe drumul european cu tot ceea ce

înseamnă aceste lucruri și aceste lucruri se probează de fiecare dată. Pe de altă parte, trebuie spus foarte clar: Uniunea Europeană este un actor pragmatic, care va lucra cu Guvernul Republicii Moldova în orice formulă ar fi el, în funcție de limitele și de angajamentele pe care și le asumă. Dacă avem un Guvern pro-rus la Chișinău, cu certitudine relația va fi mult mai nuanțată, dacă avem nuanțări de tipul bivectorialismului, și cu Uniunea Europeană, și cu Rusia, iarăși nuanțele vor fi tratate ca atare la nivelul Uniunii Europene. Dacă vorbim despre un Guvern care nuanțează între orientarea pro-Uniunea Europeană și o formulă de aceasta pro-moldovenistă dincolo de alegeri, deci după alegeri, iarăși Uniunea Europeană se va adapta la această realitate, însă trebuie spus foarte clar și acesta este și un avertisment foarte clar pentru autoritățile Republicii Moldova – Uniunea Europeană și-a epuizat bugetul de flexibilitate, a intrat pe reguli extrem de stricte, este ea însăși într-un an electoral, cu o schimbare de Comisie, de Parlament. Din punctul acesta de vedere, permisibilitatea, capacitatea de a accepta ieșiri din regulile și angajamentele convenite, care sunt înscrise foarte clar în Acordul de Asociere și sunt înscrise și la nivel intern în tratatele Uniunii Europene, în relațiile cu toți terții. Aceste încălcări nu vor mai fi admise și vor fi sancționate foarte drastic. Cred că va fi o muncă extrem de importantă pe care Republica Moldova trebuie s-o facă în varianta noului Guvern pentru a recupera credibilitatea, pentru a se reconecta cu Uniunea Europeană și a angaja relațiile inclusiv de natură financiară revenind într-un program convenit bilateral de reconstruire a încrederii și de reconstrucție instituțională, de relansare a reformelor, iar acest lucru nu înseamnă că în toată perioada guvernării care se va încheia pe 24 februarie nu am avut totuși avansuri extrem de importante, chiar și față de perioade în care aveam, să zicem, declarații mai susținute de apropiere față de Uniunea Europeană, dar mai puține fapte. Deci, Uniunea Europeană o și menționează în repetate rapoarte, nu neagă faptul că Republica Moldova a făcut pași extrem de importanți, la un moment dat era în prim-planul statelor care făceau parte din această categorie din Parteneriatul Estic cu Acordul de Asociere. Astăzi este într-o postură cred că pe locul trei, dar nu pentru faptul că celelalte state ar fi avansat foarte mult. Ucraina are un război și, iată din nou, campanie electorală; în cazul Georgiei am avut schimbări importante și o justiție selectivă, și anumite probleme cu mass-media, cu competiția economică, ei bine, și doar pentru faptul că în cazul Republicii Moldova pași înapoi au fost făcuți substanțiali și remarcați cam în toate rapoartele.”

Europa Liberă: Ați precizat că majoritatea statelor vor fi dominate de febră electorală, se aud și multe îngrijorări despre implicarea factorului extern în alegeri, și aici se vorbește despre factorul rusesc. Cine și cum poate răspunde eficace la un război hibrid desfășurat de Rusia în regiunea Mării Negre?

Iulian Chifu: „Ne putem aștepta, într-adevăr, le-am văzut deja ingerințele Federației Ruse în războiul hibrid, în războiul informațional. Există în momentul de față instrumente de cooperare de care inclusiv Republica Moldova poate profita. E vorba de acest proiect Stratcom East al Uniunii Europene, e vorba de Stratcom NATO, e vorba de Centrul de Excelență NATO de la Riga, sunt instrumentare diverse, parteneriate bilaterale, ori cu România, ori cu Marea Britanie, pentru că aici instrumentarul este binecunoscut și există deja reacții posibile. Pe de altă parte, trebuie subliniat foarte clar că principala condiție pentru reconectarea cu Uniunea Europeană este organizarea de alegeri libere, corecte, transparente și fără accidente pe parcurs, de tipul eliminarea unor competitori sau vreo anulare în justiție sau așa mai departe. Dacă apar elemente de factură a influența alegerile, de tipul acesta, al unor ingerințe informaționale, de război hibrid, de război la firul ierbii, ei bine, am certitudinea că autoritățile Republicii Moldova pot lua exemplul Marii Britanii, care a expus în cazul Skripal pas cu pas toate datele care au fost posibile, au fost transparente, au transmis pe celelalte canale diplomatice restul de date care nu sunt destinate publicului în așa fel încât să explice pas cu pas elementele de ingerință și, respectiv, să motiveze ulterior eventuale reacții post-factum. Deci, nimeni nu neagă că o asemenea intervenție poate avea loc, iar impactul poate fi extrem de important, inclusiv ducând la măsuri administrative de anulare a alegerilor în anumite constituente sau de eliminare a unor anumiți candidați, dar toată această procedură trebuie făcută din timp, pas cu pas, transparent și doar în ultimă instanță să avem ingerințe de tip administrativ în cursul alegerilor. Cel mai bine ar fi ca alegerile să se desfășoare fără asemenea ingerințe administrative, care pun întotdeauna sub semnul întrebării corectitudinea și echilibrul în derularea proceselor electorale, iar acest lucru este prima preocupare a Republicii Moldova în drumul său spre reconectarea cu Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Deci, Dvs. lăsați să se înțeleagă că se va putea eventual de răspuns la tot ce înseamnă amenințare rusă către zona de est a Europei?

Iulian Chifu: „Evident că există asemenea reacții, există experiențe deja acumulate, de la ingerințele în alegerile americane până la ingerințele în Brexit, până la ingerințele în alegerile din Franța, din Germania și războiul constant dus în România. Toate acestea sunt cunoscute și există deja un instrumentar vast pregătit, există eforturi făcute, inclusiv în Republica Moldova de un număr de organizații neguvernamentale, de instrumente statale pentru a urmări aceste lucruri. Am certitudinea că Comisia Centrală Audiovizuală de asemenea va superviza foarte atent aceste elemente în așa fel încât să evite, împreună cu poliția, împreună cu serviciile de informații, ingerințele directe în alegeri, alterarea rezultatelor electorale pe care le propun votanții care se prezintă la urne și-și exprimă opțiunea lor liberă și consimțită.”