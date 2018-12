Donald Trump intenționează să retragă efective americane importante din Afganistan

Președintele Statelor Unite, Donald Trump a anunțat că ia în considerare o retragere substanțiala a trupelor americane din Afganistan, iar potrivit unor surse media, precum CNN, AFP, decizia ar fi si fost deja luată. Potrivit presei americane ar fi vorba de retragerea a 7000 de militari din Afagnaistan. Pentagonul nu a comentat informatiile din presa. Cu o zi in urma, Donald Trump a anunțat retragerea militarilor americani din Siria, spre surpriza si ingrijorarea exprimate de aliatii europeni ai Statelor Unite din alianta anti-ISIS. Emisarul american in Afganistan, Zalmay Halilzad spusese ieri că pune la îndoială hotarirea Talibanilor de a ajunge la pace cu guvernul de la Kabul. Lideri ai talibanilor susțin că negocierile de pace cu Kabului ar fi mai eficiente fara prezenta trupelor americane in Afganistan. In mai multe mesaje pe twitter, liderul de la Casa Albă a scris că Statele Unite nu trebuie să devină „polițistul Orientului Mijlociu” și că „a venit vremea ca și altii să lupte”.