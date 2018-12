Ministrul american al apărarii Jim Mattis și-a anunțat demisia începînd din februarie 2019

Ministrul american al apărarii, Jim Mattis, își va părăsi funcția în luna februarie a anului viitor și și-a explicat decizia prin aceea că, „opiniile nu sunt în totalitate aliniate” cu cele ale președintelui Donald Trump/ El a citat opiniile diferite pe care le are în ceea ce priveste Rusia si China. Scrisoarea de demisie a ministrului american al apărarii a fost facută publică după ce președintele Donald Trump a anuntat că Mattis va parasi postul in februarie. Politicieni democrați si republicani au criticat decizia. Liderul democratilor din Senat, Chuck Schumer, a spus că această nouă demisie arata „haosul” care domnește in administrația Trump, in timp ce republicanul Marco Rubio a scris că aceasta demisie „arată foarte clar că Statele Unite se îndreaptă spre o serie de erori grave politice care vor pune în pericol națiunea, vor dpuna aliantelor noastre și îi vor întari pe adversarii nostri”. Generalul Mattis, in virsta de 68 de ani, este unul dintre cei mai respectați membri ai administrației Trump, fiind în funcție de doi ani și bucurindu-se de aprecierea atit a democraților cît și a republicanilor.