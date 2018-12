Claus Neukirch: „Am sporit puțin încrederea între Chișinău și Tiraspol”

Șeful misiunii OSCE în R.Moldova, Claus Neukirch consideră a anul 2018 a fost unul bun pentru negocierile privind soluționarea conflictului transnistrean pentru că prin politica „pașilor mici” s-au atins trei obiective: „am făcut ceva pentru oameni, adică ceea ce am hotărât și ce s-a implementat în ultimul an este în beneficiul cetățenilor. Am sporit puțin încrederea între Chișinău și Tiraspol…și toți pașii care s-au făcut, după părerea noastră, sunt pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova”.

Într-un interviu cu Europa Liberă, Neukirch a mai declarat că o înțelegere durabilă între cele două maluri ale Nistrului trebuie să respecte câteva criterii de bază: „integritatea teritorială, suveranitatea, independența Republicii Moldova, statut special pentru Transnistria, care respectă toate drepturile populației acolo și sigur noi întotdeauna am spus și toată lumea asta înțelege, trebuie să fie o soluție durabilă, adică nu poate să fie un stat care nu va fi functional”.