Omul de la ţară, schimbarea, orătăniile

Colega Valentina Ursu aduce mereu din provincia moldovenească voci ale unor simpli muritori. Le ascult de cele mai multe ori cu strîngere de inimă. Ele par proiecţia unui spaţiu în care domină deznădejdea, sărăcia, decepţia profundă. Unele mă fac să cad pe gînduri sau să lărgesc ochii de uimire.

Deunăzi, am auzit această voce a unui cetăţean din nordul republicii:

„Omul de la ţară nu poate să facă schimbarea, el trebuie să hrănească porcul”.

Ce voia să ne zică cetăţeanul? Probabil, se referea la faptul că omul de la ţară e copleşit de problemele cotidiene, că are o mie şi o sută de lucruri de făcut prin gospodărie, că porcul şi orătăniile îl fac o fiinţă oarecum izolată de transformările sociale. Omul de la ţară, prin urmare, nu are timp să meargă la oraş şi să participe la facerea unor schimbări benefice. El e prea legat de gospodărie, de pămînt. Dacă e aşa, dacă are dreptatea vocea, iese că o mare parte a societăţii e inertă şi trăieşte în acord cu deciziile altora. Tristă situaţie!

Aceeaşi voce sugera că transformările ar trebui să le facă intelectualitatea. Frumoasă sugestie şi pesemne rolul intelectualilor trebuie să fie important. Numai că e suficient să te uiţi la rezultatele obţinute de intelectuali de la 1991 încoace ca să ţi se strecoare în suflet îndoiala. Intelectualii autohtoni n-au făcut mare lucru, iar mulţi dintre ei au îmbrăţişat fără ruşine traseismul politic sau demagogia. Şi-apoi, cum pot să facă intelectualii transformări benefice fără vocile copleşite de griji din provincie? Chiar cum?

„Omul de la ţară nu poate să facă schimbarea, el trebuie să hrănească porcul”…

Dacă această stare de spirit e frecventă, mă tem că avem mari probleme cu viitorul nostru luminos.