Statele Unite condamnă Rusia și China pentru „tranzacții economice bazate pe corupție” în Africa

Statele Unite au denunțat eforturile Chinei comuniste și ale Rusiei de a-si impune influența in Africa, prin ceea ce consilierul pe probleme de securitate naționala al președintelui Donald Trump, John Bolton, a numit „prin tranzacții economice bazate pe corupție” menite sa le ofere avantaje față de competitori. In opinia lui John Bolton, Rusia vine arme si energie pentru a obține voturi favorabile la Națiunile Unite, care să le permită „să mențina la putere lideri autoritari, sa puna in pericol pacea si securitatea și sa opuna celor mai bune interese ale poparelor Africii”,

China la rindul ei, a mai spus Bolton, folosește „mita, intelegerile opace și împrumuturile stratetice pentru a tine statele din Africa captive dorințelor și cererilor Beijingului”. Statele Unite , in baza noii lor strategii pentru Africa, intitulata „Africa prosperă”, își propune să isi aleaga cu grija partenerii și sa „încurajeze liderii africani sa aleaga proiecte de investitii de calitate, transparente si sustenabile, inclusiv pe cele americane”. In consecință, a anunțat Bolton, „Statele Unite nu vor mai oferi asistență fara a face o selectie întregului continent african”.