John Bolton: O întrevedere Trump-Putin nu este posibilă atâta timp cât Rusia continuă să țină sechestrate nave și marinari ucraineni

Consilierul pe probleme de securitate naționala al președintelui Donald Trump, John Bolton, a anunțat că nu va exista nici o întilnire între liderul de la Casa Albă și președintele Rusiei, Vladimir Putin, atita timp cit regimul de la Moscova continuă să țină sechestrate vase comerciale ucrainene si echipajul acestora. Forțe militare rusești au împiedicat trei vase comerciale ucrainiene sa intre in Marea Azov, prin strimtoarea Kerci la 25 noiembrie si i-au arestat pe cei 24 de membri ai echipajelor. Moscova a explicat că vasele ar fi intrat in apele teritoriale rusești in apropiere de peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014. Ucraina, ca și majoritatea țărilor Națiunilor Unite, considera anexarea ilegala și contravenind legilor internaționale. Președinții american și rus ar fi urmat să se întilnească pentru convorbiri la acest sfirsit de an, dar nu au avut decit o scurta întrevedere in marja reuniunii G20 din Argentina, la 1 decembrie.