Parlamentul de la Pristina votează astăzi crearea unei armate kosovare

Astazi Parlamentul kosovar va vota asupra înfiinţăriiunei armate proprii. Serbia ameninţă cu „consecințe serioase”. Votul din Parlamentul de la Priștina are șanse mari sa fie pozitiv, chiar daca reprezentantii etnicilor sirbi au boicotat sesiunea. Potrivit experților, va fi nevoie de cel putin zece ani pina cind Kosovo va avea o armata capabila de acțiuni de combat.

Ambasadorul merican in Kosovo, Philip Kosnett, a declarat că autoritățile de la Priștina „au dreptul să aibă capacități de auto apărare ca orice stat suveran si independent, dar ca acest process va dura ani multi”. NATO a criticat planurile Priștinei si a spus ca ele „contrazic opiniile multor țări ” membre ale alianței și că momentul este „prost ales”.

Ieri, presedintele Serbiei, Aleksandr Vucic, a declarat că dacă Kosovo merge mai departe cu planurile sale, „situatia se va inrăutăți în mod considerabil”, dar a minimalizat posibilitatea unui nou razboi in regiune. O sută zece țări ale lumii recunosc independența Kosovo, dar citeva țări ale Uniunii Europene si NATO, dar nu și Rusia si nici Serbia. Kosovo și-a declarat independența de Serbia in 1999 și chiar si acum la 20 de ani de la razboi, peste 2500 de militari din fortele de mentinere a păcii ale NATO sunt desfășurati in Kosovo. Kosovo a introdus din noiembrie taxe vamale de 100% pentru importurile din Serbia, ca reacţie la neincluderea Kosovo între membrii Interpol, la cererea Serbiei.