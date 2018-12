Statele Unite condamnă Iranul după moartea în detenție a unui activist pentru drepturile omului

Statele Unite au condamnat Teheranul pentru moartea activistului politic Vahid Sayadi Nasiri, aflat în greva foamei într-o închisoare din Iran, pentru mesajele pe care le-a scris și răspîndit prin intermediul rețelelor de socializare. Intr-o declaratie de ieri, un purtator de cuvint al Departamentului de Stat a declarat ca activistul iranian a fost întemnițat în mod arbitrar acum patru luni și nu a avut acces la apărare, a fost ținut în conditii inumane și a fost acuzat că l-a insultat pe liderul suprem. Sora activistului le-a spus colegilor nostri de la serviciul persan al postului nostru de radio, că familia a fost anunțată că activistul a murit într-un spital din localitatea Qom. Nasiri a fost arestat și întemnitat prima data in 2015, sub acuzatia ca l-ar fi insultat pe liderul suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, a fost închis doi ani si jumătate, apoi eliberat si arestat din nou in august anul acesta sub aceiași acuzatie. In declarația Departamentului de Stat se spune că „Statele Unite condamna în termenii cei mai puternici regimul de la Teheran pentru încălcarea continuă și flagrantă a drepturilor omului” și cere autorităților iraniene să nu ii mai expună la persecuții pe cei care își exprima în mod pașnic opiniile.