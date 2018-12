Theresa May a supraviețuit votului de neîncredere inițiat de o parte a parlamentarilor britanici din Partidul conservator

Parlamentarii britanici din Partidul Conservator s-au pronunțat în cursul serii răspunzînd inițiativei a peste 48 dintre ei într-un vot secret menit să o înlăture de la șefia partidului pe Theresa May. Cu cîteva minute în urmă, de la Londra, televiziunea britanică a transmis anunțul rezultatului votului.

Theresa May rămîne lidera conservatorilor și, implicit premier al Marii Britanii, 200 de parlamentari exprimîndu-și încrederea în ea. Numărul minim necesar pentru a nu pierde votul era de 159 plus unul. Împotriva rămînerii ei în fruntea conservatorilor au votat 117 deputați. Votul a avut loc în contextul dezbaterilor furtunoase pe marginea acordului realizat de Theresa May și negociatorii britanici, cu cei ai Uniunii Europene, în vederea Brexit-ului, a procesului de ieșire a Marii Britanii din UE.