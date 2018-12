În Franța continuă cercetările pentru capturarea autorului atacului terorist de marți seară de la Strasbourg

Sute de membri ai forțelor de securitate franceze caută să îl prindă pe cel care a deschis ieri focul în apropierea marelui tîrg de Craciun la Strasbourg. Doua persoane au fost omorite, iar a treia este in coma. Procurul Remy Heitz este citat cu declarația că alte 12 persoane au fost rănite de atacatorul care a folosit o grenada de mână și un cuțit împotriva victimelor. Atacatorul a strigat „Alah este mare” in araba și, potrivit procurorului, a fost rănit la brat de forțele de securitate. Atentatorul este localnic, din Strasbourg, are 29 de ani și se afla pe lista persoanelor suspectate de actiuni teroriste. Potrivit ministrului francez de interne Christophe Castaner, controalele la iesirea din Franța au fost întărite, iar gradul de alertă a fost mărit în intreaga țară. Primarul din Strasbourg a afirmat, citat de agenția Reuters, că atacul de ieri a fost „fără doar și poate un atac terorist”.