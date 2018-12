Premierul Theresa May confruntată astăzi cu un vot de neîncredere inițiat de Partidul său conservator în Parlamentul de la Londra

Premierul Marii Britanii, Theresa May, apară în Parlamentul de la Londra întelegerea pe care guvernul sau a făcut-o cu Uniunea Europeana referitoare la părăsirea Uniunii anul viitor. Theresa May se afla în fața unui vot de neîncredere, inițiat de peste 48 de parlamentari conservatori care au cerut demisia sa. In intervențiile sale, doamna May a susținut că organizarea de alegeri nu ar fi in interesul național al Marii Britanii și că este hotarită să își apere poziția, ca si înțelegerea cu Bruxelles-ul. Votul de neîncredere se va desfășura în Camera Comunelor, între orele 18:00 și 19:00, minimul necesar de deputați conservatori pentru a reuși fiind de 159.