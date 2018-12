Care e situatia administrației Trump după alegerile parțiale și după ultimele evoluții

Partidul presedintelui a pierdut alegerile partiale desi si-a marit cu putin controlul asupra Senatului.

Semnalul alegatorilor nu a fost insa suficient de puternic ca sa prezinte o amenintare la adresa sanselor lui Donald Trump de a fi reales.

Dar pentru ca actuala administratie provoaca socuri mediatice aproape zilnic, cele intimplate in scurtul interval de atunci incoace este de natura sa ingrijoreze aliatii presedintelui.

In primul rind chestiunile juridice. Sâmbătă, anchetatorul independent Robert Muller a facut cunoscute argumentatiile in cazurile a doi fosti colaboratori apropiati ai presedintelui, fostul sef de campanie Paul Manafort si fostul avocat personal, Michael Cohen.

Manafort este detinut in izolare la un penitenciar din Virginia, sub acuzatii care ii pot aduce ani grei de inchisoare.

Documentele date la iveala de echipa lui Mueller arata ca Manafort a fost prins cu minciuni in timpul anchetei si in acest context incercarea de a se obtine o solutie negociata a esuat.

Se pare ca Manafort conteaza acum pe o gratiere din parte presedintelui, dar colaboratorii acestuia stiu cit de vatamatoare politic ar fi o astfel de decizie.

In cazul lui Cohen, ceea ce îi ingrijoreaza in special pe apropiatii lui Trump este ca acesta a fost intervievat de 19 ori de echipa lui Mueller ori este de presupus ca un astfel de numar este justificat doar daca exista ceva serios de discutat.

Documentele inaintate vineri dau la iveala – fara insa sa dezvaluie tot ce stiu anchetatorii – conexiuni cu persoane aflate in orbita regimului rus, inainte, in timpul si dupa campania electorala, cel mai recent la inceputul acestui an.

Reprezinta acestea dovezi ca Donald Trump si echipa sa au colaborat cu Rusia, in contextul alegerilor? Este greu de spus pina cind nu sint date la iveala toate informatiile de care dispune Mueller.

La fel de ingrijoratoare sint evolutiile de la districtul de sud din New York, unde in ancheta impotriva lui Cohen (acuzat de mai multe delicte financiare), presedintele Trump pare sa fie desemnat pentru prima data ca parte a conspiratiei de a plati femei care-l acuzau in legatura cu relatii extra-conjugale, ceea ce reprezinta o incalcare a legilor cu privire la finantarea campaniilor electorale, in conditiile in care tranzactiile au avut loc in acea perioada.

La toate acestea Trump a raspuns pe Twitter ca noile dezvaluiri ii dovedesc nevinovatia. Concluzie discutabila dar care are in vedere premiza cî sustinatorii sai il vor crede fara sa verifice, cum au facut si pina acum.

In plus, presedintele nu e prea ingrijorat – cel putin asa pare – ca Mueller ar fi descoperit ceva care sa-l compromita.

Testul ar putea fi Rusia. Daca ancheta lui Mueller se materializeaza in concluzii ca echipa lui Trump a colaborat la scrutinul prezidential cu Rusia, multi aliati il vor parasi. Dar deocamdata nu se stie ce dovezi si argumente are anchetatorul independent.