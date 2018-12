China cere Canadei eliberarea imediată și necondiționată a directoarei financiare a firmei chineze Huawei

China comunistă a cerut Canadei eliberarea imediata și necondiționată a directoarei financiare a firmei chineze Huawei. Autoritatile canadiene au anuntat ca au arestat-o ieri și că ar putea fi extradata in Statele Unite. Purtatorul de cuvint al Ministerului de Justitie din Statele Unite a spus ca Meng Wanzhou a fost arestata la Vancouver, in Canada. Potrivit presei americane, Ministerul de Justitie de la Washington anchetează daca firma chineza a încălcat regimul de sanctiuni impotriva Iranului. Compania sustine ca respecta toate legile in vigoare, inclusiv regimul de control al exporturilor si sanctiunile impuse de ONU, Statele Unite si Uniunea Europeana. Intr-un interviu cu postul public de radio american NPR, consilierul pe probleme de securitate naționala al președintelui Donald Trump, John Bolton, a declarat că știa de arestarea doamnei Meng, dar nu a comentat cazul. Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a declarat joi că Guvernul Canadei nu a avut nicio implicare în arestul lui Meng Wanzhou, relatează BBC și Reuters.