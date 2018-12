America își ia rămas bun de la fostul președinte George H.W.Bush

Prezent la ceremonie - actualul presedinte, Donald Trump, cu care familia Bush nu are o relatie buna. Cum se explica aceasta prezenta, stiut fiind faptul ca Trump nu a fost invitat la ceremonia dedicata fostului senator de Arizona, John McCain? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Cind presedintele Trump nu a participat la ceremonia funerara pentru Barbara Bush, la inceputul anului, aceasta veste a alimentat discutiile cu privire la rivalitatea dintre cele doua influente familii ale politicii americane.

Fosta prima doamna a Americii il criticase pe Trump pentru declaratii cu privire la femei si veterani de razboi si nu-si ascunsese niciodata nemultumirea pentru insultele lui Trump, adresate sotului si fiilor sai.

Consilieri ai lui George H.W. Bush au declarat insa ca fostul presedinte a dorit sa dea aceste controverse la o parte, la propria sa inmormintare. Si asta demonstreaza inca o data ce fel de om a fost George H.W. Bush si cum s-a raportat la politica. Un consilier a spus: „Pentru cine l-a cunoscut nu va fi o surpiza ca si-a dorit ca ocupantul pozitiei de presedinte sa fie prezent la inmormintare”. Pentru ca „aceasta este maniera in care o tara isi ia ramas bun de la un presedinte”.

Din Argentina, unde a participat la summitul G20, Trump a spus ca a stat de vorba cu fiii fostului presedinte – George W si Jeb – pentru a oferi condoleante si l-a elogiat pe presedintele disparut, spunind ca a fost „un om deosebit”.

Surse apropriate familiei Bush spun ca, in ciuda resentimentelor fata de Trump, familia respecta functia prezidentiala si nu considera ceremonia funerara drept un eveniment politic.

Bush, care s-a inrolat in armata dupa liceu si a luptat in cel de-al Doilea Razboi Mondial, care a abandonat o viata comfortabila in Connecticut ca om de afaceri pentru a-si servi tara ca politician, in Texas, a avut o viata, in multe privinte, foarte diferita de a lui Trump. „Nu exista prea multe paralele intre vietile lor”, a spus un consilier apropiat.

Se crede – pe baza unei carti recent aparuta - ca in alegerile din 2016 George H.W.Bush – politician republican – ar fi optat sa voteze pentru Hillary Clinton.

Dar in ciuda acestor disensiuni, familia Bush a informat Casa Alba cu citeva luni in urma ca Trump este binevenit la ceremonia funerara si a exprimat ulterior apreciere pentru maniera in care actualul sef al statului s-a raportat cu respect la eveniment, dupa moartea fostului presedinte.

„Va fi o celebrare a contributiei lui George H.W.Bush la serviciul public. Nu va fi despre altcineva decit el. Nu va fi despre Trump” – a spus un alt consilier al celui de-al 41 lea presedinte al Statelor Unite. El a adaugat: „Este – in planificarea acestei ceremonii – aceeasi persoana decenta, nobila si amabila care a fost in timpul vietii si asta este definitia nobletei, sa tratezi o persoana cu respect, intr-o astfel de circumstanta, indiferent de maniera in care ea te-a tratat”.