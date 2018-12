Vladimir Țurcanu: „Un exerciţiu inutil, dar noi nu vom fi împotriva lui”

Deputatul socialist Vladimir Ţurcanu declară într-un interviu la Europa Liberă că socialiştii nu contestă necesitatea micşorării numărul de deputaţi, însă nu pe calea unui referendum consultativ într-o zi cu alegerile parlamentare, aşa cum vrea să acţioneze majoritatea guvernamentală. „Este un exerciţiu inutil, dar totuşi noi nu vom fi împotriva lui”, spune socialistul Vladimir Ţurcanu. Deputatul a descris, de asemenea, ceea ce crede el a fi procedura corectă pe care se poate micşora numărul de deputaţi şi dă asigurări că socialiştii vor reveni neapărat la subiect după alegerile parlamentare.

Vladimir Țurcanu: „Vreo două săptămâni în urmă, așa, prin acoperirea altor prevederi ale unui proiect de lege, a fost introdusă modificarea în Codul Electoral, care deja prevede posibilitatea desfășurării referendumului în ziua când se fac și alegerile parlamentare. Deci, Codul Electoral deja este modificat și asta se permite...”

Europa Liberă: V-ați prins atunci sau v-ați dat seama pe urmă?

Vladimir Țurcanu: „Pe urmă deja, cu regret, că doar ca de obicei ultimele săptămâni legile, știți cum?, urgent le bagă, le bagă, le bagă într-o lege mai mare și au pus și prevederea asta. N-o atras atenție nimeni, de fapt. Când a fost deja publicată legea și în contextul discuțiilor, apoi atunci doar s-a depistat. Asta a fost săptămâna, joi sau, când a fost publicat, vineri acum a fost publicată în Monitorul Oficial legea care prevede.”

Europa Liberă: Dar, pe de altă parte, dl Țurcanu, această modificare nu anulează decizia Curții din 2014, nu?

Vladimir Țurcanu: „Da! A fost avizul Curții Constituționale din septembrie 2014. În acest aviz era foarte clar, expres prevăzut că nu este posibil din considerente că introducerea altor, să spunem așa, exerciții electorale paralel cu alegerile parlamentare poate să aducă la aceea că omul, atenția lui va fi dezbătută la altceva decât înseși alegerile. Eu cred că acesta a și fost scopul acestei modificări pentru a atrage atenția cetățenilor. Asta-i una la mână.

Doi: de-acum reieșind din esența înseși întrebărilor care sunt puse pentru referendum, dar nimeni nu contrapune sau nimeni nu este deci împotrivă ca numărul deputaților să fie micșorat. Asta doar a fost inițiativa dlui Dodon în 2016, numai când a fost deci ales ca președinte, dumnealui deodată a inițiat un referendum, una dintre întrebările căruia

Noi nu contestăm faptul că oamenii, într-adevăr, doresc ca să fie mai puțini deputați...

era taman asta ca să fie micșorat până la 71. Atunci, majoritatea a respins decizia acestui referendum, inclusiv ideea ce ține de micșorarea [numărului de deputați], amu au ieșit cu varianta lor – 61, fără de careva calcule ș.a.m.d., pur și simplu, să fie mai puțin decât a propus dl Dodon.

Noi nu contestăm faptul că oamenii, într-adevăr, doresc ca să fie mai puțini deputați. Și noi la tema asta numaidecât, după ce vom veni la putere, ne vom întoarce, însă referendumul care este inițiat nu hotărăște problema. După ce noi câștigăm aceste alegeri parlamentare, noi numaidecât vom iniția o lege constituțională și eu sunt sigur, cei care vor fi chiar și în minoritate în acest Parlament nu vor avea altceva decât să susțină această lege și legea în cauză constituțională, conform tuturor procedurilor, va fi adoptată și modificată Constituția și va fi introdus un număr mai mic de deputați decât acum, 101. Dar asta ne așteaptă pe viitor.

Acest referendum nu rezolvă problema în cauză, doar este ca un fel de sondaj sociologic, dar toate sondajele demonstrează că oamenii mai mult de 75 la sută susțin această idee. De aceea, dintr-o parte parcă însuși referendumul este un exercițiu inutil, în același timp, mă rog, dacă totuși este, noi nu vom fi împotrivă, dar cu condiția că ulterior să mergem pe calea legală, constituțională.”

Europa Liberă: Promo-LEX a făcut o analiză a acestei inițiative încă în ajunul votării și zicea în felul următor: „Dacă tot și PSRM a avut o propunere similară sau președintele Dodon și PD are această părere, de ce nu s-au înțeles între ei să voteze în Parlament asta și să nu mai cheltuiască bani cu referendumul?” Dvs. cum vă uitați la această idee?

Vladimir Țurcanu: „Noi despre asta și vorbim că noi am reieșit din prevederile legale care existau, că nu este posibil în ziua alegerilor, de aceea facem primul pas – alegerile, câștigăm și doar după asta modificăm Constituția, doar nu numai asta trebuie de modificat. Este necesar de modificat și încă vreo câteva prevederi, inclusiv revenirea la republica prezidențială. Este necesar de modificat Constituția mai amplu decât, pur și simplu, pentru o cifră a numărului de deputați. Iată de ce noi am planificat, dar să facem acest lucru totuna pe parcursul activității parlamentare ulterioare. Acum, încă o dată repet, chiar și acest referendum nu are niciun efect juridic.”

Europa Liberă: Ce credeți despre a doua parte a acestui exercițiu, a doua întrebare legată de rechemarea deputaților?

Vladimir Țurcanu: „A doua întrebare a acestui referendum este una foarte discutabilă, foarte. Ea, în primul rând, nu corespunde cerințelor europene expuse nu o dată prin diferite avize ale Comisiei de la Veneția. Aș propune o altă abordare: deputații care părăsesc fracțiunea pe a cărei listă au fost aleși în Parlament, iată aceștia să fie pedepsiți în sensul ca să le fie ridicat mandatul, dar procedura ridicării mandatului sau revocării din funcția de deputat iarăși nu este permisă de Constituție și urmează iarăși să fie modificată Constituția. Dar aici trebuie să fie o claritate – care trebuie să fie criteriile, temeiul, cine trebuie să inițieze această procedură. Aici sunt mai multe întrebări decât răspunsuri.”

Europa Liberă: Nu ar trebui inițiată o procedură, nu știu, de adresat la Curte, să spună Curtea ce crede?

Vladimir Țurcanu: „Acolo doar îi pusă întrebarea: Sunteți de acord sau nu? Procedura doar nu este prevăzută. Asta este.”

Europa Liberă: Deci, puțin probabil ca să se opună cineva efectiv?

Vladimir Țurcanu: „Asta-i o încercare iarăși de a atrage atenția oamenilor de la întrebarea de bază: care va fi soarta, structura, componența viitorului Parlament? Asta este întrebarea cea mai importantă, dacă vorbim de data de 24 februarie și care are efecte juridice, într-adevăr.”