Marinarii ucraineni luați prizonieri de forțele ruse în Marea de Azov au fost transferați în închisoarea Lefortovo la Moscova

Unul din avocatii celor 24 de marinari ucrainieni retinuti de autoritățile ruse, pusi sub acuzare si condamnati de un tribunal din peninsula Crimeea anexata de Rusia in 2014 pentru incidentul de duminica in Marea Azov, a anuntat pe Facebook ca mai multi dintre ei au fost transferati la inchisoarea Lefortovo din Moscova. Un alt avocat al marinarilor a confirmat că mai multi dintre ei au fost dusi cu avionul la Moscova. Nici unul dintre avocati nu a spus daca toti marinarii au fost dusi la Moscova, sau doar citiva, sau citi anume. Pe de așlta parte, activistul din Crimeea Nariman Djelial a declarat postului nostrum de radio că marinarii raniti in confruntarile cu fortele milșitare ruse duminica trecuta ar fi fost dusi la un spital din Simferopol. Agentia oficiala de stiri a Rusiei Tass, scrie ca trei ofiteri ucrainieni raniti in Marea Azov ar fi părăsit spitalul din Kerci. Procuratura controlata de Kiev din peninsula Crimeea ii consider ape marinarii arestati de Rusia drept ” prizonieri de razboi”.