Avocatul lui Donald Trump recunoaște că a mințit în audierile din Congresul american în privința relațiilor președintelui cu Rusia

Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump pentru o lunga perioada de timp, a recunoscut că a mințit in audierile în fata Congresului american in legatura cu discutiile pe care le-a avut cu oficialități ruse și cu Donald Trump, despre planurile imobiliare ale acestuia la Moscova. Michael Cohen este anchetat de procurorul special Robert Mueller în legatura cu implicarea prezumtivă a Rusiei in alegerile prezidențiale americane de acum doi ani. Fostul avocat al lui Donald Trump a recunoscut acum ca discutiile cu autoritățile ruse in legatura cu planurile imobiliare ale clientului său nu au fost oprite în ianuarie 2016, asa cum susținuse initial, ci in iunie 2016 și asa cum declarase intr-o audiere in Comitetul pentru Informatii ale Senatului American. Președintele SUA, Donald Trump, a negat joi că a lucrat la un proiect privind construirea unui Trump Tower la Moscova, spunând că fostul său avocat este o persoană slabă și că minte pentru a obține o sentință redusă. La Moscova nu a fost construit nici un Trump Tower in ciuda eforturilor depuse de organizatia imobiliara a lui Donald Trump.