Theresa May intenționează să pună în discuție la summitul G 20 uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi și războiul din Yemen

Premierul Marii Britanii, Theresa May, a declarat că va aduce in discutie la summitul G 20 de la Buenos Aires uciderea jurnalistului de la Washington Post, Jamal Khashoggi și situatia din Yemen in convorbirile pe care le va avea cu printul Arabiei Saudite, Mohamed bin Salman, despre care serviciile de informații americane susțin ca ar fi fost implicat in moartea jurnalistului, informeaza agenția Reuters. Șefa cabinetului de la Londra a spus că așteata o investigatie complete și transparentă asupra mortii jurnalistului, iar cei vinovati sa fie adusi în fata justitiei. În legatura cu situatia din Yemen, May a spus că Marea Britanie este îngrijorată de situatia umanitară și că, in opinia sa „solutia pe termen lung a crizei din Yemen este o soluție politica la care sa ajunga părțile implicate”.